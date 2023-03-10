楊紫瓊角逐奧斯卡2023影后　曾被誤會不會英語、拍戲險癱　打入荷里活仍不忘香港

奧斯卡2023｜「沒有香港電影及香港觀眾，便沒有今天的我。」60歲的楊紫瓊，憑電影《奇異女俠玩救宇宙》獲提名11項大獎，成第95屆奧斯卡金像獎大熱，同時被視為奧斯卡影后的熱門人選，極有望成為影史上首位入圍該獎項的亞洲演員。馬來西亞出生的她，多年來與香港結下不解緣，近年接受傳媒訪問時亦不忘多謝香港觀眾的支持。《有線生活》為大家介紹有關楊紫瓊的傳奇經歷，讓大家更了解這個「第一武打女星」！

楊紫瓊憑電影橫掃各大女主角獎項，被視為奧斯卡影后的熱門人選。（《奇異女俠玩救宇宙》劇照）

從小學習芭蕾舞 意外成選美冠軍

來自馬來西亞的楊紫瓊，出身於富裕家庭。在父母的培育下，從小學習芭蕾舞，立志成為一個舞蹈家，她卻因練舞導致脊椎受傷而夢想破滅。她18歲時參選了選美比賽，沒想到一戰成名，勇奪選美冠軍，同年再當選澳洲墨爾本「Moomba小姐」，從而進入演藝圈。偶然機會下，她獲相中前往香港與周潤發拍攝廣告，繼而加入香港影壇。

曾隨洪金寶習武 正式成為「一代打女」

楊紫瓊演出的首部電影《貓頭鷹與小飛象》，以清純形象示人。完全沒有武打經驗的她，23歲曾跟隨洪金寶習武半年，由紮馬、打沙包等基本功學起，加上童年學習芭蕾舞，面對高難度動作也能得心應手。

後來出演的《皇家師姐》，憑功夫實力和精湛演技，楊紫瓊一炮而紅，更獲提名金像獎最佳新人，年紀輕輕便成為當時香港電影圈的「第一武打女星」。

《皇家師姐》中，憑功夫實力和精湛演技，楊紫瓊一炮而紅（《皇家師姐》劇照）

受傷患困擾險終生癱瘓

出名夠搏的楊紫瓊拍武打片從來不用替身，與成龍合作的《警察故事III超級警察》中，不論對打戲份還是追逐場面，兩人都親自上陣。然而她拍攝電影《阿金的故事》時，她從18米高的橋上跳下來，跌傷了背部，幾乎導致終生癱瘓。受到傷患困擾，楊紫瓊一度想要中斷演藝事業。慶幸《危險人物》的導演Quentin鼓勵她，再度燃起她對拍攝武打片的熱誠，「當我拍動作片，我感覺自己好好活著。」

一向拚命的楊紫瓊拍武打片從來不用替身。（《警察故事III超級警察》劇照）

參與荷里活電影 被標籤卻從不服軟

楊紫瓊以一部007系列影片《007：明日帝國》進軍荷里活，飾演首位華人邦女郎。雖然首次進軍荷里活，楊紫瓊卻不諱言華裔身分在荷里活演出角色有限：「當時業界人士仍分不清楚我究竟是華裔、日裔或亞裔，甚至不知道我究竟會不會說英語。「他們會講話非常大聲，也講得非常慢。」

即使一直被標籤，楊紫瓊卻從不屈服。她隨後強勢席捲荷里活，參與《臥虎藏龍》、《藝伎回憶錄》、《以愛之名：翁山蘇姬》、《我的超豪男友》及《尚氣與十環傳奇》等荷里活電影。

即使一直被標籤，楊紫瓊卻從不屈服。（《奇異女俠玩救宇宙》劇照）

《奇異女俠玩救宇宙》60歲再創事業高峰

憑藉《奇異女俠玩救宇宙》，楊紫瓊在各大影展過關斬將，勇奪多個世界各地的女主角獎項殊榮，包括金球獎最佳女主角、美國演員工會獎最佳女主角獎、美國獨立精神獎最佳主角獎等，同時入圍今屆奧斯卡最佳女主角。

她把一個個被貼上的刻板印象標籤，化作一座又一座的獎座。「我去年60歲了，我想所有的女性都了解這一點，隨著日子、年份、數字變大，機會也變小了」、「在過去幾年下來，我很自豪我們已經突破了這種刻板印象。這不是在說客套話，這件事的確發生了，而它就發生在我身上。」

《奇異女俠玩救宇宙》贏得無數掌聲，她卻謙虛指，「這個獎項並不只是給我的，而是給予每個長得像我的女孩」、「今晚你們讓我們知道，凡事都有可能。」

楊紫瓊奪得美國獨立精神獎「最佳演員」。（Reuters）

丈夫比楊紫瓊年長17年

談起楊紫瓊的感情生活，她早在1988年、事業鼎盛時期選擇了結婚隱退，全心投入家庭生活。但後來豪門少奶奶的生活讓她感到很迷茫，接受傳媒訪問時表示，不想只依附別人：「做個傳統的生兒育女、相夫教子的少奶奶，本來就非自己的真身，我從開始就不是個傳統女人，也早就接受這樣的自己。」最終二人離婚收場，楊紫瓊亦決定重回影壇。到2004年，楊紫瓊與比她年長17歲的前法拉利CEO Jean Todt相戀，對方支持她的事業和興趣，二人至今相愛19年，感情甜蜜如初！

雖然在愛情路上跌倒了幾次，慶幸最後也收穫了美滿幸福的愛情。就像楊紫瓊所演的電影一樣，人生或許存在多重宇宙，但每一個宇宙中的女人都為了自己及身邊所愛的人而一直奮戰。撕開標籤，活成自己喜歡的樣子，就是對自己最好的交代。

人生或許存在多重宇宙，但每一個宇宙中的女人都為了自己及身邊所愛的人而一直奮戰。（《奇異女俠玩救宇宙》劇照）

（全文完）