大阪新酒店13間2023　直達車站／道頓堀商圈／露天溫泉／可住8人　人均$155起

大阪新酒店住宿2023｜久未回鄉，你會選擇到日本哪裡旅遊？大阪是日本非常熱門的旅遊地之一，而疫情期間都有不少新酒店落成，《有線生活》下文就為大家介紹13間大阪新開業的酒店住宿，有露天溫泉、頂樓泳池、直達道頓堀商圈、可8人入住，還有一家與地鐵站相連，相當便利，快點收藏吧！

大阪是非常熱門的旅遊地之一。（Unsplash圖片）

大阪13間新酒店

大阪／京都住宿推介：

心齋橋酒店10間推介 2分鐘到車站／免費浴場／空中酒吧／親子友善 🤩

難波9間酒店推介2023 家庭公寓／日式旅館／免費溫泉 回住率超高 🤩

日本京都8間近車站酒店👍🏻2分鐘直達鐵路＋免費浴場＋有廚房＋日式風格 🤩

捷絲旅－大阪心齋橋館（Agoda圖片）

大阪新酒店2023｜【1】捷絲旅－大阪心齋橋館（Just Sleep Osaka Shinsaibashi）－CP值超高

捷絲旅是台灣品牌，而心齋橋館則是他們進運日本的首間分店。酒店剛於3月1日開業，還是超級新淨的狀態！酒店以大阪美國村為主題，大堂有多道塗鴉牆作裝飾，設有「雅心」、「雅齋」和「雅橋」共3款房型，提供單床／雙床房，浴室設有浴缸。房間的面積雖不算大，勝在一應俱全，加上鄰近車站、房價亦經濟，CP值超高！

查看捷絲旅心齋橋館優惠： 【 Agoda 】 ｜ 【 Trip.com 】 ｜ 【 Hotels.com 】 ｜ 【 Booking.com 】

捷絲旅是台灣品牌（Agoda圖片）

酒店剛於3月1日開業（Agoda圖片）

酒店以大阪美國村為主題，大堂有多道塗鴉牆作裝飾（Agoda圖片）

房間設施超級新淨！（Agoda圖片）

捷絲旅－大阪心齋橋館（Just Sleep Osaka Shinsaibashi）

地址：〒542-0081 大阪府大阪市中央区南船場２丁目９−15

交通：地鐵御堂筋線 心齋橋站 步行約6分鐘

價格：HK$578起／晚（2人價錢）

👉🏻 返回目錄

相鐵FRESA INN 淀屋橋（Agoda圖片）

大阪新酒店2023｜【2】相鐵FRESA INN 淀屋橋（Sotetsu Fresa inn Yodoyabashi）－與地鐵站相連

相鐵FRESA INN淀屋橋開業僅一個月，整座酒店仍然非常新淨！提供標準、高級、豪華雙人房、以及三人房，房間走商務型，設施簡潔，價錢更是經濟，人均不到200港元！此外，酒店與地鐵站相連，對旅客來說可是非常方便呢！

查看相鐵FRESA INN淀屋橋優惠： 【 Agoda 】 ｜ 【 Trip.com 】 ｜ 【 Booking.com 】

整座酒店仍然非常新淨！（Agoda圖片）

房間走商務型，設施簡潔（Agoda圖片）

酒店與地鐵站相連，對旅客來說可是非常方便呢！（Agoda圖片）

相鐵FRESA INN 淀屋橋（Sotetsu Fresa inn Yodoyabashi）

地址：〒541-0041 大阪府大阪市中央區北濱3-2-23

交通：地鐵御堂筋線 淀屋橋站 自16號出口直達／15號、17號出口 步行1分鐘

價格：約HK$399起／晚（2人入住價錢）

立即預訂相鐵FRESA INN淀屋橋優惠： 【 Agoda 】 ｜ 【 Trip.com 】 ｜ 【 Booking.com 】

👉🏻 返回目錄

大阪盛泰瀾酒店（Agoda圖片）

大阪新酒店2023｜【3】大阪盛泰瀾酒店（Centara Grand Hotel Osaka）－泰式酒店

大阪盛泰瀾酒店於2023全新開業，屬於泰國盛泰樂酒店集團旗下。酒店設計現代，提供高級房、豪華房，還有套房等515間客房，房間十分寬敞，每間房都有大落地玻璃窗，並提供浴缸與淋浴。酒店更特別引進街頭美食、泰式按摩、高空酒吧等體驗，絕對稱得上是五星級享受！

