一線搜查｜紅葉好去處2大推介　流水響「港版輕井澤」　賞落羽松天空之鏡｜附交通方法

紅葉好去處2023｜每年冬天都會是香港紅葉盛放的季節，除了大棠，其實香港還有不少地方都能欣賞到能媲美外國的壯觀紅葉景色。《有線生活》下文為大家介紹兩大絕美賞紅葉地點，位於天水圍的濕地公園和被喻為「港版輕井澤」的粉嶺流水響，一排排落羽松與人工湖互相映照，形成天空之鏡，吸引不少攝影愛好者前往，即看天空之鏡最佳拍攝時間、交通方法等詳情。

每年冬天都會是香港紅葉盛放的季節。（FB＠Billy Lau授權）

香港紅葉兩大絕美地點

【1】流水響水塘

【2】香港濕地公園

一排排落羽松與人工湖互相映照，形成天空之鏡。（FB＠Sean Cheng授權）

落羽松

香港能觀賞到的主要有楓香、嶺南槭、木蠟樹等，而本文介紹的兩大地方，均可欣賞到壯麗落羽松！落羽松又稱為落羽杉，是落葉喬木，與大棠的楓香樹不同品種。落葉喬木的樹幹堅挺，每逢秋冬季，條條羽狀葉子都會轉為橙紅色。

落羽松又稱為落羽杉，是落葉喬木。（FB＠Sean Cheng授權）

天空之鏡最佳拍攝時間

想要捕捉天空之鏡需要天色晴朗，令陽光照射水面形成一面大鏡。而岸邊紅葉以及鄰近的山林映照到水面之上，化成一面壯觀的「鏡子」！有攝影愛好者分享，若想拍攝到完美的紅葉天空之鏡，最佳時間是早上約8至9時半，日出後待太陽開始漸漸照射到紅葉和水塘面，景象最為清楚。

若想拍攝到完美的紅葉天空之鏡，最佳時間是早上約8至9時半。（FB＠Sean Cheng授權）

香紅葉好去處｜【1】流水響水塘

流水響近年成為香港紅葉熱點，水塘位於八仙嶺郊野公園內，設有燒烤場、營地及郊遊徑等設施，假日常有市民野餐和郊遊。而水塘岸邊種有一排落羽松，每逢秋冬季都會轉變成橙紅色，形成絕美的紅葉景色，因此又有「港版輕井澤」之稱。

流水響水塘位於八仙嶺郊野公園內。（康文署圖片）

紅葉好去處｜流水響水塘最佳拍攝位置

流水響水塘有不同拍攝天空之鏡的位置。從流水響道或鶴藪道迴旋處下車後，一直走到公廁右邊的路徑走下去後，便會正對住一排排落羽松，是最佳拍攝位置。之後繼續往水塘方向走去，於流水響郊遊徑沿途會有多棵大樹，編輯認為大樹剛好形成一個相框框住紅葉景色，拍攝效果亦不錯！

流水響水塘有不同拍攝天空之鏡的位置。（《有線生活》記者攝）

流水響水塘

地址： 流水響水塘西岸

開放時間：24小時

紅葉好去處｜流水響水塘交通方法

港鐵粉嶺站外乘搭專綫小巴52B，在流水響道與鶴藪道之間的迴旋處下車，再沿鶴藪道向南步行約10分鐘

香港濕地公園位於新界天水圍。（FB＠Louis Ho授權）

紅葉好去處｜【2】香港濕地公園

香港濕地公園位於新界天水圍，設有多個展覽館，並養植了不少獨有的鳥類、昆蟲、植物等，當中最有名的一定是住在那裡的一條小灣鱷，貝貝。此外，濕地公園內設有人工湖，旁邊更有一條木板步道，遊客沿著步道慢步可以近距離到欣賞濕地生態。

濕地公園內設有人工湖。（FB＠Joe Yau授權）

養植了不少獨有的鳥類、昆蟲、植物等。（FB＠Joe Yau授權）

遊客沿著步道慢步可以近距離到欣賞濕地生態。（FB＠Louis Ho授權）

紅葉好去處｜濕地公園最佳拍攝位置

濕地保護區設有一條木板步道「演替之路」，遊人沿住演替之路走，就能欣賞和拍攝到旁邊的一排排橙紅燦爛的落羽松，與人工湖互相輝映，形成一幅無價的大自然畫作。

濕地保護區設有一條木板步道「演替之路」。（濕地公園官網）

香港濕地公園

地址：天水圍濕地公園路

開放時間：參考以下圖片

公園開放時間（濕地公園官網）

紅葉好去處｜濕地公園交通方法

港鐵：屯馬線天水圍站轉乘輕鐵 705路線，於天秀站（經隧道）／濕地公園站（經交通燈或天橋）到達香港濕地公園。

巴士： 可乘搭 69M／269D／69X／269C／269B／265B／265M，下車後步行至濕地公園。

紅葉好去處｜濕地公園入場費（港幣）

標準票：$30

優惠票：$15 （適用於3歲至17歲小童、全日制學生、殘疾人士、殘疾人士的一名同行照料者（不適用於多次入場證）及65歲或以上長者）

3歲以下小童免費

（全文完）