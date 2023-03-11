食橙剝絲原來一直做錯　營養師揭「橙柑白絲」7功效　可抗便秘防感冒｜附揀靚橙秘技

不少人食橙、桔、柑等柑橘類水果時，習慣把果肉上的白絲剝走。有台灣營養師指出，柑橘類水果上的白絲具豐富的營養價值，不但能抗便秘還能防感冒，所以大家日後食橙時，不要再因為白絲影響口感而全剝走。即看下文了解白絲7大作用及挑選靚橙秘技！

（有台灣營養師指出，柑橘類水果上的白絲具豐富的營養價值。＠freepik）

營養師高敏敏在其Facebook專頁發文指，橙、柑等柑橘類水果上的白絲稱為「橘絡」或「白絡」，當中富含橙皮苷（Hesperidin）以及膳食纖維等營養素，共有7大功效。橘絡連同果肉一起吃，能攝取更多元豐富的營養素，對便秘、感冒超有效。

橙柑白絲7大功效：

抗發炎

抗氧化

降血脂

控血壓

保護心血管

膳食纖維多 增加飽足感

血糖控制

橙柑白絲有助控血壓。（Mockup Graphics＠unsplash）

橙含有的黃酮類化合物（Flavonoids），特別是橙皮苷對心臟功能具保護作用。而橘絡富含膳食纖維，可以控制進食後，血糖上升的速度。同時，擁有保水特性的果膠可以使糞便容易成形，對於輕度腹瀉，有緩和的作用。另外，如果有便秘問題，攝取較多膳食纖維，可以促進腸胃蠕動、有助排便，預防便秘。

高血糖、腎病、控醣者慎吃

高敏敏表示，一份水果指一顆水果，一份橙約156g、含59Kcal，一顆小小的橙就富含了8大營養素：

1. 葉酸

葉酸主要來自蔬菜水果，葉酸是製造紅血球不可缺的重要角色，也是孕婦必備營養之一。它能維護神經系統的正常運作與消除情緒不安及焦慮，防止精神問題，若缺乏葉酸，會容易感到疲累。

2. 膳食纖維

膳食纖維可促進腸胃蠕動，增加大便量，使排便順暢。

膳食纖維可促進腸胃蠕動，增加大便量，使排便順暢。（Ella Olsson＠unsplash）

3. 維他命C

橙含有豐富的維他命C，能抗氧化、抑制黑色素生成，同時亦能增強保護力、對抗壓力、合成膠原蛋白、幫助鐵質吸收，還能保護呼吸道。

4. 維生素B群

維生素B群能有助消除疲勞，促進身體代謝。

5. 鉀

鉀有利尿消水腫之效，能調節高血壓，可降低發炎機率。

6. β-胡蘿蔔素

β-胡蘿蔔素能保護視野、鞏固皮膚黏膜健康。

7. 柑橘多酚

柑橘多酚有效保護身體血管，降低發炎機率。

高敏敏提醒，柑橘類水果富含營養，但含鉀量跟含糖量偏高，建議一天不要吃超過2顆。另外，高血糖、腎臟病人、控醣者，需注意攝取量。

高血糖、腎臟病人、控醣者，需注意攝取量。（Robina Weermeijer＠unsplash）

揀新鮮靚橙靚柑3大秘訣

慎防大家購買不新鮮的柑橘類水果，高敏敏分享了3個揀選新鮮靚橙靚柑小秘訣：

椪柑 ：果形完整、果頂凹下且寬廣、拿起來有重量感、果梗部平、果皮清潔光滑、色澤均勻。

橙：果皮呈橙黃色、果實飽滿、充滿彈性、有重量感。

茂谷柑：果皮橙黃色、有光澤，主用手輕握要飽滿、有彈性、不能有皺縮、失水狀、果蒂不能脫落。

（全文完）