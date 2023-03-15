ChatGPT｜OpenAI發表新AI模型GPT-4　升級版更聰明！能理解圖片內容　1個方法免費用

ChatGPT｜專門研究人工智慧組織OpenAI於香港時間3月15日發布新一代GPT-4模型，令原本採用GPT-3.5模型的ChatGPT變得更聰明，而且具備理解圖片內容的能力，單靠一幅草圖，便能設計出相對應網站，令網民嘖嘖稱奇。

GPT-4較原本的採用GPT-3.5的ChatGPT掌握更多更多單字。（OpenAI影片截圖）

語文能力提升 變得更聰明

GPT-4比起原ChatGPT所採用的GPT-3.5可使字詞限制，由3,000個大幅增加至25,000個字，令其變得更聰明。OpenAI表示，曾讓GPT-4嘗試30種不同項目考試，其中在律師考試，GPT-4考得前10%的佳績，而GPT-3.5 則是後10%，其他考試成績GPT-4也比GPT-3.5好得多。

用過ChatGPT都知AI英文最好，中文一般，但OpenAI就指ChatGPT原本最強的英語，其實也只有70%水平，但新GPT-4模型英文水平會提升至85%，連中文（普通話）的翻譯和理解力也將提升至80%。

GPT-4能理解圖中的是氣球，更知道假如剪掉繩子，氣球會飛走。（OpenAI影片截圖）

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能理解圖片內容並創作

OpenAI又展示了GPT-4的支援影像輸入的強大能力，不論是圖片、螢幕截圖還是結合文字的圖表，GPT-4都能理解內容，並給予正確回答。OpenAI共同創辦人Greg Brockman展示向GPT-4輸入一幅手繪的網站設計草圖，GPT-4便能按圖中內容，自動生成網頁程式碼。換言之，用家即使對建構網站技術毫無認識，也可以利用圖片輸入，要求GPT-4代為設計網站。不過，GPT-4的圖片輸入功能暫時並未開放使用。

綠色為GPT-4表現，於多項考試都比GPT-3.5優秀。（OpenAI影片截圖）

仍有2個缺點

原版ChatGPT其中一大問題是經常「胡說八道」，OpenAI指GPT-4的有關情況會減少40%，換言之仍是有機會提供錯誤資訊。另外，GPT-4的資料庫同樣是截至2021年為止，與GPT-3.5一樣，並不知道2022年及以後的事。

Poe網站及手機程式可免費試用GPT-4（OpenAI影片截圖）

免費使用GPT-4？

現時ChatGPT網站並未更新使用GPT-4，只有付費成為ChatGPT Plus用戶，才可以使用到GPT-4版本。如果是Poe網站或手機程式的免費登記用戶，可以透過Poe每4小時向GPT-4免費問一次問題，Poe付費用戶則每月限問300次。另外，OpenAI的投資者微軟Microsoft表示，新版本Bing搜尋器已經採用GPT-4，如果用戶過去5星期內曾經使用過新Bing，現在便可使用GPT-4，否則只會停留在GPT 3.5。

（全文完）