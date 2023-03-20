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2023東京新酒店7間登場｜2分鐘到車站／家庭房／房內桑拿／日式旅館／晴空塔景

  • Yanco
  • 2023年03月20日
2023東京新酒店7間登場｜2分鐘到車站／家庭房／房內桑拿／日式旅館／晴空塔景

東京新酒店2023｜去東京旅行，找一間好住宿下榻是旅程重要的一環，有不少人「返鄉下」都想試新酒店，為旅行增加新鮮感，《有線生活》為大家介紹7間2023年東京新開的酒店，有2分鐘到車站、樓中樓家庭房、房內桑拿水療及晴空塔景致等，最平人均$250！

目錄

  1. 淺草豪景飯店別館六區（Asakusa View Hotel Annex Rokku）
  2. HOTEL GROOVE SHINJUKU, A PARKROYAL Hotel
  3. BELLUSTAR TOKYO
  4. FAV TOKYO 両国
  5. VESSEL INN TAKADANOBABA EKIMAE
  6. 東京八重洲唐草飯店（karaksa hotel colours Tokyo Yaesu）
  7. Hotel Resol Stay Akihabara

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2023東京新酒店7間登場｜2分鐘到車站／家庭房／房內桑拿／日式旅館／晴空塔景
去東京旅行，當然不少得去新景點、試新酒店！（圖片 Louie [email protected]

東京新酒店2023｜1. 淺草豪景飯店別館六區（Asakusa View Hotel Annex Rokku）

淺草豪景飯店別館六區 (Asakusa View Hotel Annex Rokku) ，於2023年3月開幕。酒店位處淺草公園6區，與淺草寺雷門相距只是3分鐘的路程，前往東京晴空塔的車程亦只需約11分鐘。客房貫徹日式傳統設計，加入歌舞伎特色。酒店頂層特設高級休息室FURUMAI，免費供應淺草特色點心和飲品。

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淺草豪景飯店別館六區（Asakusa View Hotel Annex Rokku）2023東京新酒店7間登場｜2分鐘到車站／家庭房／房內桑拿／日式旅館／晴空塔景
淺草豪景飯店別館六區位於淺草核心地帶。（Asakusa View Hotel Annex Rokku）
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酒店的日式客房加入歌舞伎特色，充滿傳統設計韻味。（Asakusa View Hotel Annex Rokku）
淺草豪景飯店別館六區（Asakusa View Hotel Annex Rokku）2023東京新酒店7間登場｜2分鐘到車站／家庭房／房內桑拿／日式旅館／晴空塔景
酒店景觀迷人，可以飽覽東京地標晴空塔的景致。（Asakusa View Hotel Annex Rokku）
淺草豪景飯店別館六區（Asakusa View Hotel Annex Rokku）2023東京新酒店7間登場｜2分鐘到車站／家庭房／房內桑拿／日式旅館／晴空塔景
酒店提供半自助早餐，江戶時代的漁夫飯「深川飯」和淺草味噌，富地道特色。（Asakusa View Hotel Annex Rokku）

淺草豪景飯店別館六區（Asakusa View Hotel Annex Rokku）

地址：東京都台東區淺草2-9-10

交通：筑波快線淺草站，步行2分鐘

價格：HK$994起／晚（人均HK$497）

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淺草豪景飯店別館六區（Asakusa View Hotel Annex Rokku）2023東京新酒店7間登場｜2分鐘到車站／家庭房／房內桑拿／日式旅館／晴空塔景

只供參考，價格以訂房時為準。（agoda）

東京新酒店2023｜2. HOTEL GROOVE SHINJUKU, A PARKROYAL Hotel

HOTEL GROOVE SHINJUKU, A PARKROYAL Hotel屬於東京地標級新酒店，位處新宿新地標東急歌舞伎町TOWER的17-47樓，將於2023年5月開始營運。酒店大樓連接西武新宿線西武新宿站，步行僅1分鐘就可到達車站，與歌舞伎町相距只有2分鐘路程，位置方便。

