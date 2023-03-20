首爾明洞酒店高CP推介　 3分鐘到車站／小童免費住／大浴缸／親子友善／眺望南山塔

明洞住宿2023｜計劃首爾旅行時，作為必去景點的明洞往往是旅客熱門住宿首選！《有線生活》要為大家介紹一間位於明洞的酒店—明洞28酒店（Hotel 28 Myeongdong），3分鐘到車站、有巴士往返機場、最多5人住、親子友善，這間酒店在網上超好評價。下次租住明洞酒店又可以多一個新選擇，即看下文詳細介紹！

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3分鐘到車站 巴士往返機場

明洞28酒店（Hotel 28 Myeongdong）位於明洞站及乙支路入口站的中間，明洞站8號出口步行5-6分鐘或乙支路入口站步行3分鐘即達酒店。酒店處於明洞心臟地帶，門口就是購物商圈，步行10分鐘就能夠前往南山塔，商舖林立，地理位置相當優越。另外，酒店附近還有仁川機場巴士6001、6015，可以直接往返機場，不管是血拼、尋找美食、觀光、往返機場都超方便！

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酒店處於明洞心臟地帶，門口就是購物商圈。（Agoda.com）

商舖林立，地理位置相當優越。（Agoda.com）

電影主題 設計時尚

明洞28號酒店（Hotel 28 Myeongdong）以電影為主題，其設計理念是向韓國著名演員Shin Young-Kyun致敬，主題鮮明，整體酒店的質感走復古融合現代工業風的設計路線。酒店空間設有一些與電影有關的擺設、小型展覽場地，掛有黑白電影海報，四處可見古老攝影機和膠卷，入住時的酒店房卡亦製作成電影票，弘揚著韓國的電影文化遺產，彷彿置身於電影片廠。

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酒店以電影為主題。（Agoda.com）

店空間設有一些與電影有關的擺設。（Agoda.com）

小型展覽場地。（Agoda.com）

走復古融合現代工業風的設計路線。（Agoda.com）

設有家庭房 親子有善

酒店一共有83間客房，提供7種房型可選，貼合情侶、朋友或是家庭的需求。房間空間寬闊，設計簡約精緻，最多可同時入住5人，適合親子旅遊。值得一提的是，6歲以下兒童不加床可免費入住，設備應有盡有，舒適度很高，非常貼心。

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酒店一共有83間客房，提供7種房型可選。（Agoda.com）

房間空間寬闊，設計簡約精緻。（Agoda.com）

最多可同時入住5人，適合親子旅遊。（Agoda.com）

設備應有盡有，舒適度很高。（Agoda.com）

均設全玻璃雲石設計淋浴間＋浴缸

酒店浴室備有浴缸和淋浴間，乾濕分離設計。浴室採用全玻璃、雲石設計，採光極好，設有網美最愛的蛋形浴缸，打卡超出片！另外，浴室內設窗簾，就算不是情侶入住也不尷尬。

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設有網美最愛的蛋形浴缸，打卡超出片。（Agoda.com）

浴室採用全玻璃雲石設計，採光極好。（Agoda.com）

超大浴缸。（tripadvisor.com）

空中花園眺望南山塔

酒店服務及娛樂設施豐富，設有餐廳、酒吧、圖書館及健身房，館內還設有畫廊，展出當地新興藝術家的作品。另外，位於酒店天台的空中花園還能夠眺望首爾著名景點—南山塔，晚上在空中花園小酌一杯，氛圍感十足！

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酒店天台的空中花園。（tripadvisor.com）

設有圖書館。（tripadvisor.com）

明洞28號酒店（Hotel28명동）

地址：首爾 中區 明洞7街 13｜서울 중구 명동7길 13

交通：明洞站 8號出口 步行5-6分鐘／乙支路入口站 步行3分鐘

價格：每晚$949港元起

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（全文完）