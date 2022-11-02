一線搜查｜尼格8號風球來襲　飛機航班一定取消？天文台：視乎兩大因素

尼格風球襲港｜隨著各國入境檢疫措施放寬，不少港人準備出外旅遊，不過去旅行最怕遇上惡劣天氣，影響行程，如果撞正天文台掛8號風球，更是令人擔心航班有可能被取消。不過天文台指，8號風球下，飛機航班未必一定取消，最重要還是看2大因素。下文為你拆解。

去旅行最怕遇上飛機延誤或取消，影響行程。（[email protected] Kong International Airport 香港國際機場）

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飛機升降視乎風向、風速

當天文台掛上8號風球時，航班不一定會延誤或取消，原來飛機能否起飛，與天文台發出的惡劣天氣警報未必有直接關係，最重要是看跑道的風向和風速！

原來飛機能否起飛，最重要是看跑道的風向和風速而定！（Unplash圖片）

側風若形成 飛機出事風險增

根據天文台YouTube影片指出，當飛機起飛時，需要借助逆風( Headwind ) 增加浮升力。由於香港機場跑道方向呈東北偏東至西南偏西的走向，因此，只要當風向與跑道角度平行，就有利於飛機起飛。

當飛機起飛時，是要借助逆風( Headwind ) 增加浮升力。（天文台《氣象冷知識》截圖）

但如果吹東南或西北風，風向可能會與跑道形成直角，並打橫吹向跑道，就會形成側風 ( Crosswind )。強大的側風可能會影響到飛機升降時的平衡，令飛機偏離跑道中線。若因不平衡令飛機其中一邊機翼過分接近地面，更會增加事故發生的風險。

若因不平衡令飛機其中一邊機翼過分接近地面，更會增加事故發生的風險。（天文台《氣象冷知識》截圖）

風切變不利升降

除了側風，當飛機遇到風切變（Windshear），亦可能會令機身失去平衡。風切變是指風向及風速在短時間內迅速改變，是影響飛機升降另一重要因素。

風切變是指風向及風速在短時間內迅速改變。（[email protected] Kong International Airport 香港國際機場）

氣流影響飛機浮升力

由於香港國際機場位於大嶼山北面，當氣流經過海拔高934米的大嶼山時，高速氣流會於山峽形成。受地形影響，高速氣流之間又會產生一些低速氣流，這樣不規則的氣流會造成逆風風速短時間內發生改變，當逆風增加時，飛機浮升力會增加；當逆風減弱時，飛機浮升力會下降、隨之而下沉，機身變得非常不穩。

不規則的氣流會造成逆風風速短時間內發生改變。（天文台《氣象冷知識》截圖）

因此，若當日風向是與跑道平行、側風強度低於飛機限制、沒有風切變危險，加上機場各方面運作都達到一定水平，即使懸掛8號風球下，航班亦有可能順利升降！但由於惡劣天氣下，地勤人員可能無法正常工作、能見度不足亦難以讓飛機升降，導致航班延誤甚至取消，加上鄰近的台灣打風亦會令香港航班受影響，天文台建議各位準備出遊的旅客，出發到機場前，到機場管理局網站或致電航空公司查詢航班最新情況。

（全文完）

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