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HOTEL GROOVE SHINJUKU, A PARKROYAL Hotel 2023東京新酒店7間登場｜2分鐘到車站／家庭房／房內桑拿／日式旅館／晴空塔景
新宿新地標東急歌舞伎町TOWER。（HOTEL GROOVE SHINJUKU）
HOTEL GROOVE SHINJUKU, A PARKROYAL Hotel 2023東京新酒店7間登場｜2分鐘到車站／家庭房／房內桑拿／日式旅館／晴空塔景
酒店大樓連接新宿線新宿站，地理位置一流。（agoda）

酒店主打五星級奢華住宿定位，客房設計以深色木系為主調，可享開揚的新宿都市景致，適合喜歡東京繁華日夜文化的旅客。

HOTEL GROOVE SHINJUKU, A PARKROYAL Hotel 2023東京新酒店7間登場｜2分鐘到車站／家庭房／房內桑拿／日式旅館／晴空塔景
客房可享開揚的新宿都市景致，酒店於5月19日開始營運 。（HOTEL GROOVE SHINJUKU）
HOTEL GROOVE SHINJUKU, A PARKROYAL Hotel 2023東京新酒店7間登場｜2分鐘到車站／家庭房／房內桑拿／日式旅館／晴空塔景
酒店主打五星級奢華住宿定位，客房設計以深色木系為主調。（HOTEL GROOVE SHINJUKU）

HOTEL GROOVE SHINJUKU, A PARKROYAL Hotel

地址：東京都新宿区歌舞伎町一丁目29番1

交通：西武新宿線西武新宿站，步行1分鐘；JR新宿站，步行6分鐘

價格：HK$1,345起／晚（人均HK$672.5）

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HOTEL GROOVE SHINJUKU, A PARKROYAL Hotel 2023東京新酒店7間登場｜2分鐘到車站／家庭房／房內桑拿／日式旅館／晴空塔景

只供參考，價格以訂房時為準。（agoda）

東京新酒店2023｜3. BELLUSTAR TOKYO

BELLUSTAR TOKYO同樣置身新宿東急歌舞伎町TOWER，位置更佳的39至47樓，提供97間客房，房內空間充裕，其中的Two Bedrooms Deluxe Suite房型，面積有接近883呎。酒店地段頂級，設有頂樓休息室Penthouse Lounge、水療美容等星級設施，以及私人管家及私人廚師服務。

查看BELLUSTAR TOKYO優惠：AgodaTrip.comHotels.comBooking.com

BELLUSTAR TOKYO 2023東京新酒店7間登場｜2分鐘到車站／家庭房／房內桑拿／日式旅館／晴空塔景
BELLUSTAR TOKYO屬日本星級酒店品牌，客房設計奢華。（BELLUSTAR TOKYO）
BELLUSTAR TOKYO 2023東京新酒店7間登場｜2分鐘到車站／家庭房／房內桑拿／日式旅館／晴空塔景
尊貴特大號床一室公寓面積近549呎，空間寬敞。（BELLUSTAR TOKYO）
BELLUSTAR TOKYO 2023東京新酒店7間登場｜2分鐘到車站／家庭房／房內桑拿／日式旅館／晴空塔景
客房景致迷人，可以將東京都市璀璨美景盡收眼底。（BELLUSTAR TOKYO）
BELLUSTAR TOKYO 2023東京新酒店7間登場｜2分鐘到車站／家庭房／房內桑拿／日式旅館／晴空塔景
酒店位處東京新宿繁華地段，與新宿線新宿站，路程只需1分鐘。(agoda)

