東京新開Outlet埼玉深谷花園攻略　新宿1.5小時車程＋15個必買品牌＋蕃薯雪糕｜附3種交通方法

東京Outlet 2022｜日圓匯率下跌，去日本大手購物也不肉赤！位於東京近郊埼玉縣深谷市的全新大型Outlet「深谷花園PREMIUM OUTLETS」（ふかや花園プレミアム‧アウトレット）將於10月20日開張。新Outlet有共137個知名購物及飲食品牌進駐，《有線生活》整理了15個港人必買品牌，例如New Balance、Levi’s等統統都有，準備去東京的朋友，請準備好銀彈掃貨吧。

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深谷花園 PREMIUM OUTLETS於10月20日開幕

深谷花園PREMIUM OUTLETS，距離新宿只有約一小時車程。

由「三菱地所‧Simon」所營運的「深谷花園PREMIUM OUTLETS」預計今年10月20日正式開業，坐落於秩父鐵道深谷花園站（ふかや花園駅）旁邊，距離新宿只有約1個多小時車程。

香港人必買的15個潮牌

新開張的Outlet面積超過17萬平方米，共有137個品牌進駐，包括94間零售店及41間餐廳和食店。由於數目太多，花多眼亂，編輯整理了港人最愛的15大品牌，有意前往掃貨的朋友可作參考。

埼玉深谷花園PREMIUM OUTLET是匯聚了超過137個品牌的超大型Outlet，其中24個是首次進駐日本。

時尚服裝配飾品牌：

Valentino

Vans

Polo Ralph Lauren

Levi’s

運動服裝用品品牌：

Columbia Sportswear

New Balance

Adidas

Nike

Quiksilver

Under Armour

Oakley

日式生活雜貨精品：

Francfranc

Sanrio

Airweave

Pet Paradise

北海道壽司品牌＋必試蕃薯雪糕

除各大潮流品牌外，Outlet亦有不少日本和海外餐廳，一共40間食肆，包括販賣日本醬料特產的久世福商店、設有露天茶座並且歡迎寵物的上島咖啡店、以食材新鮮著稱的北海道壽司品牌「函館 グルメ寿司 函太郎」、美國著名餐廳Eggs ‘n Thing及墨西哥菜Café Iguana MEXICAN GRILL等。

露天茶座歡迎寵物入場。

當中最受當地人歡迎的莫過於人氣食店「長瀞とガレ」，店內的軟雪糕是由秩父製大豆烘焙的黃豆粉，配以鹿兒島出品的烤蕃薯而成，十分值得一試！

如果到埼玉深谷花園Outlet，編輯推介必試人氣烤蕃薯軟雪糕。

全日本首個雪條主題樂園

由於日本國民雪條「ガリガリ君」正是埼玉縣深谷市出產，Outlet設有全日本首座以「ガリガリ君」為主題的「あそぼ！ガリガリ君」樂園，分成戶外區與室內區，戶外可以看到巨型ガリガリ君與巨大雪條、極速降落、旋轉車車，室內則有波波池等多種適合兒童遊玩的遊樂設施。

巨型ガリガリ君與巨大雪條、極速降落、旋轉車車

波波池

埼玉物產製成特色手信

深谷花園 PREMIUM OUTLETS位於擁有豐富自然生態的深谷市，因此Outlet設有使用當地產蔬菜製成豐富菜色的@Farm Cafe，以及販售埼玉特色食品手信的Moi Saitama。此外，在「Food lodge」的玻璃上更會以光影投射出10位藝術家的作品，氣氛浪漫又放鬆。

天幕下的大型休憩平台，供遊人休息和承涼

「Food lodge」的玻璃上更會以光影投射出藝術作品，相信晚間觀賞會更美

營業時間

開幕日期：2022年10月20日

地址：埼玉縣深谷市黑田169

營業時間：10:00 – 20:00 （零售店：10:00 – 20:00 餐廳：11:00 – 21:00 咖啡廳：9:30 – 20:00）

交通方式

由深谷花園站步行3分鐘即達Outlet

官方直通巴士：

官方直通巴士時間表，預定於10月20日起開始運行

官方設有收費直通巴士，每天早上由東京站經新宿站前往Outlet，回程亦會經新宿回到東京站，單程需時大約1小時20分。直通巴士單程票價：成人1,450円（約HK$77），兒童730円（約HK$39）。想預訂的朋友，請前往官方網站，或在東京站或新宿站現場購買。

電車：

由新宿站乘坐湘南新宿線往高崎方向的特別快速列車，在熊谷轉乘秩父鐵道至深谷花園站（ふかや花園駅）步行3分鐘即達，全程需約1小時40分，車資大約為1,650円（約HK$87）。

巴士專線：

從JR高崎線深谷站乘坐專線巴士至總站，需時25分鐘（只限周末及假期）；

從東武東上線森林公園站乘坐專線巴士至總站，需時45分鐘（每日有車）。

巴士班次表

深谷花園PREMIUM OUTLET周邊地圖

（全文完）

深谷花園PREMIUM OUTLET有什麼必買品牌？ 高檔服裝品牌Valentino、Vans、Polo Ralph Lauren、Levi’s等，運動服裝品牌Columbia Sportswear…詳情