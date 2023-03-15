一線搜查｜特區護照續期申請　6大常見錯誤　入境處提醒不少人照片規格不符｜附申請教學

特區護照續期｜香港出入境復常，很多市民外遊前都要申請或續領特區護照。入境處指，申領特區護照處理量急升，亦發現不少影響申請進度的問題，近日便總結出6大常見失誤，提醒市民要多加留意。《有線生活》整合了特區護照續期申領的常見失誤、照片規格及遞交申請方法等資訊，即看下文了解！

香港出入境復常過後，很多市民都需要申請或續領特區護照，入境處的申領特區護照處理量急升。（香港入境事務處圖片）

特區護照續期｜6大常見失誤 影響申領護照

入境處的申領特區護照處理量急增，同時發現市民申領特區護照多項的常見錯誤，因此在社交平台上發文提醒市民，留意照片要求、或領證時無帶舊護照等問題，亦呼籲市民透過網上或入境處流動應用程式遞交申請，以減省特區護照的審核及輪候處理時間。

入境處的申領特區護照處理量急增，同時發現市民申領特區護照多項的常見錯誤。（香港入境事務處圖片）

入境處提醒市民如申請換領護照，申請人必須於領取新護照時出示原有護照。另一方面，指出有不少申請個案都因為未能遞交符合要求的照片，而影響申請進度，故此總結6種照片的常見問題，當中包括背景不是純白色、有陰影或光線不均、申請人眼睛或眉毛被遮擋、眼鏡反光、不望鏡頭。

特區護照申請照片的常見問題包括：背景不是純白色、有陰影或光線不均。（香港入境事務處圖片）

特區護照申請照片的常見問題包括：申請人眼睛或眉毛被遮擋、眼鏡反光、不望鏡頭。（香港入境事務處圖片）

特區護照續期｜照片規格要求

大家申請特區護照時，若想避開失誤，就要留意申請照片要求。申請人須提交不戴帽的正面彩色近照。近照應顯示完整正面，並能清晰顯示面容特徵。 相片尺寸必須為40毫米(闊)乘50亳米(高)，相片中人士由下顎至頭頂的尺寸應為32毫米至36毫米，頭頂上須保留適當空位。 背景必須是純白色。 請勿戴上帽飾，建議避免濃妝，亦不應穿著太深色或太淺色的衣服。

申請特區護照時，想避開照片規格地雷的話，就要仔細留意申請照片的要求。（香港入境事務處圖片）

清晰的彩色近照

背景必須是純白色

眼鏡不可反光或遮擋眼睛

照片光度適中，不可太光、太暗或有陰影

頭像應置中，頭頂不可太貼上框或拉長、拉闊

頭頂上須保留適當空位

頭髮不可遮擋眼睛或眉毛

不可佩戴頭飾，包括耳機

照片上不應有釘書釘、萬字夾或其他污漬

留意不可接受的照片例子，就能精明避開照片規格地雷。（香港入境事務處）

特區護照續期｜5大遞交申請方法

遞交申請方法｜1. 網上／入境處流動應用程式申請

如合資格的申請人能親身往指定入境事務處辦事處、中國駐外國的使領館或駐內地辦事處領取護照，便可透過互聯網或入境處流動應用程式申請護照（因遺失、損毁、殘破、無法使用舊護照或更改護照上個人資料而需換領護照的申請除外）。

付款方式：繳費靈或信用卡（只接受VISA、萬事達卡、銀聯卡及JCB）

入境處呼籲市民透過網上或入境處流動應用程式遞交申請，以減省審核及輪候時間。（圖片@freepik）

遞交申請方法｜2. 申請證件服務站

合資格的申請人，可於入境處總部及7間分區辦事處內使用申請證件服務站，以申請香港特別行政區護照，無需預約，亦不設配額。

合資格的申請人，可使用申請證件服務站，進行申請手續。（香港入境事務處圖片）

辦事處地址及服務時間（香港入境事務處圖片）

申請證件服務站｜所需文件

香港永久性居民身份證 白色背景的彩色近照

申請者未滿18歲：

除上面2項，更要攜同同意申請特區護照的監護人的香港身份證

申請者未滿11歲：

除上面3項，更須出示學校證件或其他身份證明

付款方式：易辦事、八達通或轉數快

未滿11歲的申請者，更須出示學校證件或其他身份證明。（freepik）

遞交申請方法｜3. 親身遞交

如原有的香港特別行政區護照已損毀；遺失護照或無法提供護照；需更改護照上的個人資料，申請人必須親身遞交護照申請。

申請人可以透過一站通、入境處流動應用程式或致電2598 0888辦理預約申請手續。未有預約的人士，辦事處的職員會即場根據配額制度提供服務，名額先到先得，滿額為止。

付款方式：易辦事、八達通、轉數快、現金或劃線支票（支票抬頭請註明「香港特別行政區政府」）

申請人可親身遞交護照申請。（香港入境事務處圖片）

遞交申請方法｜4. 郵遞

申請人可以將申請郵寄至：香港灣仔告士打道七號入境事務大樓四樓入境事務處旅行證件及國籍（申請）組。請在投寄郵件時支付足額郵資及註明回郵地址。

付款方式：寄交劃線支票

申請人透過郵寄向入境事務處作申請。（Brando Makes Branding＠unsplash）

遞交申請方法｜5. 投遞

除因遺失、損毁、殘破、無法使用舊護照或更改護照上的個人資料而需換領護照的申請外，申請人可以在辦公時間內，前往任何一間辦理旅行證件申請的入境事務辦事處，將申請放入該處所設的投遞箱內。

付款方式：寄交劃線支票

市民可將申請放進入境事務辦事處所設的投遞箱內。（香港入境事務處圖片）

特區護照續期｜申請/續領香港特區護照費用

16歲或以上人士（有效期10年）：$370（32頁）、$460（48頁）

16歲以下兒童（有效期5年）：$185（32頁）、$230（480頁）

修訂護照（包括更改個人資料或照片）：$84

特區護照續期｜處理護照申請的時間

入境處於收妥所需文件、申請費用及相片後的5個工作天內（工作天是指星期一至星期五，公眾假期除外）完成處理香港特別行政區護照申請的程序。

（全文完）