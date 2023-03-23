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大阪新酒店13間2023　直達車站／道頓堀商圈／露天溫泉／可住8人　人均$155起

  • Cory
  • 2023年03月23日
大阪新酒店13間2023　直達車站／道頓堀商圈／露天溫泉／可住8人　人均$155起

大阪新酒店住宿2023｜久未回鄉，你會選擇到日本哪裡旅遊？大阪是日本非常熱門的旅遊地之一，而疫情期間都有不少新酒店落成，《有線生活》下文就為大家介紹13間大阪新開業的酒店住宿，有露天溫泉、頂樓泳池、直達道頓堀商圈、可8人入住，還有一家與地鐵站相連，相當便利，快點收藏吧！

大阪是非常熱門的旅遊地之一。（Unsplash圖片）

大阪13間新酒店

  1. 捷絲旅－大阪心齋橋館（Just Sleep Osaka Shinsaibashi）－CP值超高
  2. 相鐵FRESA INN 淀屋橋（Sotetsu Fresa inn Yodoyabashi）－與地鐵站相連
  3. 大阪盛泰瀾酒店（Centara Grand Hotel Osaka）－泰式酒店
  4. 京阪難波格蘭德酒店（Hotel Keihan Namba Grande）－部分房有簡易廚房
  5. 大阪梅田站大廈APA酒店及度假村（APA Hotel＆ Resort Osaka Umeda Eki Tower）－露天溫泉＋頂樓游泳池
  6. HOTEL THE LEBEN 大阪（HOTEL THE LEBEN OSAKA）－大廳提供免費飲品
  7. 京阪天滿橋站前酒店（Hotel Keihan Tenmabashi Ekimae）－1分鐘到車站
  8. 大阪難波東急美居酒店（Mercure Tokyu Stay Osaka Namba）－房內有小廚房與洗衣機
  9. 美滿如家 心齋橋北（MIMARU Osaka Shinsaibashi North）－最多可8人入住
  10. 美滿如家 心齋橋東（MIMARU Osaka Shinsaibashi East）－房內有微波爐
  11. 大阪難波道頓堀佛沙酒店（HOTEL FORZA OSAKA NAMBA）－直達道頓堀商店街
  12. 美滿如家 大阪難波車站（MIMARU OSAKA NAMBA STATION）－首間遊戲主題服務公寓
  13. 美滿如家 大阪心齋橋WEST（MIMARU OSAKA SHINSAIBASHI WEST）－房內有投影設備

大阪／京都住宿推介：

心齋橋酒店10間推介　2分鐘到車站／免費浴場／空中酒吧／親子友善🤩
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捷絲旅－大阪心齋橋館（Just Sleep Osaka Shinsaibashi）－CP值超高
捷絲旅－大阪心齋橋館（Agoda圖片）

大阪新酒店2023｜【1】捷絲旅－大阪心齋橋館（Just Sleep Osaka Shinsaibashi）－CP值超高

捷絲旅是台灣品牌，而心齋橋館則是他們進運日本的首間分店。酒店剛於3月1日開業，還是超級新淨的狀態！酒店以大阪美國村為主題，大堂有多道塗鴉牆作裝飾，設有「雅心」、「雅齋」和「雅橋」共3款房型，提供單床／雙床房，浴室設有浴缸。房間的面積雖不算大，勝在一應俱全，加上鄰近車站、房價亦經濟，CP值超高！

查看捷絲旅心齋橋館優惠：AgodaTrip.comHotels.comBooking.com

捷絲旅－大阪心齋橋館（Just Sleep Osaka Shinsaibashi）－CP值超高 捷絲旅是台灣品牌
捷絲旅是台灣品牌（Agoda圖片）
捷絲旅－大阪心齋橋館（Just Sleep Osaka Shinsaibashi）－CP值超高 酒店剛於3月1日開業
酒店剛於3月1日開業（Agoda圖片）
捷絲旅－大阪心齋橋館（Just Sleep Osaka Shinsaibashi）－CP值超高 酒店以大阪美國村為主題，大堂有多道塗鴉牆作裝飾
酒店以大阪美國村為主題，大堂有多道塗鴉牆作裝飾（Agoda圖片）
捷絲旅－大阪心齋橋館（Just Sleep Osaka Shinsaibashi）－CP值超高 房間設施超級新淨！
房間設施超級新淨！（Agoda圖片）

捷絲旅－大阪心齋橋館（Just Sleep Osaka Shinsaibashi）

地址：〒542-0081 大阪府大阪市中央区南船場２丁目９−15
交通：地鐵御堂筋線 心齋橋站 步行約6分鐘
價格：HK$578起／晚（2人價錢）

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大阪新酒店｜【4】相鐵FRESA INN 淀屋橋（Sotetsu Fresa inn Yodoyabashi）－與地鐵站相連
相鐵FRESA INN 淀屋橋（Agoda圖片）

