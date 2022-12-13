一線搜查｜石硤尾街坊馬路邊曬發黃底褲　網民斥影響市容：真心覺得核突｜附房署處理方法

在公共地方晾曬衣物、被枕等物品，屢見不鮮。日前有網民在石硤尾邨的馬路邊，看到其中一條欄杆被人用作晾曬衣物，當中更包括有黃色污漬的內褲。事件引起網民迴響，不少人批評物主欠缺公德心和衛生意識，並指此舉影響市容。如果晾衫者是公屋住戶，在非指定區域晾衫，更有可能被扣分。

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有網民在石硤尾邨的馬路邊，看到其中一條欄杆被人用作晾曬衣物。（香港風景攝影會＠FB）

馬路邊曬「有漬」內褲

一名網民在Facebook群組「香港風景攝影會」發文，上載一張相片，並留言指「石硤尾很美」。從相中可見，當日天氣不錯，陽光普照，不過在石硤尾邨22座附近的馬路邊欄杆上，卻掛了一排衣物，當中包括多件上衣及數條內褲，而最前方的一條內褲更有污漬。

一名網民在Facebook群組上載一張相片，並留言指「石硤尾很美」。（香港風景攝影會＠FB）

網民斥影響市容：香港瘋景

帖文一出，隨即引來極大迴響，不少人批評物主將内衣褲掛在路邊影響市容，「咁私人嘅嘢暴曬喺出面，真心覺得核突，應該叫區議員或屋邨辦事處監督下」、「似咩樣呀？好影響市容」、「香港瘋景」。

另外，有人擔心衛生問題，「我好唔明，曬棉被都可以理解，底褲都拎出黎曬？咁多塵仲着得咩」、「條底褲食晒馬路啲黑煙廢氣」、「晾喺街唔會污糟咩」。亦有人將重點放在內褲的污漬上，「條底褲好黃啊」、「點解好似未洗咁㗎」、「洗唔乾淨喎條底底」、「就係有漬先要喺猛烈陽光下殺菌」。

從相中可見，馬路邊的欄杆，掛了一排衣物，當中包括多件上衣及數條內褲。（香港風景攝影會＠FB）

房署一般先警告後扣分

公眾地方晾曬衣物，除了不雅和衛生問題外，如果晾衫者是公屋租戶，更可能違反規定。根據香港房屋委員會網頁的「屋邨管理扣分制」所指，除了房屋署指定地點外，在公眾地方晾曬衣物屬於違規行為。房署會先向租戶發出書面警告，若罔顧警告而再次作出不當行為的租戶，將會被扣分，而此項目可扣3分。如公屋或中轉屋住戶在2年內被扣除的分數累計達16分，其租約或暫准證將被終止。

翻查資料，自從於2003年8月實施屋邨清潔扣分制後，房屋署已同時容許公屋租戶在每年的7月及8月左右，將冬季衣物、棉被及毛氈等晾曬在屋邨指定的公眾地點。

（全文完）

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