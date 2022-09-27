愉景灣酒店套票｜加一後$549起包早、晚自助餐　落地玻璃海景　最多2大2小入住｜附減$300優惠碼

香港愉景灣酒店推出了激抵Staycation套票！在KKday發售的獨家優惠套票包括2日1晚的山景房或海景房、自助早餐和自助晚餐。每房最多接受2位成人和2位7歲以下兒童免費同住，4人價錢人均由$549起，若用KKday優惠碼更即減多$300！不論入住山景房或海景房，都能透過落地玻璃欣賞到迷人景色，套票還包食兩餐，如此抵玩，立即安排一趟「異國旅行」吧！

預訂愉景灣酒店Staycation： 【KKday】

獨家優惠套票包括2日1晚的山景房或海景房、自助早餐和自助晚餐。（IG＠92hkfoodie）

香港愉景灣酒店（Auberge Discovery Bay Hong Kong）

以「關島風情」三角海濱白教堂聞名的香港愉景灣酒店，位於大嶼山。酒店設有325間房，提供室外泳池、健身中心、Spa Botanica水療中心等設施。酒店鄰近景店包括香港迪士尼樂園、天壇大佛、昂坪360和大白灣沙灘等，更有一間擁有全港最大型室內滑梯的Epicland歷奇王國，不論大朋友、小朋友都可以在那裡放電放足大半天。

預訂愉景灣酒店Staycation： 【KKday】

香港愉景灣酒店提供室外泳池。（愉景灣酒店官網）

Spa Botanica水療中心（愉景灣酒店官網）

住宿連餐飲Staycation套票

這次在KKday獨家發售的住宿連餐飲Staycation套票，包括2日1晚的山景房或海景房、自助早餐2份、自助晚餐2份。而每房最多可接受2位成人和2位7歲以下兒童免費同住，若入住山景房，套票價錢為一晚$2,198，2大2小入住人均$549（已包加一）。若喜歡看海，海景房套房價錢為一晚$2,748，2大2小入住人均$687（已包加一）。

預訂愉景灣酒店Staycation： 【KKday】

KKday獨家發售的住宿連餐飲Staycation套票。（IG＠aubergedbay）

客房

山景客房－絕美山景環抱

山景客房尺寸30平方米，包括一張特大床或兩張單人床。房間有著超大落地玻璃窗，望出去便是綠油油的山景，早上起床更可被陽光曬到「自然醒」，令身心變得舒暢。而浴室更特別設計一個透明窗戶浴缸，讓你邊看山景邊浸浴！

預訂愉景灣酒店Staycation： 【KKday】

房間有著超大落地玻璃窗。（愉景灣酒店官網）

浴室特別設計了一個透明窗戶浴缸。（愉景灣酒店官網）

海景客房－面海淋浴間

海景客房尺寸33平方米，包括一張特大床或兩張單人床和小客廳。每房浴室都設有步入式淋浴間和向海的超大落地玻璃窗，住客洗澡時可一邊看著一望無際的海景，一邊思考人生或拿著花灑高歌一曲。

預訂愉景灣酒店Staycation： 【KKday】

海景客房尺寸33平方米。（愉景灣酒店官網）

每房浴室都設有步入式淋浴間和向海的超大落地玻璃窗。（IG＠92hkfoodie）

用KKday優惠碼減多$300！

若你持有富邦信用卡，結帳時輸入優惠碼「KKDAYFB300」即減多$300！使用優惠後山景房一晚價格為 $1,898，2大2小入住人均$474（已包加一）；而海景房一晚價格則為$2,448 ，2大2小入住人均$612（已包加一）！

預訂日期：即日起至10月31日

預訂愉景灣酒店Staycation： 【KKday】

套票包食兩餐自助餐。（愉景灣酒店官網）

新加坡及馬來西亞主題自助晚餐

套票包括於酒店的Cafe bord de Mer & Lounge內享用雙人自助早餐，以及雙人自助晚餐。8-10月份，自助晚餐主題為「新加坡及馬來西亞」。自助餐提供多款星馬風味美食，例如羅惹沙律、雜錦烤沙嗲串、南乳脆香肉、星洲黑醬油炒蘿蔔糕、馬來春卷等。而多款星馬甜品中，最有特色的一定是榴槤慕絲卷蛋，榴槤控不要錯過！

已購買此套票並若有需要為同行人士加購自助餐，可於入住時向酒店查詢。

預訂愉景灣酒店Staycation： 【KKday】

自助晚餐主題為「新加坡及馬來西亞」。（KKday圖片）

自助餐提供多款星馬風味美食。（KKday圖片）

榴槤慕絲卷蛋。（KKday圖片）

加購自助早餐：

小童早餐：每位 HK$99+10%服務費

成人早餐：每位 HK$198＋10%服務費

*小童價錢適用於高度90CM以上及12歲以下；凡滿12歲或以上者，均按大人計算*

加購自助晚餐：

小童(星期日至四)：每位 HK$284+10%服務費

成人(星期日至四)：每位HK$568+10%服務費

小童(星期五至日 & 10月1-4日)：每位 HK$304+10%服務費

成人(星期五至日 & 10月1-4日)：每位 HK$608+10%服務費

*小童價錢適用於高度90CM以上及12歲以下；凡滿12歲或以上者，均按大人計算*

預訂愉景灣酒店Staycation： 【KKday】

香港愉景灣酒店

地址：香港大嶼山愉景灣 海澄湖畔路88號

交通：欣澳港鐵站 (A出口) 換乘DB03P公共巴士前往酒店。

此外，酒店逢星期六、日及公眾假期，提供酒店賓客專享的穿梭巴士服務，接載賓客直接往返欣澳及迪士尼樂園。

（全文完）