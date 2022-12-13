疫苗通行證｜安心出行以外4個方法出示疫苗通行證針卡　有方法可不裝App

行政長官李家超宣布取消使用「安心出行App」，12月14日起，市民出入大部份場所毋需使用「安心出行」，但食肆戲院等處所，依然要「嘟」疫苗通行證。不少人慣用安心出行程式去出示俗稱「針卡」的疫苗通行證，但其實除了使用安心出行外，至少有4個方法可以展示針卡，即睇下文。

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除了使用安心出行App外，還有方法可以展示針卡。（政府資訊科技總監辦公室）

【方法1】出示紙本針卡

最簡單而又不需安裝程式的方法，是隨身帶備紙本針卡。其實不熟用智能手機的長者，一直都有使用此法出入食肆，非常適合不想安裝太多手機程式人士。

透過政府網站下載針卡。（www.evt.gov.hk 截圖）

【方法2】透過網站下載電子針卡

另一個毋需安裝手機程式的方法是，進入網站「2019冠狀病毒病電子疫苗接種及檢測紀錄系統」（網址 www.evt.gov.hk ）填寫個人資料後，便可以將「電子針卡」下載到手機，按此參考下載針卡流程教學，留意網站中的「在網站下載電子針卡」字樣。

使用智方便App同樣可以下載針卡。（www.evt.gov.hk 截圖）

【方法3】智方便App

「智方便」App是政府一站式個人化數碼服務平台，需要身份認證才能啟用各項服務。如果你還未登記智方便，可以按此參考登記教學。

如果你已經擁有智方便App，便可以透過智方便下載針卡到手機，詳情按此。下載針卡後可儲存到手機相簿，如果是iPhone手機，亦可將針卡加入「Apple Wallet」。

「醫健通eHealth」手機程式可出示疫苗接種相關紀錄和二維碼。（www.ehealth.gov.hk 網站截圖）

【方法4】醫健通eHealth App

醫健通是港府開發的電子平台，目標為全港市民建立免費和終身的電子健康紀錄，同樣需要身份認證，而登記使用醫健通後便可使用「醫健通eHealth」手機程式，如果你未登記，可按此了解登記教學。

如果你已經登記醫健通，便可透過手機程式，點選「疫苗紀錄」內的 標誌，就可以輕易出示新冠疫苗接種紀錄、醫學豁免證明書及康復紀錄二維碼，按此了解使用教學。

（全文完）