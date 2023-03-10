港版河津櫻屯門綻放　宮粉羊蹄甲粉紅花海　港鐵出口行1分鐘到假日必去｜附交通方法

港版河津櫻｜來到3月，又迎來宮粉羊蹄甲花開的時候。香港有不少步道、河畔都種有宮粉羊蹄甲，當盛放之時，淡紫紅色的花瓣將樹冠染成粉紅色，建構出淡雅的粉紅花海，與日本河津櫻花開的畫面不相伯仲！《有線生活》為你整理香港宮粉羊蹄甲花期，以及觀賞宮粉羊蹄甲的交通方式資訊，即睇下文了解！

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屯門富泰邨河畔 宮粉羊蹄甲盛放

最近在屯門富泰邨明渠旁邊，鄰近嶺南大學室外運動場附近的宮粉羊蹄甲，一整列同時盛開，河畔的粉紅花海美景，吸引不少附近的居民和攝影愛好者，前來賞花、舉機拍攝當下的夢幻景致。

在香港，宮粉羊蹄甲普遍散佈各處種植，較少見如屯門富泰邨明渠旁般，集中一整列於河畔生長，形成一整條花路，難怪這裡的宮粉羊蹄甲綻放，受到網民追捧。

宮粉羊蹄甲較少見如屯門富泰邨明渠旁般，集中一整列於河畔生長，形成一整條花路，難怪更受注目。（圖片＠FB Leo Lam授權）

河畔的粉紅花海美景，吸引不少附近的居民和攝影愛好者前來賞花。（圖片＠FB Leo Lam授權）

宮粉羊蹄甲花期

根據康文署資料，宮粉羊蹄甲花開紫紅色或淡紫色，花瓣寬短，最上端的一片花瓣帶有紫紅色及暗黃色的條紋，有別於洋紫荊和紅花羊蹄甲只有純色的花瓣。宮粉羊蹄甲不單顏色豔麗，又帶有淡雅的幽香，花期一般是每年的3月，常在長出新葉前盛開，大家不妨把握花期，欣賞「港版河津櫻」花海的盛況。

宮粉羊蹄甲花開紫紅色或淡紫色，花瓣寬短，其中一片花瓣帶有紫紅及暗黃色條紋。（圖片＠FB Leo Lam授權）

宮粉羊蹄甲建構出淡雅的粉紅花海，與日本河津櫻花開的畫面不相伯仲。（圖片＠FB Leo Lam授權）

宮粉羊蹄甲｜地址＋交通

位置：屯門富泰邨明渠旁邊，鄰近嶺南大學室外運動場附近

收費：免費

交通：乘搭屯馬綫到兆康站下車，於F出口過天橋後在左邊樓梯下行，沿公路旁的行人路前行，步行約一、兩分鐘便可到達。

宮粉羊蹄甲的賞花位置交通便利，可乘屯馬綫到兆康站，下車步行前往。（圖片＠FB Leo Lam授權）

（全文完）