BELLUSTAR TOKYO

地址：東京都新宿区歌舞伎町一丁目29番1

交通：西武新宿線西武新宿站，步行1分鐘；JR新宿站，步行6分鐘

價格：HK$4,292起／晚（人均HK$2,146）

立即預訂BELLUSTAR TOKYO：AgodaTrip.comHotels.comBooking.com

BELLUSTAR TOKYO 2023東京新酒店7間登場｜2分鐘到車站／家庭房／房內桑拿／日式旅館／晴空塔景

只供參考，價格以訂房時為準。（agoda）

東京新酒店2023｜4. FAV TOKYO 両国

FAV TOKYO 両国由FAV HOTEL品牌主理，於2023年3月在東京兩國地區開幕，步行至JR兩國站只需6分鐘，前往淺草或藏前遊覽也十分便利。酒店以木系簡約風格為主調，並提供多元化房型，當中的豪華單室套房 (Deluxe Studio)可容納4人，高樓底設樓中樓設計，空間開闊，適合家庭客人入住。

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FAV TOKYO 両国 2023東京新酒店7間登場｜2分鐘到車站／家庭房／房內桑拿／日式旅館／晴空塔景
酒店地下設有「Coffee Supreme」主理的咖啡廳。（FAV TOKYO）
FAV TOKYO 両国 2023東京新酒店7間登場｜2分鐘到車站／家庭房／房內桑拿／日式旅館／晴空塔景
酒店以木系簡約風格為主調，並提供多元化房型。（FAV TOKYO）
FAV TOKYO 両国 2023東京新酒店7間登場｜2分鐘到車站／家庭房／房內桑拿／日式旅館／晴空塔景
豪華單室套房 (Deluxe Studio)樓底高，採樓中樓設計。（FAV TOKYO）
FAV TOKYO 両国 2023東京新酒店7間登場｜2分鐘到車站／家庭房／房內桑拿／日式旅館／晴空塔景
客房設有落地大玻璃窗，空間開闊，適合家庭客入住。（FAV TOKYO）

FAV TOKYO 両国

地址：東京都墨田区両国1-9-10

交通：JR兩國站，步行6分鐘

價格：HK$999／晚（人均約HK$250）

立即預訂FAV TOKYO 両国：AgodaTrip.comHotels.comBooking.com

FAV TOKYO 両国 2023東京新酒店7間登場｜2分鐘到車站／家庭房／房內桑拿／日式旅館／晴空塔景

只供參考，價格以訂房時為準。（agoda）

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東京新酒店2023｜5. VESSEL INN TAKADANOBABA EKIMAE

VESSEL INN TAKADANOBABA EKIMAE 於2023年3月開始營業，前往西武新宿線高田馬場站，步行3分鐘便可到達。從酒店出發到新宿站車程約5分鐘，交通方便。酒店裝潢風格簡約時尚，亦有特別設施，如私人桑拿浴室及高級水療室，可以在一整天的觀光行程後，享受水療紓解疲勞。

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ADANOBABA EKIMAE 2023東京新酒店7間登場｜2分鐘到車站／家庭房／房內桑拿／日式旅館／晴空塔景
VESSEL INN TAKADANOBABA EKIMAE 高田馬場站前，於2023年3月開始營業。（agoda）
ADANOBABA EKIMAE 2023東京新酒店7間登場｜2分鐘到車站／家庭房／房內桑拿／日式旅館／晴空塔景
酒店裝潢風格時尚。（agoda）
ADANOBABA EKIMAE 2023東京新酒店7間登場｜2分鐘到車站／家庭房／房內桑拿／日式旅館／晴空塔景
客房色調柔和，採光度高。（agoda）
ADANOBABA EKIMAE 2023東京新酒店7間登場｜2分鐘到車站／家庭房／房內桑拿／日式旅館／晴空塔景
酒店鄰近新宿禦苑公園景點。（agoda）

VESSEL INN TAKADANOBABA EKIMAE

地址：東京都新宿区高田馬2-17-4

交通：西武新宿線高田馬場站，步行3分鐘

價格：HK$820／晚（人均HK$410）

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ADANOBABA EKIMAE 2023東京新酒店7間登場｜2分鐘到車站／家庭房／房內桑拿／日式旅館／晴空塔景

