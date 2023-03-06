防癌、防腦退化多吃！這款蔬菜被稱「超級食物」　醫生：一吃法還能對抗糖尿病

防癌食物｜多吃蔬菜有益健康。有醫生指出一款被稱為「超級食物」的蔬菜，除了含豐富維他命之外，日常多吃還有助預防腦退化、癌症、心臟病、糖尿病4大疾病！這種蔬菜雖然未必人人愛吃，但卻非常有益，醫生更分享有一種食法能有效對抗糖尿病。

多吃蔬菜有益健康。（Unsplash圖片）

「超級食物」有效預防4大疾病

台灣內科專科醫生傅裕翔在Facebook專頁分享，一款被稱為「超級食物」的蔬菜，雖然未必人人愛吃，但多吃卻能預防腦退化、癌症、心臟病、糖尿病4大疾病！當中一種食法更能有效對抗糖尿病。

一款被稱為「超級食物」的蔬菜能預防腦退化、癌症、心臟病、糖尿病4大疾病！（Unsplash圖片）

洋蔥含豐富營養

而這款「超級食物」就是洋蔥！台灣家醫科醫生李思賢曾於Facebook專頁提到，洋蔥同時擁有低熱量和高營養密度，並含有豐富的維他命C、B、鉀離子等營養。新鮮的洋蔥十分甘甜，可以生吃或熟食，不過因為洋蔥含有硫化物，有些人會不喜歡它的「嗆辣」味；又或怕切開處理時被會嗆到淚流滿面。

洋蔥同時擁有低熱量和高營養密度，並含有豐富的維他命C、B、鉀離子等營養。（Unsplash圖片）

洋蔥4大好處

到底這款「超級食物」有多厲害？傅裕翔醫生表示，洋蔥含有槲皮素、類黃酮、硫化合物，這三種豐富營養對人體健康有以下4大好處，並能有助預防4種疾病：

洋蔥好處｜【1】 抗氧化

洋蔥含有槲皮素，這種營養素能有助清除體內的自由基，對抗發炎、降低壞膽固醇濃度，使血管暢通、保持彈性，還有效預防動脈硬化、血栓，降低罹患心臟病風險。

洋蔥含有槲皮素（Unsplash圖片）

洋蔥好處｜【2】 預防癌症

洋蔥內的槲皮素除有助抗氧化，還能有效降低罹患多種癌症的風險；而據研究發現，洋蔥含有有機硫化合物，日常食用大量洋蔥及蒜頭，能有效預防乳腺癌。

有效降低罹患多種癌症的風險。（Unsplash圖片）

洋蔥好處｜【3】 控制血糖

此外，洋蔥還有抗糖尿病的作用！洋蔥含有槲皮素和硫化合物，有助抗糖尿病；而一項研究發現，二型糖尿病患者每天食用約100克的生洋蔥，可有效降低血糖。

二型糖尿病患者每天食用約100克的生洋蔥，可有效降低血糖。（Unsplash圖片）

洋蔥好處｜【4】 預防腦退化（阿茲海默症）

而除槲皮素、硫化合物外，洋蔥還含有豐富的類黃酮。傅裕翔醫生指根據研究結果顯示，長期攝取類黃酮，能有效預防阿茲海默症（腦退化）。

長期攝取類黃酮，能有效預防阿茲海默症（腦退化）。（Unsplash圖片）

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