查看大阪盛泰瀾酒店優惠： 【 Agoda 】 ｜ 【 Hotels.com 】 ｜ 【 Booking.com 】

酒店設計現代（Agoda圖片）

每間房都有大落地玻璃窗（Agoda圖片）

查看大阪盛泰瀾酒店優惠： 【 Agoda 】 ｜ 【 Hotels.com 】 ｜ 【 Booking.com 】

房間十分寬敞（Agoda圖片）

酒店特別引進街頭美食、泰式按摩、高空酒吧等體驗（Agoda圖片）

大阪盛泰瀾酒店（Centara Grand Hotel Osaka）

地址：〒542-0083 大阪府大阪市中央区東心斎橋２丁目４−4

交通：心齋橋站 步行約8分鐘

價格：約HK$1,754起／晚（2人入住價錢）

立即預訂大阪盛泰瀾酒店： 【 Agoda 】 ｜ 【 Hotels.com 】 ｜ 【 Booking.com 】

👉🏻 返回目錄

京阪難波格蘭德酒店（Agoda圖片）

大阪新酒店2023｜【4】京阪難波格蘭德酒店（Hotel Keihan Namba Grande）－部分房有簡易廚房

2023年新開幕的京阪難波格蘭德酒店，設有標準雙人房、日式客房、家庭房等共227間房，裝修較有家的感覺，部分房型更有簡易廚房。若多人出遊，可以考慮入住家庭房，最多可以5位成人入住。

查看京阪難波格蘭德酒店優惠： 【 Agoda 】 ｜ 【 Trip.com 】 ｜ 【 Hotels.com 】 ｜ 【 Booking.com 】

設有標準雙人房、日式客房、家庭房等（Agoda圖片）

部分房型有簡易廚房（Agoda圖片）

若多人出遊，可以考慮入住家庭房（Agoda圖片）

京阪難波格蘭德酒店（Hotel Keihan Namba Grande）

地址：〒556-0011 大阪府大阪市浪速区難波中２丁目１１−13

交通：南海電鐵 難波站 步行約6分鐘／地鐵 難波站 步行約13分鐘

價格：約HK$595起／晚（2人入住價錢）

立即預訂京阪難波格蘭德酒店： 【 Agoda 】 ｜ 【 Trip.com 】 ｜ 【 Hotels.com 】 ｜ 【 Booking.com 】

👉🏻 返回目錄

大阪梅田站大廈APA酒店及度假村（Agoda圖片）

大阪新酒店2023｜【5】大阪梅田站大廈APA酒店及度假村（APA Hotel＆ Resort Osaka Umeda Eki Tower）－露天溫泉＋頂樓游泳池

大阪梅田站大廈APA酒店及度假村於2023年全新開幕，提供標準房、三人房、套房等共1,704間客房；而豪華房有超大落地玻璃，能飽覽大阪市景。酒店內的設施非常多，包括餐廳、酒吧、Cafe，還設置了大浴場、露天溫泉、健身房等，連Lawson便利店也直接進駐了，而酒店最特別就是頂樓設有景觀游泳池，有種置身市區中的度假村般的感覺。

