慈山寺預約登記懶人包　必睇觀音像＋紫色錫葉藤盛開｜附登記連結、交通方法

慈山寺位處大埔洞梓，環境清幽，自2015年向公眾開放以來，一直都吸引眾多信眾和市民到訪，參與茶禪、心靈修持等活動，進一步體驗慈山寺。如果想預約入內參觀的話，《有線生活》為你整理慈山寺預約懶人包，包括慈山寺的開放時間、交通方式等資訊，即睇下文了解！

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慈山寺自2015年向公眾開放以來，一直都吸引眾多信眾和市民到訪。（圖片＠慈山寺官網）

慈山寺一日遊｜必睇全球第二高觀音像

慈山寺佔地約50萬平方呎，背靠大埔八仙嶺，面向船灣淡水湖，設有全球第2高的觀音像。寺內的建築風格莊嚴宏偉，參考唐朝（中晚唐）佛寺及日本佛教七大寺之一東大寺的設計建造。

觀音像高76米，為全球第二高，聖像的右手持智慧摩尼寶珠，左手持淨瓶，施灑淨水，讓信眾獲得清淨。（圖片＠慈山寺官網）

慈山寺一日遊｜體驗心靈修持活動

慈山寺依山而建，藉著禪院園林寂靜的環境，為參觀人士提供不同深度體驗的活動，例如山林療癒、茶禪、供水、行禪等，讓參加者可以在靜寂之境洗滌心靈。

透過不同深度體驗的活動，例如山林療癒等，讓參加者可以在靜寂之境洗滌心靈。（圖片＠慈山寺官網）

慈山寺一日遊｜賞紫色錫葉藤美景

寺內種植各式各樣的植物花草，當中包括紫色的錫葉藤。錫葉藤的花期一般是每年的3至4月，盛開之際為禪院點綴春色，淡雅的紫色小花令寺內更添清麗之美，在花期到訪慈山寺的話，不妨靜心欣賞錫葉藤綻放的美景。

錫葉藤的花期一般是每年的3至4月，盛開之際為禪院點綴春色。（圖片＠慈山寺官網）

在花期到訪慈山寺的話，不妨靜心欣賞錫葉藤綻放的美景。（圖片＠慈山寺官網）

慈山寺預約懶人包

慈山寺採網上預約制，公眾人士需於慈山寺官方網站的登記系統，進行登記方可入內參觀，登記以「先到先得」為原則。有意參觀人士選擇同行人數後，登記系統會顯示一個月內可供預約的日期及時段，選擇預約日期後可照系統指示，按步驟輸入資料完成登記。要留意，由於預約名額十分搶手，建議大家早上8時準時到網站進行預約！

慈山寺預約分個人(1-6人)及團體(20-60人)兩類。（圖片＠慈山寺官網截圖）

由於預約名額十分搶手，建議大家早上8時準時到網站進行預約！（圖片＠慈山寺官網截圖）

登記確認後，將於1小時內收到確認電郵，內容包括參學編號、參學日期、進寺時間及參學人數。 參觀人士進寺時必須向工作人員出示電郵或參學編號。 所有登記均不得轉讓。

進入慈山寺需要穿著樸素、莊重的服裝，參觀人士需留意衣著打扮。（圖片＠慈山寺官網）

慈山寺｜交通方法

公眾人士如使用公共交通前往慈山寺，建議由大埔墟港鐵站出發，乘搭小巴或巴士，車程約20分鐘左右便可到達。建議出發前留意小巴或巴士的班次，以便安排時間。

小巴

20B：由港鐵大埔墟站開往洞梓，請於洞梓路與普門路交界下車，沿普門路步行約10分鐘即抵達慈山寺。小巴約10-20分鐘一班，全程收費$7.8。

NR532：由港鐵大埔墟站開往大埔洞梓山莊。請於金山花園下車，沿洞梓路步行，右轉入普門路，步行約13分鐘即抵達慈山寺。小巴約15-30分鐘一班，全程收費$7.8。

20C：由港鐵大埔墟站開往大美督，請於䃟頭角下車，沿洞梓路步行，右轉入普門路，步行約20分鐘即抵達慈山寺。小巴約5-20分鐘一班，全程收費$8.3。

20T：由港鐵大埔墟站開往慈山寺，請於寺院門外下車。逢星期一至星期五 (公眾假期除外) 提供往來港鐵大埔墟站與慈山寺之服務。單程全票收費$7.8。

巴士

75K：由港鐵大埔墟站開往大美督，請於䃟頭角下車，沿洞梓路步行，右轉入普門路，步行約20分鐘即抵達慈山寺。巴士約10-20分鐘一班，全程收費$5.8。

275R：星期日及公眾假期行駛，由港鐵大埔墟站開往新娘潭，請於䃟頭角站下車，沿洞梓路步行，右轉入普門路，步行約20分鐘即抵達慈山寺。巴士約10-20分鐘一班，全程收費$10.6。

建議公眾人士由大埔墟港鐵站出發，乘搭小巴或巴士，車程約20分鐘左右便可到達。（圖片＠慈山寺官網）

慈山寺｜開放時間、地址

地址：香港新界大埔普門路88號

開放時間：09:30-17:00

電話：2123-8666

網站：官方網站

慈山寺佔地約五十萬平方呎，背靠大埔八仙嶺，面向船灣淡水湖。（圖片＠慈山寺官網）

（全文完）