大阪新酒店2023｜【2】相鐵FRESA INN 淀屋橋（Sotetsu Fresa inn Yodoyabashi）－與地鐵站相連

相鐵FRESA INN淀屋橋開業僅一個月，整座酒店仍然非常新淨！提供標準、高級、豪華雙人房、以及三人房，房間走商務型，設施簡潔，價錢更是經濟，人均不到200港元！此外，酒店與地鐵站相連，對旅客來說可是非常方便呢！

查看相鐵FRESA INN淀屋橋優惠：AgodaTrip.comBooking.com

大阪新酒店｜【4】相鐵FRESA INN 淀屋橋（Sotetsu Fresa inn Yodoyabashi）－與地鐵站相連 整座酒店仍然非常新淨！
整座酒店仍然非常新淨！（Agoda圖片）
大阪新酒店｜【4】相鐵FRESA INN 淀屋橋（Sotetsu Fresa inn Yodoyabashi）－與地鐵站相連 房間走商務型，設施簡潔
房間走商務型，設施簡潔（Agoda圖片）
大阪新酒店｜【4】相鐵FRESA INN 淀屋橋（Sotetsu Fresa inn Yodoyabashi）－與地鐵站相連 酒店與地鐵站相連，對旅客來說可是非常方便呢！
酒店與地鐵站相連，對旅客來說可是非常方便呢！（Agoda圖片）

相鐵FRESA INN 淀屋橋（Sotetsu Fresa inn Yodoyabashi）

地址：〒541-0041 大阪府大阪市中央區北濱3-2-23
交通：地鐵御堂筋線 淀屋橋站 自16號出口直達／15號、17號出口 步行1分鐘
價格：約HK$399起／晚（2人入住價錢）

立即預訂相鐵FRESA INN淀屋橋優惠：AgodaTrip.comBooking.com

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大阪新酒店｜【1】大阪盛泰瀾酒店（Centara Grand Hotel Osaka）－泰式酒店
大阪盛泰瀾酒店（Agoda圖片）

大阪新酒店2023｜【3】大阪盛泰瀾酒店（Centara Grand Hotel Osaka）－泰式酒店

大阪盛泰瀾酒店於2023全新開業，屬於泰國盛泰樂酒店集團旗下。酒店設計現代，提供高級房、豪華房，還有套房等515間客房，房間十分寬敞，每間房都有大落地玻璃窗，並提供浴缸與淋浴。酒店更特別引進街頭美食、泰式按摩、高空酒吧等體驗，絕對稱得上是五星級享受！

查看大阪盛泰瀾酒店優惠：AgodaHotels.comBooking.com

大阪新酒店｜【1】大阪盛泰瀾酒店（Centara Grand Hotel Osaka）－泰式酒店 酒店設計現代
酒店設計現代（Agoda圖片）
大阪新酒店｜【1】大阪盛泰瀾酒店（Centara Grand Hotel Osaka）－泰式酒店 每間房都有大落地玻璃窗
每間房都有大落地玻璃窗（Agoda圖片）

查看大阪盛泰瀾酒店優惠：AgodaHotels.comBooking.com

大阪新酒店｜【1】大阪盛泰瀾酒店（Centara Grand Hotel Osaka）－泰式酒店房間十分寬敞
房間十分寬敞（Agoda圖片）
大阪新酒店｜【1】大阪盛泰瀾酒店（Centara Grand Hotel Osaka）－泰式酒店酒店特別引進街頭美食、泰式按摩、高空酒吧等體驗
酒店特別引進街頭美食、泰式按摩、高空酒吧等體驗（Agoda圖片）

大阪盛泰瀾酒店（Centara Grand Hotel Osaka）

地址：〒542-0083 大阪府大阪市中央区東心斎橋２丁目４−4
交通：心齋橋站 步行約8分鐘
價格：約HK$1,754起／晚（2人入住價錢）

立即預訂大阪盛泰瀾酒店：AgodaHotels.comBooking.com

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大阪新酒店｜【2】京阪難波格蘭德酒店（Hotel Keihan Namba Grande）－部分房有簡易廚房
京阪難波格蘭德酒店（Agoda圖片）

大阪新酒店2023｜【4】京阪難波格蘭德酒店（Hotel Keihan Namba Grande）－部分房有簡易廚房

2023年新開幕的京阪難波格蘭德酒店，設有標準雙人房、日式客房、家庭房等共227間房，裝修較有家的感覺，部分房型更有簡易廚房。若多人出遊，可以考慮入住家庭房，最多可以5位成人入住。

