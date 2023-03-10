90後抖音網紅「潮汕阿秋」旺角被偷單車：騎車走32省從未被偷　他3年間外貌變化震驚網民

偷單車｜在社交平台抖音上有約116萬粉絲的90後網紅「潮汕阿秋（騎行中國）」，日前騎單車抵港旅遊，還興奮地對粉絲說：「嚟睇睇的繁華！」沒料到抵港第5天阿秋的單車就被人偷走，其經歷更成為中港互聯網熱話。網民除心關心阿秋狀況和香港治安外，又把焦點放到阿秋外貌改變，感嘆「運動果然使人成長」。

阿秋拍片講述自己醒來發現單車已消失。（抖音短片截圖）

旺角街頭單車鎖被剪

阿秋於短片中苦著臉表示，昨天晚上把單車鎖在旺角街頭，沒想到翌晨醒來發現單車不見了。從阿秋的短片所見，單車鎖明顯被利器剪斷。阿秋感嘆：「我騎中國騎了32個省份，我走了3年多，一直單車都沒被別人偷，沒想到來到香港單車被人偷了。」阿秋其後再發短片，講述已經報警，並已錄取口供，期望能盡快找到單車。警方回覆傳媒查詢時表示現正追緝一名男子，案件列作盜竊。

阿秋抵港後拍了多段影片，除旺角外，又去了迪士尼樂園。（抖音短片截圖）

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內地網民質疑香港治安差

根據阿秋的抖音介紹，他自2019年7月1日從潮汕騎單車出發，目標是「打卡」全中國，他抵港當天是單車旅程的1,344天，過關前他還對著鏡頭興奮地說：「香港我來了！」阿秋在香港被偷單車的短片很快便成為內地網上熱話，有不少網民質疑香港治安水平，也有人指事件引起關注後，很快便會尋回失物，「估計很快會找回來的」。

阿秋騎車3年外貌變化極大。（抖音短片截圖）

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網民：真的是同一人嗎？

網民另一個焦點，是阿秋騎車3年的外貌變化，從阿秋的初期短片可見，3年前他出發初期，明顯較為清秀，膚色也偏白，非常年輕，但現時阿秋少了頭髮，皮膚變深色，體型也變得粗獷。有網民笑說：「真的是同一個人嗎？」、「阿秋從一個小白臉到鐘馗只用了3年」也有人說：「三年前還是個清秀小伙，三年後變成邋遢大叔，運動果然使人成長。」

（全文完）

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