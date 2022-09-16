行山｜漁護署列19行山黑點　獅子山、新娘潭等熱門山徑上榜　這地方超危險港女打卡失足亡

疫情下無法外遊，郊遊行山成為香港人熱門假日活動。但大家謹記親親大自然期間，必須注意安全！漁護署列出了19個高危行山地點，包括獅子山、新娘潭、蚺蛇尖、自殺崖等熱門行山路線。以下行山黑點過去都多次發生過嚴重及致命意外，各位熱愛行山或有意行山人士請注意。

漁護署列出了19個高危行山地點（漁護署圖片）

【1】城門郊野公園－大城石澗

位於城門郊野公園的大城石澗屬於中級難度，不少行山人士會到石澗嬉水。然而，不少行山人士為了拍攝靚景而會走至較外面的位置，可能稍一不慎會墮崖或墮潭。去年7月，KOL Sofi行山時就懷疑打卡失足跌入5米深水潭不治。

位於城門郊野公園的大城石澗屬於中級難度（IG＠davidngan72）

【2】獅子山郊野公園－獅子山山頂

獅子山郊野公園是香港熱門行山地點，可是獅子山山頂，尤其接近「獅頭」及「獅頸」位置多為懸崖。過去獅子山山頂曾發生多宗意外，曾有行山人士想在獅子山山頂拍攝「獅頭」時，懷疑未有注意自己已遠離平地而踏空喪命。

獅子山山頂曾發生多宗意外（IG＠181martin_c3_）

【3】西貢東郊野公園 －蚺蛇尖

蚺蛇尖（又名南蛇尖），位於西貢大浪灣北面。由於山勢陡峭，而且位置較為偏遠，有著「香港三尖之首」、「香港第一險峰」之稱。由於路途中滿沙石，需要手腳並用攀爬，不適合行山初哥或單獨行山人士前往。

蚺蛇尖有著「香港三尖之首」、「香港第一險峰」之稱。（IG＠frank_lee_0w0）

【4】西貢東郊野公園－四疊潭

四疊潭景色優美，加上有像小湖般的天然山澗潭水，吸引不少行山人士前來嬉水，但這裡過往曾發生多宗攀崖跳潭後死亡事故。由於潭水的水深不足，加上底部存在尖石等風險，若從高處跳下，很有可能導致溺水或致命。

四疊潭景色優美，加上有像小湖般的天然山澗潭水，吸引不少行山人士前來嬉水（IG＠edwin_lau）

【5】西貢東郊野公園－燕子岩

燕子岩行山須具備攀石知識，不適合入門行山人士。過去首有一名女子沿著海蝕洞崖邊進行「綑邊遊」時不慎失足，直插入洞底水中。即使有經驗人士亦應帶備足夠設備，量力而為。

燕子岩行山須具備攀石知識，不適合入門行山人士。（IG＠tammy_wawa）

【6】西貢東郊野公園－撿豬灣

撿豬灣位於西貢糧船灣，沿途可欣賞到宏偉的六角柱石岩。但從撿豬灣下行至撿豬灣石灘的路程稍為崎嶇，今年4月就有一名女子懷疑在行山時失足墮崖死亡，請行山人士注意安全！

撿豬灣位於西貢糧船灣，沿途可欣賞到宏偉的六角柱石岩。（IG＠wongcaron）

【7】船灣郊野公園－新娘潭瀑布

新娘潭位於大埔的船灣郊野公園，是熱門行山路徑之一。該處最為港人熟悉的就是新娘潭瀑布和新娘潭。但由於多年來發生過多宗墮崖意外，所以又被稱為「四大鬼域之首」。

新娘潭位於大埔的船灣郊野公園，是熱門行山路徑之一。（IG＠andreweldon）

【8】南大嶼郊野公園－狗牙嶺一帶

狗牙嶺一帶有不少著名景點例如一線生機、虎吼石河、閻王壁等。但狗牙嶺一帶有很多近乎百尺之深的懸崖，非常危險，不適合行山初哥前往。

狗牙嶺一帶有不少著名景點例如一線生機、虎吼石河、閻王壁等。（IG＠danchu12）

【9】南大嶼郊野公園－水澇漕

水澇漕位於大嶼山二澳山上，沿著水澇漕石澗而上，可以欣賞到多條壯觀的瀑布例如三疊潭、萬丈瀑等，但由於石澗路段需要攀爬，並不適合行山初哥。

水澇漕位於大嶼山二澳山上（IG＠helencatcat525）

【10】南大嶼郊野公園－羅漢塔

羅漢塔位於鳳凰山，而攀爬羅漢塔須要手腳並用，不適合行山初哥，有經驗亦必須量力而為。過去就曾經有一名女子曾在攀爬羅漢塔，快到達山腰「天門棧道」途中，失足直墮十五米深崖底最終不治。

