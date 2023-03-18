夏季防蚊｜被蚊咬打十字一直做錯　皮膚科醫生警告：更癢兼留疤｜附消委會6大防蚊貼士

蚊患｜近日天氣開始回暖，又到了蚊蟲肆虐的季節，每次被蚊咬後都會紅腫、痕癢，感覺十分「煎熬」。坊間流傳用指甲在蚊咬紅腫處壓出「十」字可以止癢，不過有皮膚科醫生就指出，這個行為只能短暫抑壓痕癢感，反覆壓印更可能令患處留下疤痕！消委會就指有3類人會較惹蚊，並提供6個防蚊貼士。

每次被蚊咬後都會紅腫、痕癢，感覺十分「煎熬」。（istock圖片）

蚊蟲唾液致皮膚紅腫、痕癢

台灣皮膚科醫生陳昱璁曾在Facebook專頁分享到，人體在被蚊蟲叮咬時，會因為牠們的唾液而觸發免疫系統，並釋放組織胺形成發炎反應，才導致紅腫、痕癢。陳醫生又指，大部分的蚊蟲叮咬其實不會留疤，主要是被叮咬後不斷抓癢，造成破皮而引起發炎反應，令黑色素沉澱，形成疤痕。

體在被蚊蟲叮咬時，會因為牠們的唾液而觸發免疫系統。（istock圖片）

指甲壓十字、熱水沖會更癢

陳昱璁提到，許多人被蚊子咬後，會在用指甲紅腫處壓出「十」字，或用熱水沖洗發癢部位止癢，但其實這樣的行為都可能導致疤痕產生！用指甲壓「十」字只能短暫抑壓痕癢感，使用指甲反覆壓印還可能造成破皮流血，釋放出更多組織胺，反而更癢；而熱水則會破壞皮脂膜，讓皮膚更敏感、更易癢。

用指甲壓「十」字只能短暫抑壓痕癢感。（freepik圖片）

正確止癢方法

陳陳昱璁建議可採用其他方式減少對皮膚的刺激、使神經鈍化，都能有助降低痕癢感和止癢，正確止癢方法為：

輕拍癢處、冰敷降溫、塗抹綠油精／萬金油都有助於止癢，亦可塗抹保濕產品以降低皮膚敏感度

局部塗抹類固醇藥膏能夠快速將癢感壓制下來，不會越抓越癢。但是注意要適量使用類固醇，建議由專業皮膚科醫師處方類固醇外用藥等

若嚴重大面積發癢時，應求醫並由醫生處方口服抗組織胺（抗過敏藥物）／類固醇等藥物

減少對皮膚的刺激、使神經鈍化，都能有助降低痕癢感和止癢。（FB＠陳昱璁皮膚科醫師）

3類人易惹蚊

那麼哪些人會比較惹蚊呢？消委會則指出，由於蚊子可檢測環境中的二氧化碳量，當二氧化碳增加時，蚊子就會知道有人在附近，並會移動至該範圍內。而人體較活躍，例如進行運動時，所呼出的二氧化碳量會較多，所以容易惹蚊。此外，出汗較多、體溫較高的人士都較惹蚊，應注意做足防蚊措施。

進行運動時，所呼出的二氧化碳量會較多，所以容易惹蚊。（Unsplash圖片）

消委會6個防蚊貼士

應揀選含25%至30%避蚊胺（DEET）的驅蚊產品，可提供逾6.5小時驅蚊效用 日常生活中，應先塗抹防曬產品，等待約15至30分鐘後待完全吸收及乾透，才塗上驅蚊產品 黎明及黃昏時分郊遊最惹蚊，應多注意防蚊準備 郊遊人士應穿淺色、寬鬆的長袖衫褲，有助防蚊 應避免於草叢密集處或樹蔭下休息 應避免使用有香味的化妝品、護膚品

（全文完）