查看大阪梅田站大廈APA酒店及度假村優惠： 【 Agoda 】 ｜ 【 Hotels.com 】 ｜ 【 Booking.com 】

提供標準房、三人房、套房等共1,704間客房（Agoda圖片）

豪華房有超大落地玻璃，能飽覽大阪市景（Agoda圖片）

酒店最特別就是頂樓設有景觀游泳池（Agoda圖片）

查看大阪梅田站大廈APA酒店及度假村優惠： 【 Agoda 】 ｜ 【 Hotels.com 】 ｜ 【 Booking.com 】

大浴場（Agoda圖片）

設置了露天溫泉、健身房等（Agoda圖片）

大阪梅田站大廈APA酒店及度假村（APA Hotel＆ Resort Osaka Umeda Eki Tower）

地址：〒530-0057 大阪府大阪市北区曾根崎２丁目８−32

交通：地鐵谷町線 東梅田站 步行約3分鐘

價格：約HK$502起／晚（2人入住價錢）

立即預訂大阪梅田站大廈APA酒店及度假村： 【 Agoda 】 ｜ 【 Hotels.com 】 ｜ 【 Booking.com 】

👉🏻 返回目錄

HOTEL THE LEBEN 大阪（Agoda圖片）

大阪新酒店2023｜【6】HOTEL THE LEBEN 大阪（HOTEL THE LEBEN OSAKA）－大廳提供免費飲品

HOTEL THE LEBEN大阪位於熱鬧的心齋橋，只需8分鐘就可到心齋橋站，10分鐘就到商店街。酒店採用素色設計，透過居家裝潢讓人充分放鬆休息，酒店主要提供雙人房。大廳提供免費飲品，適合血拼逛街的人回氣，另外亦提供雪肌精系列產品，絕對是女生住客的福音。

查看HOTEL THE LEBEN 大阪優惠： 【 AGODA 】 ｜ 【 Hotels.com 】 ｜ 【 Trip.com 】 ｜ 【 Booking.com 】

只需8分鐘就可到心齋橋站（Agoda圖片）

居家裝潢讓人充分放鬆休息（Agoda圖片）

HOTEL THE LEBEN 大阪（HOTEL THE LEBEN OSAKA）

地址：〒542-0081 大阪府大阪市中央区南船場２丁目２−15

交通：心齋橋站 步行約8分鐘

價格：約HK$1,477起／晚（2人入住價錢）

👉🏻 返回目錄

立即預訂HOTEL THE LEBEN 大阪： 【 AGODA 】 ｜ 【 Hotels.com 】 ｜ 【 Trip.com 】 ｜ 【 Booking.com 】

🇯🇵大阪／京都住宿推介：

京阪天滿橋站前酒店（Agoda圖片）

大阪新酒店2023｜【7】京阪天滿橋站前酒店（Hotel Keihan Tenmabashi Ekimae）－1分鐘到車站

京阪天滿橋站前酒店位置便利，從京阪電車天滿橋站下車，或乘地下鐵谷町線步行1分鐘就可到達，方便大家到大阪市購物，房間價格非常優惠。另外，酒店距離大阪城公園只有1.5公里，距離梅田商業區只有兩個站，如果要去環球影城遊玩，乘坐30分鐘電車或的士就可以。

查看京阪天滿橋站前酒店優惠： 【 AGODA 】 ｜ 【 Hotels.com 】 ｜ 【 Trip.com 】 ｜ 【 Booking.com 】

酒店位置便利（Agoda圖片）

如果要去環球影城遊玩，乘坐30分鐘電車或的士就可以（Agoda圖片）

京阪天滿橋站前酒店（Hotel Keihan Tenmabashi Ekimae）

地址：〒540-0032 大阪府大阪市中央区天満橋京町２−13

交通：京阪電車／地鐵谷町線 天滿橋站 步行1分鐘

價格：約HK$587起／晚（2位成人＋2位7歲以下小童同住）

立即預訂京阪天滿橋站前酒店： 【 AGODA 】 ｜ 【 Hotels.com 】 ｜ 【 Trip.com 】 ｜ 【 Booking.com 】

👉🏻 返回目錄

大阪難波東急美居酒店（Agoda圖片）

大阪新酒店2023｜【8】大阪難波東急美居酒店（Mercure Tokyu Stay Osaka Namba）－房內有小廚房與洗衣機

大阪難波東急美居酒店於2022年12開業，是由日本東急集團與法國雅高集團聯手推出。酒店提供標準房、高級房、豪華房等共288間客房，房間設有浴缸，採用深色設計，極居時尚感，而部分房型設有小廚房與洗衣機。酒店鄰近心齋橋，位於地鐵難波站和心齋橋站之間，對遊客來說非常便利。

