睡眠質素｜經常半夜紮醒6大原因　醫生警告千萬別輕視　可能患睡眠窒息症、焦慮症

睡眠質素｜都市人生活繁忙，作息不定時，睡眠時間未必足夠之餘，睡眠質素亦十分參差，有不少人都有半夜紮醒的問題。半夜紮醒可能有人習以為常，但最近有醫生點出半夜紮醒6大原因，並警告有可能是疾病先兆！

半夜紮醒可能有人習以為常，但醫生就警告這樣的現象有可能是疾病先兆！（《孤單又燦爛的神—鬼怪》劇照）

美國一項研究指出，有35%的人在一星期內會有至少三次會半夜紮醒，可見都市人的睡眠健康問題不容忽視。台灣重症醫學專科黃軒醫生在其Facebook專頁上分享，半夜經常紮醒的原因有以下6個。

半夜紮醒6大元兇｜1. 睡眠疾病

睡眠窒息症

睡眠疾病是半夜醒來的常見主因，常見的睡眠疾病包括「睡眠窒息症」。 這個病會令患者睡眠的呼吸逐漸變淺及急促，使人不知覺吸不到氣缺氧，而醒來大吸一口氣。

肢體不安症候群(Restless Legs. Syndrome, RLS)

「肢體不安症候群」是指晚上休息或睡覺時，患者會有「不自覺的腿部抽動」情形，長期下來會影響睡眠，甚至引起憂鬱症。

睡眠疾病是半夜醒來的常見主因。（圖片@Pexels）

半夜紮醒6大元兇｜2. 過度肥胖

過度肥胖，特別是「BMI超過30」的人，在睡眠時容易導致呼吸道阻塞，而經常半夜紮醒。而長期半夜紮醒、睡眠質素差，則會令改善肥胖問題難上加難，導致惡性循環。

過度肥胖的人，在睡眠時容易導致呼吸道阻塞。（圖片@Pexels）

半夜紮醒6大元兇｜3. 精神疾病

情緒不穩者、精神疾病患者例如焦慮症、憂鬱症的病人都會受疾病而影響睡眠質素。

半夜紮醒6大元兇｜4. 皮膚病

除了精神疾病，一些身體的病症，例如慢性病患也會令人睡不穩。有14%的人，半夜紮醒是因為有胃食道逆流造成；而有11%的人，則可能是因為皮膚病的問題，例如乾癬或濕疹皮膚發癢，而半夜紮醒。此外，也有16%可能因為身體局部疼痛，而半夜醒來。

情緒不穩者、精神疾病患者都會受疾病而影響睡眠質素。（圖片@unsplash）

半夜紮醒6大元兇｜5. 起床小便

睡前飲太多水、酒精或含咖啡因成份的飲品，都會利尿，令人起床小便。另外年長的男士前列腺腫大或女人懷孕，都有影響。

半夜紮醒6大元兇｜6. 周邊環境因素

睡眠時周遭環境的狀態亦是半夜紮醒的原因，例如睡房太光、太冷、太熱等等。或是身旁的另一半發出鼻鼾、嬰兒哭喊或寵物發出叫聲都會影響及打斷睡眠。

睡眠時周遭環境的狀態亦是半夜紮醒的原因。（圖片@unsplash）

醫生表示其實很多個人的疾病，可以盡早求醫，同時就能解決半夜紮醒的問題，建議不要輕視半夜紮醒的現象。只有及早察覺背後隱藏需要治療疾病的先兆，才不會錯失黃金診治的時間。

（全文完）