2023東京新酒店7間登場｜2分鐘到車站／家庭房／房內桑拿／日式旅館／晴空塔景

東京新酒店2023｜去東京旅行，找一間好住宿下榻是旅程重要的一環，有不少人「返鄉下」都想試新酒店，為旅行增加新鮮感，《有線生活》為大家介紹7間2023年東京新開的酒店，有2分鐘到車站、樓中樓家庭房、房內桑拿水療及晴空塔景致等，最平人均$250！
目錄
- 淺草豪景飯店別館六區（Asakusa View Hotel Annex Rokku）
- HOTEL GROOVE SHINJUKU, A PARKROYAL Hotel
- BELLUSTAR TOKYO
- FAV TOKYO 両国
- VESSEL INN TAKADANOBABA EKIMAE
- 東京八重洲唐草飯店（karaksa hotel colours Tokyo Yaesu）
- Hotel Resol Stay Akihabara
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東京新酒店2023｜1. 淺草豪景飯店別館六區（Asakusa View Hotel Annex Rokku）
淺草豪景飯店別館六區 (Asakusa View Hotel Annex Rokku) ，於2023年3月開幕。酒店位處淺草公園6區，與淺草寺雷門相距只是3分鐘的路程，前往東京晴空塔的車程亦只需約11分鐘。客房貫徹日式傳統設計，加入歌舞伎特色。酒店頂層特設高級休息室FURUMAI，免費供應淺草特色點心和飲品。
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淺草豪景飯店別館六區（Asakusa View Hotel Annex Rokku）
地址：東京都台東區淺草2-9-10
交通：筑波快線淺草站，步行2分鐘
價格：HK$994起／晚（人均HK$497）
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東京新酒店2023｜2. HOTEL GROOVE SHINJUKU, A PARKROYAL Hotel
HOTEL GROOVE SHINJUKU, A PARKROYAL Hotel屬於東京地標級新酒店，位處新宿新地標東急歌舞伎町TOWER的17-47樓，將於2023年5月開始營運。酒店大樓連接西武新宿線西武新宿站，步行僅1分鐘就可到達車站，與歌舞伎町相距只有2分鐘路程，位置方便。
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酒店主打五星級奢華住宿定位，客房設計以深色木系為主調，可享開揚的新宿都市景致，適合喜歡東京繁華日夜文化的旅客。
HOTEL GROOVE SHINJUKU, A PARKROYAL Hotel
地址：東京都新宿区歌舞伎町一丁目29番1
交通：西武新宿線西武新宿站，步行1分鐘；JR新宿站，步行6分鐘
價格：HK$1,345起／晚（人均HK$672.5）
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東京新酒店2023｜3. BELLUSTAR TOKYO
BELLUSTAR TOKYO同樣置身新宿東急歌舞伎町TOWER，位置更佳的39至47樓，提供97間客房，房內空間充裕，其中的Two Bedrooms Deluxe Suite房型，面積有接近883呎。酒店地段頂級，設有頂樓休息室Penthouse Lounge、水療美容等星級設施，以及私人管家及私人廚師服務。
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BELLUSTAR TOKYO
地址：東京都新宿区歌舞伎町一丁目29番1
交通：西武新宿線西武新宿站，步行1分鐘；JR新宿站，步行6分鐘
價格：HK$4,292起／晚（人均HK$2,146）
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東京新酒店2023｜4. FAV TOKYO 両国
FAV TOKYO 両国由FAV HOTEL品牌主理，於2023年3月在東京兩國地區開幕，步行至JR兩國站只需6分鐘，前往淺草或藏前遊覽也十分便利。酒店以木系簡約風格為主調，並提供多元化房型，當中的豪華單室套房 (Deluxe Studio)可容納4人，高樓底設樓中樓設計，空間開闊，適合家庭客人入住。
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FAV TOKYO 両国
地址：東京都墨田区両国1-9-10
交通：JR兩國站，步行6分鐘
價格：HK$999／晚（人均約HK$250）
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東京新酒店2023｜5. VESSEL INN TAKADANOBABA EKIMAE
VESSEL INN TAKADANOBABA EKIMAE 於2023年3月開始營業，前往西武新宿線高田馬場站，步行3分鐘便可到達。從酒店出發到新宿站車程約5分鐘，交通方便。酒店裝潢風格簡約時尚，亦有特別設施，如私人桑拿浴室及高級水療室，可以在一整天的觀光行程後，享受水療紓解疲勞。
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VESSEL INN TAKADANOBABA EKIMAE
地址：東京都新宿区高田馬2-17-4
交通：西武新宿線高田馬場站，步行3分鐘
價格：HK$820／晚（人均HK$410）
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東京新酒店2023｜6. 東京八重洲唐草飯店（karaksa hotel colours Tokyo Yaesu）
karaksa hotel colours Tokyo Yaesu 東京八重洲唐草飯店，在2023年3月開業，鄰近東京站及日本最大型的巴士總站，交通四通八達，而且步行即可到達日本橋，方便旅客觀光。酒店提供的房型多元化，特設連通房間，最多可供6人入住，與家人、朋友同住就更覺方便。
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東京八重洲唐草飯店（karaksa hotel colours Tokyo Yaesu）
地址：東京中央区日本橋3-5
交通：東京地鐵／都營地鐵淺草線日本橋站，步行約4分鐘
價格：HK$1,020／晚（人均HK$510）
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東京新酒店2023｜7. Hotel Resol Stay Akihabara
Hotel Resol Stay Akihabara 屬於 「Hotel Resol Stay」系列的酒店，於2023年4月開業，裝潢風格主要利用原木及鐵質材質，令客人充滿置身紐約布魯克林的感覺。酒店距離人氣景點秋葉原可謂近在咫尺，步行至JR秋葉原站也不過3分鐘路程。如果是喜愛秋葉原文化或年輕、有活力的住宿環境的話，不妨試一試這間新酒店！
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Hotel Resol Stay Akihabara
地址：東京都千代田區神田須田町2-25-12
交通：JR秋葉原站，步行3分鐘
價格：HK$573／晚（人均HK$286.5）
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（全文完）