頭髮刺進手指男生懶理　4天後化膿需強行拔出　醫生：嚴重恐感染截肢｜附正確處理法

頭髮｜大家有沒有試過被頭髮、木屑等異物不小心插入手指，你以為這是小事嗎？最近就有網民分享，指自己上課時發現有頭髮插入了手指的皮膚，但他當時未有在意。豈料幾日後手指卻越來越痛，求診後，醫生指他的傷口已經化膿，幫他把頭髮強行拔出，令他直呼：「痛到快往生」。醫生又警告，若不及時處理皮膚裡的異物，可引致細菌感染，嚴重甚至要截肢！

大家有沒有試過被頭髮、木屑等異物插入手指？（istock圖片）

頭髮卡皮膚不而為意

近日，有網民於網上討論區Dcard發文，指自己早前上化學課時，發現頭髮卡進了右手食指皮膚裡，不過當時卻因為忙於準備學業而不而為意。直至幾日後，他每次寫字時手指都感到疼痛，且越來越嚴重，開始感到不妙，於是到皮膚科求診。

時間拖太久 傷口化膿

經醫生檢查後指，由於時間拖了太久，事主手指傷口已經化膿，需要把頭髮強行拔出，令他直呼：「痛到快往生」。事主指一開始以為只是小事，沒想到情況比他想像中嚴重很多，更提到醫生告訴他，若沒有及時把頭髮拔出來，會造成感染。

網民不解：怎麼插進去的？

帖文引起網民熱議，有髮型師都對此相當有共鳴：「美髮師就會這樣，被客人硬的頭髮插進手裡面」；亦有不少網民分享同類經驗指：「我之前大拇指裡被插了3根超短頭髮，直接發炎，之後給醫生用挖的出來」；有人則說：「被異物刺入要儘快取出，切記要消毒，不然就會化膿痛得要死。」，提醒大家要及時處理皮膚裡的異物。不過，亦有人不解留言問：「頭髮不是細細軟軟的嗎？怎麼樣會被插到啊？」

醫生：嚴重要截肢

台灣皮膚科醫生游鴻儒指，頭髮卡進手指是很常見的。他曾經見過一條長約1公分左右的頭髮，直接插進在皮膚的真皮層裡面，他消毒後以鑷子把它拉出來，傷口便會出現紅腫熱痛。游鴻儒指，不同的異物例如頭髮、釣魚線、樹枝或木材，甚至魚骨等，都有機會卡進皮膚，傷口若碰水或會引致細菌感染，最嚴重甚至要截肢。

不同的異物例如頭髮、釣魚線、樹枝或木材，甚至魚骨等，都有機會卡進皮膚。（台視新聞截圖）

應到醫院處理 以免大量出血

台中慈濟醫院院長簡守信提到，異物刺進皮膚後，會啟動一系列發炎反應，假如沒有在第一時間移除，身體就會產生肉芽組織。這些組織會包覆住異物，若異物當中帶有大量細菌、黴菌等微生物，便會造成組織感染、針刺、疼痛等情況。此外，若異物刺進皮膚過深，可能傷及血管，這種情況應到醫院處理，不要自行拔除，以免導致大量出血。

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