攀爬羅漢塔須要手腳並用，不適合行山初哥（IG＠mrmodfai）

【11】南大嶼郊野公園－倒腕崖

倒腕崖同樣位於鳳凰山，但由於山徑不明顯，途中需要攀爬。而中間需穿過一個峽小的高崖台，亦需要用到落繩技巧，屬於高難度的行山路徑，絕對不適合入門人士挑戰。

倒腕崖同樣位於鳳凰山（IG＠x.hikex.dive）

【12】北大嶼郊野公園－黃龍坑

黃龍坑位於大嶼山的大東山與蓮花山之間，坑中一處名為黃龍石潤的景點被譽為香港九大石澗之一。黃龍坑徑郊遊徑的其中一段陡峭山徑有逾1,400級的石級，需要體力。今年7月有行山人士於黃龍坑石澗遠足時不慎失足，由約4至5米高位置墮下。

黃龍坑位於大嶼山的大東山與蓮花山之間（IG＠yhc.m）

【13＆14】北大嶼郊野公園（含擴建部分）－彌䃟石澗（彌勒山郊遊徑附近）／彌䃟石澗 （俗稱摩天崖）

北大嶼郊野公園一香是香港熱門行山攀石地點，而彌䃟石澗對上30公尺的摩天崖有著「澗美崖險」之美譽，但當中山路陡峭，石澗亦非常濕滑，彌䃟石澗山崖更是接近垂直狀態，過去曾發生多宗多宗致命意外。

北大嶼郊野公園一香是香港熱門行山攀石地點（IG＠bowingkwchan）

彌䃟石澗山崖更是接近垂直狀態（IG＠bowingkwchan）

【15】八仙嶺郊野公園－仙姑峰石崖（俗稱馬騮崖）

俗稱馬騮崖的仙姑峰石崖亦是既熱門又有些危險的行山徑，曾有行山人士想登上仙姑峰頂時，攀爬一幅斜度約60度的石壁一時失足墮至崖底。

俗稱馬騮崖的仙姑峰石崖亦是既熱門又有些危險的行山徑（IG＠hiker_kit.siu）

【16】八仙嶺郊野公園－屏南石澗

位於粉嶺鹿頸的屏南石澗有「死神石澗」之稱。屏風山的山路陡峭，若石澗上游水位突然暴升的話，水潭儲滿水後便可能衝向下游，行山人士一但失去平衡，就有機會被洪水沖走、撞到水底的石頭導致意外。

位於粉嶺鹿頸的屏南石澗有「死神石澗」之稱。（IG＠oasiswongjc）

【17】大帽山郊野公園－大石石澗

位於大帽山的大石石澗有峭壁、大石等需要行山人士攀爬，而石澗地下較為濕滑，存在潛在風險，以往曾有一名20歲女子意外墮崖，行山人士即使具備攀爬技術都要注意安全。

位於大帽山的大石石澗有峭壁、大石等需要行山人士攀爬（IG＠sweetmilkbabe）

【18】馬鞍山郊野公園－吊手岩一帶

吊手岩是香港著名的「險峰」，沿途山勢陡峭、遍地碎石，需手腳並用攀爬，不適合行山入門人士。即使富有行山經驗，攀爬時亦最好繫上安全繩以策安全。

吊手岩是香港著名的「險峰」，沿途山勢陡峭、遍地碎石（IG＠mrmodfai）

【19】馬鞍山郊野公園－飛鵝山石崖（俗稱自殺崖）

俗稱自殺崖的飛鵝山石崖地理位置險峻，加上路途中很多碎石，過去曾發生多宗墮崖、被困意外。曾有一名行山人士在抵達自殺崖誠山徑時，懷疑誤踩碎石失足墮下40米深山崖。

俗稱自殺崖的飛鵝山石崖地理位置險峻（IG＠parallel_mount）

（全文完）