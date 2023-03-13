奧斯卡2023｜楊紫瓊、關繼威跑出！《奇異女俠玩救宇宙》奪7獎成大贏家｜附完整得獎名單

奧斯卡2023｜《第95屆奧斯卡頒獎禮》於香港時間3月13日早上9時，假美國洛杉磯杜比劇院舉行。今屆大熱之一、由多位華裔演員包括楊紫瓊、關繼威等參演的電影《奇異女俠玩救宇宙》，最終奪7大獎項成大贏家！《有線生活》為你整理奧斯卡2023完整得獎名單，即睇今屆賽果！
奧斯卡2023｜「最佳女主角」楊紫瓊得獎感言
《第95屆奧斯卡頒獎禮》「最佳女主角」的賽前大熱人選楊紫瓊，繼奪得金球獎最佳音樂及喜劇類電影女主角、美國演員工會獎最佳女主角、獨立精神獎最佳主角演出、國家評論協會最佳女主角後，終憑《奇異女俠玩救宇宙》王秀蓮一角成為首位奧斯卡華裔影后，寫下歷史一頁。
當宣佈「最佳女主角」得獎者後，楊紫瓊激動得與電影中合作的台前幕後相擁，並獲得滿場歡呼鼓掌。楊紫瓊到台上領獎時亦難掩緊張的心情，深呼吸後才發表得獎感言。楊紫瓊藉獎項寄語觀眾，認為得到「最佳女主角」獎項，印證夢想成真的可能性。她亦感謝天下間的母親，包括自己的媽媽，亦特地提起香港，因為香港是其演藝生涯成名的起點。
奧斯卡2023｜「最佳男配角」關繼威：不要放棄夢想
關繼威憑《奇異女俠玩救宇宙》繼第80屆金球獎獲得「最佳男配角」之後再下一城，於第95屆奧斯卡頒獎禮勇奪「最佳男配角」，全場歡呼拍掌祝賀關繼威得獎。他得悉獲獎後在台上激動落淚，藉鏡頭向母親報喜，並表示「這就是美國夢」，感謝家人的支持之餘，亦鼓勵追夢者不要放棄夢想。
奧斯卡2023 完整得獎名單
奧斯卡2023「最佳電影」得獎名單：《奇異女俠玩救宇宙》
奧斯卡2023「最佳導演」得獎名單：Daniel Scheinert 、關家永《奇異女俠玩救宇宙》
奧斯卡2023「最佳男主角」得獎名單：班頓費沙（Brendan Fraser）《鯨》
奧斯卡2023「最佳女主角」得獎名單：楊紫瓊（Michelle Yeoh）《奇異女俠玩救宇宙》
奧斯卡2023「最佳男配角」得獎名單：關繼威（Ke Huy Quan）《奇異女俠玩救宇宙》
奧斯卡2023「最佳女配角」得獎名單：珍美李寇蒂斯（Jamie Lee Curtis）《奇異女俠玩救宇宙》
奧斯卡2023「最佳原創劇本」得獎名單：《奇異女俠玩救宇宙》
奧斯卡2023「最佳改編劇本」得獎名單：《Women Talking》
奧斯卡2023「最佳剪接」得獎名單：《奇異女俠玩救宇宙》
奧斯卡2023「最佳原創歌曲」得獎名單：Naatu Naatu《革命雙雄》
奧斯卡2023「最佳配樂」得獎名單：《西線無戰事》
奧斯卡2023「最佳攝影」得獎名單：《西線無戰事》
奧斯卡2023「最佳美術指導」得獎名單：《西線無戰事》
奧斯卡2023「最佳服裝設計」得獎名單：《黑豹2：瓦干達萬歲》
奧斯卡2023「最佳造型設計」得獎名單：《鯨》
奧斯卡2023「最佳動畫電影」得獎名單：《吉拿域戴拖路之皮諾丘》
奧斯卡2023「最佳國際電影」得獎名單：《西線無戰事》（德國）
奧斯卡2023「最佳音響效果」得獎名單：《壯志凌雲：獨行俠》獨行俠》
奧斯卡2023「最佳視覺效果」得獎名單：《阿凡達：水之道》
奧斯卡2023「最佳紀錄片」得獎名單：《Navalny》
奧斯卡2023「最佳紀錄餖片」得獎名單：《The Elephant Whispers》
奧斯卡2023「最佳實況短片」得獎名單：《The Irish Goodbye》
（全文完）