雪櫃收納｜日本主婦2招雪櫃收納術　一件家居小物令空間翻倍｜附消委會5類食物保鮮貼士

自從疫情爆發後，相信不少人都習慣到街市、超級市場一次過購買多天食物，存放在雪櫃裏放工烹調。不過若食物擺放不當，除了會浪費雪櫃位置外，也會造成變壞不新鮮等情況，下文為你整合日本主婦2招既保鮮又能將空間翻倍的方法，並附上消費者委員會（消委會）食物存放貼士，即看下文。

雪櫃收納方法1｜利用透明食物盒收藏食物

雖然雪櫃設有簡單層架，但很多時都會因為層架過高，或尺寸不合，而不能有效分隔食物，甚至阻礙自己尋找食物。所以，日本主婦建議利用透明收納盒來存放食物，此舉不但可以充分利用雪櫃每一處位置，更有助清楚見到有甚麼食材可用，最好在盒上貼上標籤和食用日期，那就不怕造成浪費。

雪櫃收納方法2｜醬料用掛件工具存放

日本有公司專門出產一些掛件工具，讓大家在擺放支裝醬料時，可以掛在雪櫃門附近，節省儲放空間。若買不到掛件工具不用怕，我們除了可自製吊夾外，也可以選購專為醬料而設的收納盒，令所以醬料一目了然。

消委會建議｜5大食物類別保存位置

消委會早前公開過雪櫃最佳儲存方法，指出不同食物的儲存溫度及期限都大有不同，建議大家跟隨建議方法去擺放。例如鮮肉及海鮮應放在雪櫃出風位防止變壞，至於蔬果、雞蛋、奶類則有以下放置方法：

奶類： 適合保存於4℃或以下，並於最佳食用日期前飲用。

蛋類： 適合保存於4℃或以下，但建議原隻雞蛋不可放入冷凍室。

鮮肉類：適合保存於4℃或以下，建議最好放置於較冷的位置，例如：靠近雪櫃出風口的中層位置，並於1至4日內煮食。

海鮮類： 適合保存於4℃或以下，須用保鮮盒或密實袋包好，並於1至3日內煮食。

蔬果類： 不同類型的蔬果有不同的儲存溫度及期限，一般未食用時都不應用水洗，建議擺放在靠近雪櫃出風口的蔬果儲藏格。

消委會5大食物類別保存位置。（消委會）

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