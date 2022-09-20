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強檢懶人包｜社區檢測中心點預約？強制檢測費用幾多？可享有薪病假？唔去有後果？

強檢懶人包｜社區檢測中心點預約？強制檢測費用幾多？可享有薪病假？唔去有後果？

本港新冠變種病毒Omicron的確診人數未見顯著下跌，為更有效找出社區中的隱性患者，港府於3月22日起重新發出強制檢測通告，要求曾到訪較高傳染風險地點的相關人士做核酸測試。不過很多收到通知的朋友，都不了解強檢流程及注意位，《有線生活》整理出10點須知，即睇下文了解。

港府早前重新發出強制檢測通告，要求曾到訪較高傳染風險地點的相關人士做核酸測試。
港府早前重新發出強制檢測通告，要求曾到訪較高傳染風險地點的相關人士做核酸測試。（freepik）

Q1. 甚麼途徑會收到強檢通知？

《安心出行》App 在一般情況下，會每日從政府更新強制檢測之處所名單，如在指日期內於這些處所逗留超過2小時的市民，有關人士手機上的《安心出行》就會收到強檢通知，逗留少於2小時的人士，則只會建議他們檢測；市民亦可瀏覽衛生防護中心網站索取最新的強檢公告。

市民亦可瀏覽衛生防護中心網站索取最新的強檢公告。
市民可瀏覽衛生防護中心網站索取最新的強檢公告。（unsplash）

Q2. 收到通知後去哪裡檢測？

須進行強制檢測的人士，須在指定時間內到流動採樣站社區檢測中心或認可本地醫療檢測機構進行專業拭子採樣檢測，以符合強制檢測的要求，而幼童則可以糞便樣本進行檢測。

Q3. 因強檢未能上班，會獲發有薪病假？

《第599章》規定，接受隔離令、檢疫令或圍封檢測的人士，可因缺勤獲得有薪病假，如果僱員因相關限制而被解僱，屬於不合理解僱，但有關規定並不包括因前往接受強檢而缺勤，或等候強檢結果的人士。

Q4. 強制檢測費用為多少？

須接受強制檢測的人士、持「安心出行」潛在感染通知，或收到衞生署衞生防護中心電話短訊通知的人士，強檢費用全免，但未有預約、不符上述資格、外遊需求之檢測，則需繳付240元的檢測費用。

持「安心出行」潛在感染通知，或收到衞生署衞生防護中心電話短訊通知的人士，其強檢費用全免。
持「安心出行」潛在感染通知，或收到衞生署衞生防護中心電話短訊通知的人士，其強檢費用全免。（新聞處圖片）

Q.5 強制檢測可以預約嗎？

市民只需在24小時預約系統提供簡單的個人資料便能預約，預約系統會顯示各中心未來兩周的預約情況，方便大家選擇合適地點和時段強檢，各中心會優先為已預約的市民提供服務。

Q.6 哪類人可豁免強制檢測？

3個月內曾檢測呈陽性結果的人士（包括衞生署已記錄的核酸檢測陽性個案，以及已向衞生署申報的自行快速抗原測試陽性個案），無需接受強制檢測。

3個月內曾經檢測呈陽性結果的人士，可獲豁免無需強檢。
3個月內曾經檢測呈陽性結果的人士，可獲豁免無需強檢。（unsplash）

Q.7 快速測試可代替強制檢測？

須接受強制檢測的人士，須按相關強制檢測公告做核酸檢測，而不能使用快速抗原測試，以符合公告要求。換言之，快速抗原測試陰性結果，不會獲視作為符合強制檢測要求。

Q.8 可遞交深喉唾液樣本作證明？

除非持有醫生證明書證明因健康原因，而未能以鼻腔和咽喉合併拭子樣本進行檢測，否則須接受強制檢測的人士，不能遞交深喉唾液樣本以符合強制檢測要求。

須接受強制檢測的人士，須按相關強制檢測公告做核酸檢測。
須接受強制檢測的人士，須按相關強制檢測公告做核酸檢測。（新聞處圖片）

Q.9 強檢日期遇上惡劣天氣怎麼辦？

強制檢測期間如果遇上三號或以上熱帶氣旋警告信號、紅／黑色暴雨警告信號或政府公布的「超強颱風後的極端情況」生效，強制檢測的期限將會延長一天。

Q.10 未有遵從強檢公告後果？

任何人如未有遵從檢測公告即屬犯罪，一經定罪，最高可被判處第四級罰款（25,000元）及監禁六個月，而解除有關法例責任的定額罰款為10,000元。單計８月中至8月底，共有103人因違令被罰10,000元，政府庫房進帳逾100萬元！

（全文完）

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哪類人士可獲強制檢測豁免？

3個月內曾經檢測呈陽性結果的人士，可獲豁免無需強檢…

未有遵從強檢公告強檢有什麼後果？

一經定罪，最高可被判處第四級罰款（25,000元）及監禁六個月…

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