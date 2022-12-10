大阪8間高級酒店　4分鐘到心齋橋站　住57樓全日本最高＋大露台 　人生必住一次

大阪住宿2022｜每天辛苦工作，去旅行時當然要好好獎勵自己，偶然住一次奢華酒店絕對不過份。《有線生活》為你挑選了8間大阪高級酒店，大部份都位於梅田及心齋橋市區，離地鐵或JR十分近，交通很方便，而且有間只需$527／晚即可入住，CP值高！即看下文推介。

8間大阪高級酒店推介（unsplash）

目錄：

1. 大阪瑞吉酒店

2. 大阪W酒店

3. 大阪麗思卡爾頓酒店

4. 大阪帝國酒店

5. 大阪康萊德酒店

6. 大阪本町都城市酒店

7. 大阪洲際酒店

8. 大阪萬豪都飯店

【1】大阪瑞吉酒店（The St. Regis Osaka）

「大阪瑞吉飯店」是大阪知名的5星級酒店，而且曾獲米芝連指南五顆星殊榮，想入住奢華高級酒店，選這間就對了。酒店Lobby華麗有氣派，每位職員都笑容可掬，又提供高水準的管家服務，一入房立即為你奉上welcome drink。此外，管家會每天提供兩套衣物的整燙服務及擦鞋服務，又會為你沖茶沖咖啡，絕對照顧到房客無微不至。

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大阪瑞吉飯店（Agoda.com）

獲米芝連指南五顆星殊榮（Agoda.com）

浴室可看到城景（Agoda.com）

大阪瑞吉酒店（The St. Regis Osaka）：

地址：3-6-12 Honmachi, Chuo-ku, 梅田, 大阪

交通：地鐵本町站步行5分鐘

價格：HK$3,728起／晚（2位成人）

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【2】大阪W酒店（W Osaka）

「大阪W酒店」是W Hotel品牌登陸日本的第一據點，坐落心齋橋駅與本町駅之間，對面就是商店林立的御堂筋大道，行到心齋橋站只需4分鐘，位置一流。酒店由日本著名建築師安藤忠雄以「大人的遊樂場」為概念，打造融合日本極簡主義和都市繁華生活的設計，別樹一格。另外，每間房間都設有吧台與高腳椅，供欣賞窗外高樓景色，27樓頂樓更設置了日本唯一附有DJ設備的客房，相當有特色。

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大阪W酒店（Agoda.com）

每間房間都能欣賞窗外高樓景色（Agoda.com）

一邊浸浴一邊看夜景（Agoda.com）

霓虹燈泳池有現場DJ玩音樂（Agoda.com）

大阪W飯店（W Osaka）：

地址：4-1-3 Minami Semba, Chuo-ku , 心齋橋, 大阪

交通：地鐵心齋橋站步行4分鐘

價格：HK$2,691起／晚（2位成人，1位12歲以下小童）

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【3】大阪麗思卡爾頓酒店（The Ritz-Carlton, Osaka）

「大阪麗思卡爾頓酒店」是萬豪集團旗下最高級的酒店之一，以18世紀喬治亞貴族風格設計而成，華麗非常。客房位於24至37樓，所以不管你是住哪層哪房型，都可以欣賞到大阪美景。房間採用高雅的白色色調，洗髮和沐浴用品是英國知名品牌「Asprey」，另外可享用健身房、游泳池、貴賓室等。其中有不少客人都大推酒店的按摩，皆因它是使用瑞士品牌La prairie，最適合偶爾獎勵下自己。

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大阪麗思卡爾頓酒店（Agoda.com）

融合18世紀英國風及傳統日本和風（Agoda.com）

白色色調客房（ritzcarlton.osaka＠IG）

客房位於24至37樓，可以欣賞大阪美景（ritzcarlton.osaka＠IG）

大阪麗思卡爾頓酒店（The Ritz-Carlton, Osaka）：

地址：2-5-25 Umeda Kita-ku, 梅田, 大阪

交通：阪神梅田駅西出口步行5分鐘

價格：HK$3,551起／晚（2位成人，1位0-1歲小童）

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【4】大阪帝國酒店（Imperial Hotel Osaka）

「帝國酒店」是日本三大老牌酒店之一，擁有逾130年歷史，而大阪分店則有20年歷史，如果你想體驗日本老牌服務，就一定要選這裡。酒店大廳裝修為20世紀東京帝國風，發揮了日本實而不華的低調質感，令人猶如走進古典藝術品中。酒店的19至21樓為特別樓層，有專屬人員為你服務，有任何需求只要按一鍵就能找到他們，另外又有免費飲料和輕食可隨時享用，晚上還有人幫忙鋪床及準備帝國品牌的黑朱古力，絕對能滿足追求高服務品質的客人。

