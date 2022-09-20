強檢懶人包｜社區檢測中心點預約？強制檢測費用幾多？可享有薪病假？唔去有後果？

本港新冠變種病毒Omicron的確診人數未見顯著下跌，為更有效找出社區中的隱性患者，港府於3月22日起重新發出強制檢測通告，要求曾到訪較高傳染風險地點的相關人士做核酸測試。不過很多收到通知的朋友，都不了解強檢流程及注意位，《有線生活》整理出10點須知，即睇下文了解。

港府早前重新發出強制檢測通告，要求曾到訪較高傳染風險地點的相關人士做核酸測試。（freepik）

Q1. 甚麼途徑會收到強檢通知？

《安心出行》App 在一般情況下，會每日從政府更新強制檢測之處所名單，如在指日期內於這些處所逗留超過2小時的市民，有關人士手機上的《安心出行》就會收到強檢通知，逗留少於2小時的人士，則只會建議他們檢測；市民亦可瀏覽衛生防護中心網站索取最新的強檢公告。

市民可瀏覽衛生防護中心網站索取最新的強檢公告。（unsplash）

Q2. 收到通知後去哪裡檢測？

須進行強制檢測的人士，須在指定時間內到流動採樣站、社區檢測中心或認可本地醫療檢測機構進行專業拭子採樣檢測，以符合強制檢測的要求，而幼童則可以糞便樣本進行檢測。

Q3. 因強檢未能上班，會獲發有薪病假？

《第599章》規定，接受隔離令、檢疫令或圍封檢測的人士，可因缺勤獲得有薪病假，如果僱員因相關限制而被解僱，屬於不合理解僱，但有關規定並不包括因前往接受強檢而缺勤，或等候強檢結果的人士。

Q4. 強制檢測費用為多少？

須接受強制檢測的人士、持「安心出行」潛在感染通知，或收到衞生署衞生防護中心電話短訊通知的人士，強檢費用全免，但未有預約、不符上述資格、外遊需求之檢測，則需繳付240元的檢測費用。

持「安心出行」潛在感染通知，或收到衞生署衞生防護中心電話短訊通知的人士，其強檢費用全免。（新聞處圖片）

Q.5 強制檢測可以預約嗎？

市民只需在24小時預約系統提供簡單的個人資料便能預約，預約系統會顯示各中心未來兩周的預約情況，方便大家選擇合適地點和時段強檢，各中心會優先為已預約的市民提供服務。

Q.6 哪類人可豁免強制檢測？

3個月內曾檢測呈陽性結果的人士（包括衞生署已記錄的核酸檢測陽性個案，以及已向衞生署申報的自行快速抗原測試陽性個案），無需接受強制檢測。

3個月內曾經檢測呈陽性結果的人士，可獲豁免無需強檢。（unsplash）

Q.7 快速測試可代替強制檢測？

須接受強制檢測的人士，須按相關強制檢測公告做核酸檢測，而不能使用快速抗原測試，以符合公告要求。換言之，快速抗原測試陰性結果，不會獲視作為符合強制檢測要求。

Q.8 可遞交深喉唾液樣本作證明？

除非持有醫生證明書證明因健康原因，而未能以鼻腔和咽喉合併拭子樣本進行檢測，否則須接受強制檢測的人士，不能遞交深喉唾液樣本以符合強制檢測要求。

須接受強制檢測的人士，須按相關強制檢測公告做核酸檢測。（新聞處圖片）

Q.9 強檢日期遇上惡劣天氣怎麼辦？

強制檢測期間如果遇上三號或以上熱帶氣旋警告信號、紅／黑色暴雨警告信號或政府公布的「超強颱風後的極端情況」生效，強制檢測的期限將會延長一天。

Q.10 未有遵從強檢公告後果？

任何人如未有遵從檢測公告即屬犯罪，一經定罪，最高可被判處第四級罰款（25,000元）及監禁六個月，而解除有關法例責任的定額罰款為10,000元。單計８月中至8月底，共有103人因違令被罰10,000元，政府庫房進帳逾100萬元！

（全文完）