查看大阪難波東急美居酒店優惠： 【 AGODA 】 ｜ 【 Hotels.com 】 ｜ 【 Trip.com 】 ｜ 【 Booking.com 】

大阪／京都住宿推介：

日本京都10間新開幕酒店👍🏻日式風格＋地鐵站旁＋鄰近清水寺／嵐 山 🤩

京都溫泉酒店9間推介 2分鐘到車站／私人風呂／日式旅館／家庭友善 🤩

10間大阪溫泉酒店👍🏻座落難波、心齋橋超近JR站，極高CP！ 🤩

由日本東急集團與法國雅高集團聯手推出（Agoda圖片）

房間設有浴缸，採用深色設計，極居時尚感（Agoda圖片）

部分房型設有小廚房與洗衣機（Agoda圖片）

酒店鄰近心齋橋（Agoda圖片）

大阪難波東急美居酒店（Mercure Tokyu Stay Osaka Namba）

地址：〒542-0086 大阪府大阪市中央区西心斎橋２丁目２−4

交通：地鐵御堂筋線 難波站 步行約4分鐘／地鐵御堂筋線 心齋橋站 步行約5分鐘

價格：約HK$1,095起／晚（2人入住價錢）

立即預訂大阪難波東急美居酒店： 【 AGODA 】 ｜ 【 Hotels.com 】 ｜ 【 Trip.com 】 ｜ 【 Booking.com 】

👉🏻 返回目錄

美滿如家 心齋橋北（Agoda圖片）

大阪新酒店2023｜【9】美滿如家 心齋橋北（MIMARU Osaka Shinsaibashi North）－最多可8人入住

美滿如家大阪有心齋橋西、難波北、難波站店，而心齋橋北店就於2022年開業，靠近長堀橋地鐵站，附近亦有Lawson便利店。酒店以大阪城為靈感，房間則設計成日式家庭一般，分開廳和臥室，設有公主、忍者、君主等不同主題；若多人入住則可選擇家庭公寓，最多可供8人入住。

查看美滿如家 心齋橋北優惠： 【 AGODA 】 ｜ 【 Hotels.com 】 ｜ 【 Trip.com 】 ｜ 【 Booking.com 】

酒店以大阪城為靈感（Agoda圖片）

房間則設計成日式家庭一般（Agoda圖片）

分開廳和臥室（Agoda圖片）

若多人入住則可選擇家庭公寓（Agoda圖片）

美滿如家 心齋橋北（MIMARU Osaka Shinsaibashi North）

地址：〒542-0081 大阪府大阪市中央区南船場２丁目４−18

交通：地鐵堺筋線 長堀橋站 步行約2分鐘

價格：約HK$2,702起／晚（4人入住價錢）

立即預訂美滿如家 心齋橋北： 【 AGODA 】 ｜ 【 Hotels.com 】 ｜ 【 Trip.com 】 ｜ 【 Booking.com 】

👉🏻 返回目錄

美滿如家 心齋橋東（Agoda圖片）

大阪新酒店2023｜【10】美滿如家 心齋橋東（MIMARU Osaka Shinsaibashi East）－房內有微波爐

美滿如家的心齋橋東店同樣於2022年開業，是一家服務式公寓，非常適合一家大小；酒店所有房型都有微波爐，最小的家庭公寓已經非常寬敞，面積420平方呎；套房則有2個臥室，最多可供7名成人同住。酒店的一樓大廳採用居酒屋風格，迎賓時會提供不同日本清酒和點心，非常窩心。

查看美滿如家心齋橋東優惠： 【 AGODA 】 ｜ 【 Hotels.com 】 ｜ 【 Trip.com 】 ｜ 【 Booking.com 】

是一家服務式公寓，非常適合一家大小（Agoda圖片）

最小的家庭公寓已經非常寬敞（Agoda圖片）

酒店所有房型都有微波爐（Agoda圖片）

酒店迎賓時會提供不同日本清酒和點心，非常窩心。（Agoda圖片）

美滿如家心齋橋東（MIMARU Osaka Shinsaibashi East）

地址：〒542-0083 大阪府大阪市中央区東心斎橋１丁目７−9

交通：地鐵堺筋線 長堀橋站 步行約2分鐘

價格：約HK$2,398起／晚（4人入住價錢）

立即預訂美滿如家心齋橋東： 【 AGODA 】 ｜ 【 Hotels.com 】 ｜ 【 Trip.com 】 ｜ 【 Booking.com 】

👉🏻 返回目錄

大阪難波道頓堀佛沙酒店（Agoda圖片）

大阪新酒店2023｜【11】大阪難波道頓堀佛沙酒店（HOTEL FORZA OSAKA NAMBA）－直達道頓堀商店街

大阪難波道頓堀佛沙酒店位於道頓堀商店街上，是該條街唯一一間酒店，一出門口即可以瘋狂購物，另外，酒店距離難波站只需6分鐘步距，CP值極高。酒店主打「機能性、舒適度和平價」，空間簡約舒適，有乾濕分離衛浴設備，其中最特別的，就是可提供腿部按摩機使用。大堂設有自動Check in／out機器，只要掃瞄QR Code即可入住。