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大廳裝修為20世紀東京帝國風（Agoda.com）

室內游泳池（Agoda.com）

房間可欣賞大阪河景（Agoda.com）

房間可欣賞大阪河景（Agoda.com）

大阪帝國酒店（Imperial Hotel Osaka）：

地址：1-8-50 Tenmabashi Kita-ku, 梅田, 大阪

交通：JR櫻之宮站西出口步行5分鐘

價格：HK$1,329起／晚（2位成人）

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【5】大阪康萊德酒店（Conrad Osaka）

「大阪康萊德酒店」是希爾頓集團中，最高級的酒店品牌，喜歡藝術品的朋友，入住這裡絕對不會錯。酒店大廳位於大阪中之島Festival West Tower 40樓，無論站在哪個位置都能眺望美景。不少KOL都大推酒店的貴賓室，因為除了輕食外，還有烈酒、利口酒、紅酒、白酒、香檳等多類飲品。房內沐浴品牌是來自上海的「SHANGHAI TANG」，另外還可以索取巴黎「Omnisens」護膚品，女生們記得Bookmark下來。

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酒店大廳位於40樓（Agoda.com）

酒店設計超有藝術感（Agoda.com）

大阪康萊德酒店（Agoda.com）

沐浴品牌是來自上海（Agoda.com）

大阪康萊德酒店（Conrad Osaka）：

地址：324 Nakanoshima Kita ku, 梅田, 大阪

交通：地鐵梅田站步行7分鐘

價格：HK$3,812起／晚（2位成人）

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【6】大阪威斯汀酒店（The Westin Osaka Hotel）

「大阪威斯汀酒店」是梅田高級酒店之一，非常鄰近藍天大廈。酒店大廳掛上高級水晶燈，另外又擺放了多件藝術品，充滿歐陸皇室風情。房間裝潢華麗得來相當具氣派，空間十分寬敞，最適合晚上走到窗前，一探梅田的絢麗夜景。酒店提供自助式早餐Buffet，其早餐曾榮獲全國第14名佳績，西式日式應有盡有，大家一定要嘗試。

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大阪威斯汀酒店（Agoda.com）

酒吧餐廳走復古風（Agoda.com）

房間裝潢華麗得來相當具氣派（Agoda.com）

大阪威斯汀酒店（The Westin Osaka Hotel）：

地址：1-1-20 Oyodonaka, Kita-ku, 梅田, 大阪

交通：JR大阪站步行7分鐘

價格：HK$1,428起／晚（2位成人）

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【7】大阪本町都城市酒店（Miyako City Osaka Hommachi）

「大阪本町都城市酒店」在2020年6月才正式開幕，所有住客都可以使用貴賓休息室，每天15:00至22:00提供會免費飲料和簡單零食供應，如果是住在15樓以上的VIP房，更可以享用免費酒精飲料。每間客房均設有大窗戶及露台，空間開揚寬敞，早晚也能隨時欣賞到超美風景。此外，房間備有奈米水離子空氣清淨機、席夢思床鋪等，洗手間則是乾濕分離設計，附DHC沐浴用品。

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大阪本町都城市酒店（Agoda.com）

開揚寬敞大露台（Agoda.com）

大阪帝國酒店（Imperial Hotel Osaka）：

地址：1-8-7 Kitakyuhoji-Machi,Chuo-Ku Osaka,541-0057,Japan, 心齋橋, 大阪

交通：地鐵堺筋本町站步行3分鐘

價格：HK$527起／晚（2位成人）

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【8】大阪洲際酒店（InterContinental Hotel Osaka）

「大阪洲際酒店」坐擁大阪絕美天際線，客房均位於21至32樓，面積最少都有41平方米，走到窗邊即可看到梅田靚景。住客可隨意使用24小時健身房、頂級游泳池等設施，酒店有5間不同餐廳，其中最出名的，就是提供國際菜自助餐廳「NOKA」，裡面超豪華食物會隨著季節變化而改變，住客一定要留一天時間來好好品嚐。

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頂級游泳池（Agoda.com）

面積最少都有441平方公尺（Agoda.com）

走到窗邊即可看到梅田靚景（Agoda.com）

雲石浴室超美（Agoda.com）

大阪洲際酒店（InterContinental Hotel Osaka）：

地址：3-60, Ofuka-Cho Kita-Ku, 梅田, 大阪

交通：大阪站步行5分鐘

價格：HK$2,496起／晚（2位成人）

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【8】大阪萬豪都飯店（Osaka Marriott Miyako Hotel）

大阪萬豪都飯店位於日本最高大樓「阿倍野HARUKAS」，所有客房都在38樓至57樓，有一片落地玻璃作採光，能夠一覽大阪市景。酒店屬5星級數，最細的房間都有38平方米，備有咖啡機、免費咖啡膠囊、礦泉水，未滿12歲以下兒童可以免費入住。酒店樓下就是阿倍野HARUKAS 300展望台，附近有近鐵百貨總店和Q’s mall購物中心，生活機能極好。

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位於日本最高大樓「阿倍野HARUKAS」（Agoda.com）

所有客房都在38樓至57樓（Agoda.com）

連浴室都能夠一覽大阪市景（Agoda.com）

大阪萬豪都飯店（Osaka Marriott Miyako Hotel）

地址：1-1-43 Abenosuji, Abeno-ku, 天王寺, 大阪

交通：JR天王寺站步行3分鐘

價格：HK$2,286起／晚（2位成人）

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只供參考，價格以訂房時為準。（Agoda.com）

（全文完）