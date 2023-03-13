奧斯卡2023｜楊紫瓊、關繼威跑出！《奇異女俠玩救宇宙》奪7獎成大贏家｜附完整得獎名單

奧斯卡2023｜《第95屆奧斯卡頒獎禮》於香港時間3月13日早上9時，假美國洛杉磯杜比劇院舉行。今屆大熱之一、由多位華裔演員包括楊紫瓊、關繼威等參演的電影《奇異女俠玩救宇宙》，最終奪7大獎項成大贏家！《有線生活》為你整理奧斯卡2023完整得獎名單，即睇今屆賽果！

奧斯卡2023｜「最佳女主角」楊紫瓊得獎感言

《第95屆奧斯卡頒獎禮》「最佳女主角」的賽前大熱人選楊紫瓊，繼奪得金球獎最佳音樂及喜劇類電影女主角、美國演員工會獎最佳女主角、獨立精神獎最佳主角演出、國家評論協會最佳女主角後，終憑《奇異女俠玩救宇宙》王秀蓮一角成為首位奧斯卡華裔影后，寫下歷史一頁。

《第95屆奧斯卡頒獎禮》之中，由華裔演員楊紫瓊主演的《奇異女俠玩救宇宙》成大贏家。（奧斯卡官方網站）

當宣佈「最佳女主角」得獎者後，楊紫瓊激動得與電影中合作的台前幕後相擁，並獲得滿場歡呼鼓掌。楊紫瓊到台上領獎時亦難掩緊張的心情，深呼吸後才發表得獎感言。楊紫瓊藉獎項寄語觀眾，認為得到「最佳女主角」獎項，印證夢想成真的可能性。她亦感謝天下間的母親，包括自己的媽媽，亦特地提起香港，因為香港是其演藝生涯成名的起點。

楊紫瓊終憑《奇異女俠玩救宇宙》成為首位奧斯卡華裔影后，寫下歷史一頁。（《奇異女俠玩救宇宙》劇照）

奧斯卡2023｜「最佳男配角」關繼威：不要放棄夢想

關繼威憑《奇異女俠玩救宇宙》繼第80屆金球獎獲得「最佳男配角」之後再下一城，於第95屆奧斯卡頒獎禮勇奪「最佳男配角」，全場歡呼拍掌祝賀關繼威得獎。他得悉獲獎後在台上激動落淚，藉鏡頭向母親報喜，並表示「這就是美國夢」，感謝家人的支持之餘，亦鼓勵追夢者不要放棄夢想。

奧斯卡2023 完整得獎名單

奧斯卡2023「最佳電影」得獎名單：《奇異女俠玩救宇宙》

奧斯卡2023「最佳導演」得獎名單：Daniel Scheinert 、關家永《奇異女俠玩救宇宙》

奧斯卡2023「最佳男主角」得獎名單：班頓費沙（Brendan Fraser）《鯨》

班頓費沙（Brendan Fraser）憑電影《鯨》奪得奧斯卡「最佳男主角」獎項。（《鯨》劇照）

奧斯卡2023「最佳女主角」得獎名單：楊紫瓊（Michelle Yeoh）《奇異女俠玩救宇宙》

奧斯卡2023「最佳男配角」得獎名單：關繼威（Ke Huy Quan）《奇異女俠玩救宇宙》

奧斯卡2023「最佳女配角」得獎名單：珍美李寇蒂斯（Jamie Lee Curtis）《奇異女俠玩救宇宙》

奧斯卡2023「最佳原創劇本」得獎名單：《奇異女俠玩救宇宙》

奧斯卡2023「最佳改編劇本」得獎名單：《Women Talking》

奧斯卡2023「最佳剪接」得獎名單：《奇異女俠玩救宇宙》

楊紫瓊、關繼威、珍美李寇蒂斯包辦「最佳女主角」、「最佳男配角」、「最佳女配角」三項大獎。（《奇異女俠玩救宇宙》劇照）

奧斯卡2023「最佳原創歌曲」得獎名單：Naatu Naatu《革命雙雄》

奧斯卡2023「最佳配樂」得獎名單：《西線無戰事》

奧斯卡2023「最佳攝影」得獎名單：《西線無戰事》

奧斯卡2023「最佳美術指導」得獎名單：《西線無戰事》

奧斯卡2023「最佳服裝設計」得獎名單：《黑豹2：瓦干達萬歲》

奧斯卡2023「最佳造型設計」得獎名單：《鯨》

奧斯卡2023「最佳動畫電影」得獎名單：《吉拿域戴拖路之皮諾丘》

奧斯卡2023「最佳國際電影」得獎名單：《西線無戰事》（德國）

奧斯卡2023「最佳音響效果」得獎名單：《壯志凌雲：獨行俠》獨行俠》

奧斯卡2023「最佳視覺效果」得獎名單：《阿凡達：水之道》

奧斯卡2023「最佳紀錄片」得獎名單：《Navalny》

奧斯卡2023「最佳紀錄餖片」得獎名單：《The Elephant Whispers》

奧斯卡2023「最佳實況短片」得獎名單：《The Irish Goodbye》

（全文完）