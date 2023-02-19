雪櫃食物存放6大禁忌　蕃茄、洋蔥原來一直放錯　消委會教正確擺位＋9款食物不能放雪櫃

雪櫃禁忌｜不論是新鮮蔬果、急凍肉類、雪糕等，大家普遍認為只要放於溫度低的雪櫃冷藏，就可以保鮮兼防菌，但值得留言，雪櫃並不能完全殺掉細菌。《有線生活》下文為你整理了雪櫃食物存放的6個禁忌，立即了解消委會建議食物最佳存放位置，以免「病從口入」！

雪櫃由可以放入甚麼食物，至到食物擺位上都有講究！（Unsplash圖片）

雪櫃並不能完全殺掉細菌

你以為將食品放進雪櫃裡，就一定能保鮮、防菌？澳門巿政署曾於官網上指出，雪櫃裡的食品放置不當／放置時間過久，仍然會出現發黏、發黴、乾枯、變色等腐敗變質現象。雪櫃只是通過製造較低的溫度，抑制細菌的生長及繁殖速度，並不能完全殺掉細菌，有些細菌例如李斯特菌在低温下仍然能夠生長繁殖。他們就曾提到使用雪櫃當中的6個禁忌。

雪櫃並不能完全殺掉細菌（Unsplash圖片）

雪櫃食物存放6個禁忌

在同一個雪櫃內，應避免生熟食品放於同一格。記住一句口訣：「上熟下生」，即食或已煮熟的食物須放在上格，而生的食物則放在下格。 已完全殺菌的未開封食品，或未成熟的水果，不應存放在雪櫃內。 而開封後的罐頭食品，應倒入非鐵製的容器內並蓋好，才放入雪櫃。 若剩菜仍有餘溫時，應先冷卻才放入雪櫃。 食物不宜在雪櫃內存放過久。一般來說，剩菜不應保存在雪櫃超過3日。 雪櫃內的空氣切記保持流通，不應貯存過多的食物而阻礙雪櫃內的冷氣平均分佈。

不應貯存過多的食物而阻礙雪櫃內的冷氣平均分佈。（Unsplash圖片）

消委會建議食物最佳擺位

為避免雪櫃裡的食品腐敗變質，就應正確擺放食物。消委會指雪櫃內的不同位置，溫度均有所分別，因此不同食物的儲存溫度及期限都各有不同，建議大家按以下方法去擺放：

奶類： 適合保存於4℃或以下，並於最佳食用日期前飲用。

適合保存於4℃或以下，並於最佳食用日期前飲用。 蛋類： 適合保存於4℃或以下，但建議原隻雞蛋不可放入冷凍室。

適合保存於4℃或以下，但建議原隻雞蛋不可放入冷凍室。 鮮肉類： 適合保存於4℃或以下，建議最好放置於較冷的位置，例如：靠近雪櫃出風口的中層位置，並於1至4日內煮食。

適合保存於4℃或以下，建議最好放置於較冷的位置，例如：靠近雪櫃出風口的中層位置，並於1至4日內煮食。 海鮮類： 適合保存於4℃或以下，須用保鮮盒或密實袋包好，並於1至3日內煮食。

適合保存於4℃或以下，須用保鮮盒或密實袋包好，並於1至3日內煮食。 蔬果類： 不同類型的蔬果有不同的儲存溫度及期限，一般未食用時都不應用水洗，建議擺放在靠近雪櫃出風口的蔬果儲藏格。

不同食物的儲存溫度及期限都各有不同。（消委會圖片）

9款食物不宜放雪櫃

除了注意食物擺位，我們亦應留意哪些食物才可以放入雪櫃。美國「好管家中心」（Good Housekeeping Institute）早前曾發表一份指引，指出以下9款食物不宜放進雪櫃。

不宜放雪櫃｜【1】麵包

由於麵包中的澱粉在低溫下會加速結晶，令麵包在冷藏時變味，麵包應放入密封塑料袋，並保存於室溫下。若想將一條麵包保存幾天，就適宜使用麵包盒／麵包袋。

麵包應放入密封塑料袋，並保存於室溫下。（Unsplash圖片）

不宜放雪櫃｜【2】洋蔥

原來洋蔥亦不應存放於雪櫃，因為其強烈氣味會影響其他食物。因此洋蔥應存放於乾燥、通風、黑暗的地方，以免它們發芽。若你使用後剩下半個洋蔥，則可以將其餘部分冷凍起來。

洋蔥應存放於乾燥、通風、黑暗的地方。（Unsplash圖片）

不宜放雪櫃｜【3】蒜頭

其實將蒜頭放入雪櫃裡，並無助延長保鮮期，正確存放位置應該是乾爽通風的地方。

將蒜頭放入冰箱裡，並無助延長保鮮期。（Unsplash圖片）

不宜放雪櫃｜【4】牛油果

愛吃牛油果的你都知道，生的牛油果太硬不能吃，而原來放進雪櫃更會減慢它們變熟的速度！若想牛油果快點熟，應將它放在香蕉旁，效果更好。然而，若牛油果已切開，就最好存放在雪櫃中。

若想牛油果快點熟，應將它放在香蕉旁。（Unsplash圖片）

不宜放雪櫃｜【5】蕃茄

當溫度越低，蕃茄的鮮味便會越淡，因此都不宜放入雪櫃。

當溫度越低，蕃茄的鮮味便會越淡。（Unsplash圖片）

不宜放雪櫃｜【6】蜜瓜

若蜜瓜未有切開，不用放進雪櫃；但若切開後，就應先以保鮮紙包好，然後再放進雪櫃。

若蜜瓜未有切開，不用放進雪櫃。（Unsplash圖片）

不宜放雪櫃｜【7】蛋糕

除非蛋糕含有鮮奶油／芝士餡／糖霜，否則也不需要存放在雪櫃，放入密封容器在室溫下存放3天是可以的。

蛋糕放入密封容器在室溫下存放3天是可以的。（Unsplash圖片）

不宜放雪櫃｜【8】咖啡

無論是原粒咖啡豆，還是已磨碎的咖啡粉，都不應存放於雪櫃中，因為它很容易吸收其他食物的氣味，將它保存在密封容器中便可。

咖啡不應存放於冰箱中。（Unsplash圖片）

不宜放雪櫃｜【9】蜜糖

蜂蜜本身就是一種天然防腐劑，不易變質，不需要放進雪櫃，存放在普通櫥櫃便可。

（全文完）