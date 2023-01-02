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家居清潔丨吸塵機＋掃地機械人4大正確使用方法　做錯隨時愈吸愈多塵

家居清潔丨吸塵機＋掃地機械人4大正確使用方法　做錯隨時愈吸愈多塵

吸塵機是每個家庭必備的電器之一，但如果沒有好好保養和清潔，就很易影響性能。台灣室內環境品質學會研究發現，吸塵機使用時會揚起室內灰塵，令PM10和PM2.5濃度提升，隨時愈吸愈大塵，增加肺病風險，所以使用前有4點要注意，即看內文。

家居清潔丨吸塵機＋掃地機械人4大正確使用方法　做錯隨時愈吸愈多塵
吸塵機是每個家庭必備的電器之一（freepik）

吸塵機可致兒童呼吸道發炎

台灣室內環境品質學會發現，吸塵機使用時，後方出氣孔的微細懸浮粒子（PM2.5）揚塵度高達13倍，而使用掃地機械人所增加的空氣污染物質達6倍，PM2.5增約2倍。研究又模擬了嬰幼兒爬行，發現吸塵機工作5分鐘後，PM10濃度增加8.25倍，PM2.5濃度增加3.3倍，工作10分鐘後，兩者濃度再翻一倍。對兒童來說，少於PM2.5就有75%機會引致呼吸道發炎、敏感、氣喘等。

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掃地機械人所增加的空氣污染物質達6倍（freepik）

4大正確使用吸塵機方法

想安全使用吸塵機，就要注意以下4項重點：

【1】留意排氣位置

吸塵機的排氣位有機會揚起室內灰塵，甚至把吸入的微細灰塵吹出，因此，使用時要避免站在出風口正後方，或選擇不會直接吹向自己的款式。

【2】不要直接吸塵

在乾燥的地面吸塵，有機會使灰塵在吸入前揚起，散佈在空氣中。最好是先用濕布或拖把清潔地面，等乾掉後再吸塵。

【3】保持空氣流通

為避免清潔時吸入揚起的灰塵，建議要戴上口罩，同時打開窗口通風，減少灰塵停留。

【4】吸塵90分鐘後才回家

由於吸塵時會揚起灰塵微粒，所以最好在家中沒有人，特別是小童、長者和過敏者的情況下進行。吸塵後，空氣中的微粒要90分鐘才能沉澱，所以90分鐘後再回家較好。而掃地機械人在操作時亦會揚起灰塵，所以應在家中無人時使用。

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4大正確使用吸塵機方法（freepik）

5大清潔吸塵機方法

想維持吸力、對抗異味，就要嘗試以下5大清潔吸塵機方法：

【1】清潔紙質過濾器

紙質過濾器是吸塵機最需要清潔的地方，軟毛刷有助清理積累的灰塵，但要注意不要太用力去刷，以免刷爛它。

【2】清潔絨布過濾器

絨布過濾器可直接用清水清洗後晾乾。切忌用熱水浸泡，亦不要用熱風烘乾，因為有可能影響絨布吸附力。

【3】清潔集塵袋

新式吸塵機的集塵袋大多都容易裝卸，所以最好在每次吸塵後倒掉灰塵，約2個月就用清水清潔，然後晾乾放回吸塵機。

【4】清潔吸塵機表面

只需使用濕布就可抹淨吸塵機表面，要避免使用強度過高的清潔劑，防止表面材質裂開掉色。

【5】清除異味

如果吸塵機太久沒有清潔，就會有機會產生異味。想清除異味，只需把棉花蘸上檸檬汁，然後放入吸塵機，即可減輕排氣口異味。

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5大清潔吸塵機方法（freepik）

（全文完）

有線生活
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如何清潔清潔吸塵機異味？

只需把棉花蘸上檸檬汁，然後放入吸塵機，即可減輕排氣口異味。詳情

如何清潔絨布過濾器

可直接用清水清洗後晾乾。詳情

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