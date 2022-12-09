一線搜查｜內地女童因觸電切除9隻手指　專家教4招選安全插頭、拖板　附醫生貼士

早前內地重慶一名4歲女童，因將金屬筷子插進電座導致觸電致，她雙手嚴重灼傷，最後雖能保住性命，但要切除9隻手指。免費電視77台節目《一線搜查》訪問專業電器工程專家，分享選購和使用電器、拖板的安全貼士；兒科醫生亦會講解小朋友假如不幸觸電，家長該如何應對。

有內地製拖板原來沒有「水線」。（HOY TV節目《一線搜查》截圖）

專家4招選安全插頭和拖板

《一線搜查》訪問了多名家長，有家長都知道內地女童觸電事件，表示經常提醒家中幼童不要玩電掣，又會盡量將電掣放到高處。港九電器工程電業器材職工會副理事長張永豪表示，香港家居觸電意外個案不多，但拖板引起的火警一年最少有十多宗，風險比觸電更加大。以下綜合張永豪建議選購安全插頭和拖板的4個重點：

【1】選購有「水線」的插頭和拖板

「水線」（又稱地線），當漏電時電流會經水線流走。水線位於三腳插頭的上方，兩腳插頭並沒有水線，因此應選擇有三腳插頭的電器。其次，留意上圖紫色拖板，雖然可以插三腳插頭，但不代表拖板本身有水線，張永豪表示，剪開該拖板的電線，發現並沒有水線，「如果電器唔漏電當然冇問題，但漏電時係靠條水線令到個電箱感應到你真係漏電而跳咗去。」因此除了留意電器的插頭是否「三腳」，也應購買合資格、質素高的拖板。

俗稱「旅行頭」的萬能插蘇可能接觸不良。（HOY TV節目《一線搜查》截圖）

【2】「旅行頭」可能接觸不良

不少人家中都有所謂萬能插蘇或叫「旅行頭」的「適配插頭」，以便插入不同規格的電器產品，張永豪表示，由於要適配不同形狀插頭，因此插孔往往與插頭接觸不良，有機會因此產生熱力而引發火警。

【3】選擇有活門插座或加蓋

市面上大多插座或拖板都有活門設計，當沒有插上插頭時，插孔活門便會關閉，可防止幼童把手指或用筷子插進去。如果家中的拖板沒有活門，可以購買「插頭蓋」把未使用的插頭封閉。

【4】關閉拖板上電掣

市面上有不少插座和拖板，每個電掣都有獨立開關，張永豪建議如非使用時，可以關掉這些開關。另外，現時新式的電掣和拖板可以連接WiFi開關，家長可以透過手機關掉這些電掣。

購買有獨立開關的拖板，可以將未使用的電掣關閉。（HOY TV節目《一線搜查》截圖）

醫生提醒保持冷靜

另外，有兒科醫生表示，如幼童不幸觸電，家長必需保持冷靜，「（家長）佢一定要自己保障自身安全，唔好見到個細路仔一暈咗，或插住電（掣）就即刻衝埋去，有時可能連佢自己都電親……小朋友未救到之前，自己受到傷」。安全情況下家長應先截斷電源，並報警求助，然後可以檢查小朋友脈搏狀態，如每分鐘少於60下，或者已沒有脈搏，便要進行心肺復甦法。

有關電器插頭、插座、拖板的安全重點，以及觸電可能造成的傷害，完整報道可按此重溫《一線搜查》第114集。

免費電視77台《一線搜查》

播出日期：逢星期一至五

播出時間：20:00 – 20:30

（午夜12時於免費電視 78台 重播）

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（全文完）

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