查看大阪難波道頓堀佛沙酒店優惠： 【 AGODA 】 ｜ 【 Hotels.com 】 ｜ 【 Trip.com 】 ｜ 【 Booking.com 】

酒店主打「機能性、舒適度和平價」（Agoda圖片）

空間簡約舒適，有乾濕分離衛浴設備（Agoda圖片）

大阪難波道頓堀佛沙酒店（HOTEL FORZA OSAKA NAMBA）

地址：〒542-0071 大阪府大阪市中央区道頓堀１丁目４−22 クロードビル 3F

交通：難波站 步行約6分鐘

價格：約HK$310起／晚（2人入住價錢）

立即預訂大阪難波道頓堀佛沙酒店： 【 AGODA 】 ｜ 【 Hotels.com 】 ｜ 【 Trip.com 】 ｜ 【 Booking.com 】

👉🏻 返回目錄

美滿如家大阪難波車站（Agoda圖片）

大阪新酒店2023｜【12】美滿如家 大阪難波車站（MIMARU OSAKA NAMBA STATION）－首間遊戲主題服務公寓

美滿如家大阪難波車站坐落大阪最旺的難波地區，附近有日本橋電器街、千日前道具屋筋商店街等商圈，道頓堀、心齋橋商店街也都在步行距離內，十分方便。酒店是第一間以桌遊與遊戲為主題的娛樂型服務公寓，房間皆有廚房、餐具、餐桌與乾濕分離衛浴，適合一家大細居住。接待大廳亦設共用遊戲空間 ，提供超過130種益智桌上遊戲免費暢玩和租用。

查看美滿如家大阪難波車站優惠： 【 AGODA 】 ｜ 【 Hotels.com 】 ｜ 【 Trip.com 】 ｜ 【 Booking.com 】

是第一間以桌遊與遊戲為主題的娛樂型服務公寓（Agoda圖片）

房間皆有廚房、餐具、餐桌與乾濕分離衛浴（Agoda圖片）

美滿如家 大阪難波車站（MIMARU OSAKA NAMBA STATION）：

地址：〒556-0005 大阪府大阪市浪速区日本橋３丁目６−24

交通：地鐵 難波站 步行約9分鐘

價格：約HK$2,844起／晚（2位成人＋2位13歲或以下孩童）

👉🏻 返回目錄

立即預訂美滿如家大阪難波車站： 【 AGODA 】 ｜ 【 Hotels.com 】 ｜ 【 Trip.com 】 ｜ 【 Booking.com 】

美滿如家酒店 大阪心齋橋WEST（Agoda圖片）

大阪新酒店2023｜【13】美滿如家 大阪心齋橋WEST（MIMARU OSAKA SHINSAIBASHI WEST）－房內有投影設備

美滿如家酒店 大阪心齋橋WEST位於心齋橋，房間非常寬敞，空間感十足，連用餐區域也設備齊全。住客可以到櫃台租借兒童玩具到房間玩，房間亦有投影設備，適合全家大小一同入住。

🇯🇵更多大阪酒店推介：

查看美滿如家酒店 大阪心齋橋WEST優惠： 【 AGODA 】 ｜ 【 Hotels.com 】 ｜ 【 Trip.com 】 ｜ 【 Booking.com 】

房間非常寬敞，空間感十足（Agoda圖片）

房間有投影設備（Agoda圖片）

美滿如家 大阪心斎橋WEST（MIMARU OSAKA SHINSAIBASHI WEST）

地址：〒550-0013 大阪府大阪市西区新町１丁目２４−1

交通：西大橋站 步行約2分鐘

價格：約HK$572起／晚（2位成人＋2位13歲以下小童免費同住）

立即預訂美滿如家酒店 大阪心斎橋WEST： 【 AGODA 】 ｜ 【 Hotels.com 】 ｜ 【 Trip.com 】 ｜ 【 Booking.com 】

👉🏻 返回目錄

（全文完）