只供參考，價格以訂房時為準。（agoda）

東京新酒店2023｜6. 東京八重洲唐草飯店（karaksa hotel colours Tokyo Yaesu）

karaksa hotel colours Tokyo Yaesu 東京八重洲唐草飯店，在2023年3月開業，鄰近東京站及日本最大型的巴士總站，交通四通八達，而且步行即可到達日本橋，方便旅客觀光。酒店提供的房型多元化，特設連通房間，最多可供6人入住，與家人、朋友同住就更覺方便。

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東京八重洲唐草飯店（karaksa hotel colours Tokyo Yaesu） 2023東京新酒店7間登場｜2分鐘到車站／家庭房／房內桑拿／日式旅館／晴空塔景
東京八重洲唐草飯店，在2023年3月開業。（karaksa hotel colours Tokyo Yaesu）
東京八重洲唐草飯店（karaksa hotel colours Tokyo Yaesu） 2023東京新酒店7間登場｜2分鐘到車站／家庭房／房內桑拿／日式旅館／晴空塔景
酒店提供的房型多元化，特設連通房間，最多可供6人入住，適合家庭客人入住。（karaksa hotel colours Tokyo Yaesu）
東京八重洲唐草飯店（karaksa hotel colours Tokyo Yaesu） 2023東京新酒店7間登場｜2分鐘到車站／家庭房／房內桑拿／日式旅館／晴空塔景
房間內設有洗衣機，方便客人清洗替換衣物。（karaksa hotel colours Tokyo Yaesu）
東京八重洲唐草飯店（karaksa hotel colours Tokyo Yaesu） 2023東京新酒店7間登場｜2分鐘到車站／家庭房／房內桑拿／日式旅館／晴空塔景
酒店鄰近東京站及日本最大型的巴士總站，交通四通八達。（karaksa hotel colours Tokyo Yaesu）

東京八重洲唐草飯店（karaksa hotel colours Tokyo Yaesu）

地址：東京中央区日本橋3-5

交通：東京地鐵／都營地鐵淺草線日本橋站，步行約4分鐘

價格：HK$1,020／晚（人均HK$510）

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東京新酒店2023｜7. Hotel Resol Stay Akihabara

Hotel Resol Stay Akihabara 屬於 「Hotel Resol Stay」系列的酒店，於2023年4月開業，裝潢風格主要利用原木及鐵質材質，令客人充滿置身紐約布魯克林的感覺。酒店距離人氣景點秋葉原可謂近在咫尺，步行至JR秋葉原站也不過3分鐘路程。如果是喜愛秋葉原文化或年輕、有活力的住宿環境的話，不妨試一試這間新酒店！

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Hotel Resol Stay Akihabara 2023東京新酒店7間登場｜2分鐘到車站／家庭房／房內桑拿／日式旅館／晴空塔景
酒店步行3分鐘即可到達秋葉原站，十分方便。（Hotel Resol Stay Akihabara）
Hotel Resol Stay Akihabara 2023東京新酒店7間登場｜2分鐘到車站／家庭房／房內桑拿／日式旅館／晴空塔景
酒店的公共空間裝潢主要用原木及鐵質材質，充滿紐約布魯克林的感覺。（Hotel Resol Stay Akihabara）
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Universal Double Room 設小型客廳，空間十足，方便擺放或收拾行李。（Hotel Resol Stay Akihabara）
Hotel Resol Stay Akihabara 2023東京新酒店7間登場｜2分鐘到車站／家庭房／房內桑拿／日式旅館／晴空塔景
如果是喜愛秋葉原文化或年輕、有活力的住宿環境的話，不妨試一試這間新酒店。（Hotel Resol Stay Akihabara）

Hotel Resol Stay Akihabara

地址：東京都千代田區神田須田町2-25-12

交通：JR秋葉原站，步行3分鐘

價格：HK$573／晚（人均HK$286.5）

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（全文完）

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