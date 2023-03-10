一線搜查｜的士司機20秒連犯3錯　車門都未閂就向前衝　前車被撞即爆粗：你搞咩啊？

的士自動駕駛？近日網上流傳一段車Cam片段，一名的士司機將的士泊在雙黃線後離開現場，當返回車廂時，車門仍未關好，的士卻突然衝前撞向前面的車輛，令前車的擋風玻璃碎裂。捱撞車輛的司機被嚇得即時爆粗，並問的士司機：「你搞咩啊？」事件引起熱議，不少網民認為是的士司機沒有拉好手掣所致，亦有人批評2名司機不應將車輛停在雙黃線。

的士車門仍未關好，突然衝前撞向前面的車輛。（車CAM特警＠YouTube影片截圖）

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的士停泊雙黃線

日前，YouTube頻道「車cam特警」上傳一段片長32秒的影片，事發地點疑為葵涌荔景山路，救世軍荔景院對出的位置。從片中可見，當時有一輛紅色的士停泊在雙黃線上，一名身穿深色外套，間條上衣的的士司機從對面線橫過馬路後，走到的士車門旁邊，取出車匙打開車門，然後一腳踏上司機位置。

司機從對面線橫過馬路後，走到的士車門旁邊。（車CAM特警＠YouTube影片截圖）

司機取出車匙打開車門，然後坐上司機位置。（車CAM特警＠YouTube影片截圖）

車門未閂好 突然急衝撞前車

不過，在車門仍未關好之際，的士便立即急速向前衝，並且狠狠撞向前方停泊的車輛，發出一聲巨響。前方車輛不但被撞到向前稍移，車身後面的擋風玻璃更隨即碎裂。發生意外後，的士司機數秒後才成功將車門關上。而被撞車輛的司機被嚇得連聲驚呼及爆粗，接著下車詢問的士司機「喂，你搞咩啊？」此時，的士司機亦下車了解情況，影片至此結束。

在車門仍未關好之際，的士便立即急速向前衝。（車CAM特警＠YouTube影片截圖）

前方車輛被撞到向前稍移，擋風玻璃亦碎裂。（車CAM特警＠YouTube影片截圖）

網民推測：一路都冇拉手掣

影片一出，隨即引起很大迴響，不少網民推測意外的起因，「架車應該壞咗，自動波車，一架要入P波/N波至可以START車」、「佢應該冇入返N/P就拉手制走咗去屙尿，然後一上車就踏到個油門地台油去，所以會見佢chock咗兩下咁衝前」、「又以為D波（駕駛波）拉手制就萬能」、「即係一路都冇拉手掣」、「香港腳發作呀」。

另外，有網民批評的士司機連犯多項錯誤，「短短幾廿秒，停雙黃線、亂過馬路、亂揸車，真係嘆為觀止」，亦有人指片主同樣有錯，「雙黃線停得車？片主claim唔到保險」、「片主沒有想到大家可以從視頻認出他在雙黃線上等待/停車嗎」。

有網民批評的士司機連犯多項錯誤，包括：停雙黃線、亂過馬路等。（車CAM特警＠YouTube影片截圖）

根據道路交通條例第374章，除專利巴士可在指定的巴士站停車外，其他所有汽車在任何時候均不得在設有雙黃線標記的道路停車，違者將收取定額罰款通知書。

（全文完）

免費電視77台《一線搜查》

播出日期：逢星期一至五

播出時間：20:00-20:30

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