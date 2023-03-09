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早餐陷阱｜粟米片、煙肉、腸仔愈食愈肥　醫生揭5大早餐食物　食過量恐致癌

  • Kathy Lo
  • 2023年03月09日
早餐陷阱｜粟米片、煙肉、腸仔愈食愈肥　醫生揭5大早餐食物　食過量恐致癌

早餐陷阱｜牛奶粟米片、煙肉、薯餅、腸仔等都是人們常見的早餐選擇。有醫生指，有5大早餐食物，愈多吃便愈易肥，增加患上心血管疾病的風險，更有可能致癌。想避開早餐陷阱，即看下文了解！

牛奶粟米片、煙肉、薯餅、腸仔等都是人們常見的早餐選擇。（Thought [email protected]

台灣腸胃科與減重中心主任周莒光在社交平台指，選擇早餐不能只重視蛋白質攝取，過多的動物脂肪會帶來大量熱量。腸仔、煙肉、炸雞、薯餅、炸薯餅等常見加工類食物，不僅容易致肥，亦可能增加心血管疾病的風險，是導致糖尿病和脂肪肝的元兇，甚至可能致癌。

5大早餐陋習 吃錯隨時致肥致癌

1.加工肉

國際癌症研究機構（IARC）在2015年已將加工肉歸類為「令人類致癌」（第1組）的物質。加工肉包含鹽漬、糖漬、醃、煙燻和發酵，煙肉、薯餅、腸仔、火腿等常見的早餐選擇都屬於加工類食物，製作過程中可能會產生致癌物質，同時增加肥胖與心血管疾病風險。

煙肉、薯餅、腸仔、火腿等常見的早餐選擇都屬於加工類食物。（Jonathan [email protected]

2.油炸食物

周莒光表示，油炸物會產生不必要的化學反應，可能會產生致癌物。其中油炸鬼、牛脷酥等中式食物就是不少人心中的早餐首選，但這都屬於油炸食品，若長期當早餐，不僅容易導致身體發炎、肥胖，更有機會增加致癌風險。

3.蔬菜量不足

香港人吃早餐以方便快捷為要，早餐組合的熱量及糖分偏高，蔬果攝取量偏低，造成缺乏攝取足夠維他命及膳食纖維。長期缺少蔬菜攝取，同樣會導致癌症、心血管疾病等健康問題。

長期缺少蔬菜攝取，同樣會導致癌症、心血管疾病等健康問題。（Iñigo De la [email protected]

4.吃早餐榖物片

許多人認為早餐簡單吃牛奶榖物片就很健康，製作過程又快又美味，當中卻隱藏大量糖分、色素，是加工程度十分高的食物。天天吃，有機會致肥，或增加患心血管疾病、高血壓的風險。

牛奶榖物片隱藏大量糖分、色素，是加工程度十分高的食物。（freepik）

5.吃太多動物性脂肪

周莒光表示，過多動物脂肪會增加患心血管疾病的風險，同時帶來過多的熱量。他指出，過多的總熱量攝取，亦是年輕的糖尿病和脂肪肝患者持續增加的主因。

（全文完）

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問：早餐吃加工類食物有甚麼後果？

答：加工肉類在醃製和煙熏等製作過程中可能會產生致癌物質，同時增加肥胖與心血管疾病風險…詳情按此

問：牛奶粟米片健康嗎？

答：天天吃，有機會致肥，或增加患心血管疾病、高血壓的風險…詳情按此

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