查看京阪難波格蘭德酒店優惠：AgodaTrip.comHotels.comBooking.com

大阪新酒店｜【2】京阪難波格蘭德酒店（Hotel Keihan Namba Grande）－部分房有簡易廚房 設有標準雙人房、日式客房、家庭房等
設有標準雙人房、日式客房、家庭房等（Agoda圖片）
大阪新酒店｜【2】京阪難波格蘭德酒店（Hotel Keihan Namba Grande）－部分房有簡易廚房
部分房型有簡易廚房（Agoda圖片）
大阪新酒店｜【2】京阪難波格蘭德酒店（Hotel Keihan Namba Grande）－部分房有簡易廚房 若多人出遊，可以考慮入住家庭房
若多人出遊，可以考慮入住家庭房（Agoda圖片）

京阪難波格蘭德酒店（Hotel Keihan Namba Grande）

地址：〒556-0011 大阪府大阪市浪速区難波中２丁目１１−13
交通：南海電鐵 難波站 步行約6分鐘／地鐵 難波站 步行約13分鐘
價格：約HK$595起／晚（2人入住價錢）

立即預訂京阪難波格蘭德酒店：AgodaTrip.comHotels.comBooking.com

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大阪新酒店｜【3】大阪梅田站大廈APA酒店及度假村（APA Hotel＆ Resort Osaka Umeda Eki Tower）－露天溫泉＋頂樓游泳池
大阪梅田站大廈APA酒店及度假村（Agoda圖片）

大阪新酒店2023｜【5】大阪梅田站大廈APA酒店及度假村（APA Hotel＆ Resort Osaka Umeda Eki Tower）－露天溫泉＋頂樓游泳池

大阪梅田站大廈APA酒店及度假村於2023年全新開幕，提供標準房、三人房、套房等共1,704間客房；而豪華房有超大落地玻璃，能飽覽大阪市景。酒店內的設施非常多，包括餐廳、酒吧、Cafe，還設置了大浴場、露天溫泉、健身房等，連Lawson便利店也直接進駐了，而酒店最特別就是頂樓設有景觀游泳池，有種置身市區中的度假村般的感覺。

查看大阪梅田站大廈APA酒店及度假村優惠：AgodaHotels.comBooking.com

大阪新酒店｜【3】大阪梅田站大廈APA酒店及度假村（APA Hotel＆ Resort Osaka Umeda Eki Tower）－露天溫泉＋頂樓游泳池 提供標準房、三人房、套房等共1,704間客房
提供標準房、三人房、套房等共1,704間客房（Agoda圖片）
大阪新酒店｜【3】大阪梅田站大廈APA酒店及度假村（APA Hotel＆ Resort Osaka Umeda Eki Tower）－露天溫泉＋頂樓游泳池 豪華房有超大落地玻璃，能飽覽大阪市景。
豪華房有超大落地玻璃，能飽覽大阪市景（Agoda圖片）
大阪新酒店｜【3】大阪梅田站大廈APA酒店及度假村（APA Hotel＆ Resort Osaka Umeda Eki Tower）－露天溫泉＋頂樓游泳池 酒店最特別就是頂樓設有景觀游泳池
酒店最特別就是頂樓設有景觀游泳池（Agoda圖片）

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大阪新酒店｜【3】大阪梅田站大廈APA酒店及度假村（APA Hotel＆ Resort Osaka Umeda Eki Tower）－露天溫泉＋頂樓游泳池 大浴場
大浴場（Agoda圖片）
大阪新酒店｜【3】大阪梅田站大廈APA酒店及度假村（APA Hotel＆ Resort Osaka Umeda Eki Tower）－露天溫泉＋頂樓游泳池 設置了露天溫泉、健身房等
設置了露天溫泉、健身房等（Agoda圖片）

大阪梅田站大廈APA酒店及度假村（APA Hotel＆ Resort Osaka Umeda Eki Tower）

地址：〒530-0057 大阪府大阪市北区曾根崎２丁目８−32
交通：地鐵谷町線 東梅田站 步行約3分鐘
價格：約HK$502起／晚（2人入住價錢）

立即預訂大阪梅田站大廈APA酒店及度假村：AgodaHotels.comBooking.com

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大阪新酒店｜【5】HOTEL THE LEBEN 大阪（HOTEL THE LEBEN OSAKA）－大廳提供免費飲品
HOTEL THE LEBEN 大阪（Agoda圖片）

大阪新酒店2023｜【6】HOTEL THE LEBEN 大阪（HOTEL THE LEBEN OSAKA）－大廳提供免費飲品

HOTEL THE LEBEN大阪位於熱鬧的心齋橋，只需8分鐘就可到心齋橋站，10分鐘就到商店街。酒店採用素色設計，透過居家裝潢讓人充分放鬆休息，酒店主要提供雙人房。大廳提供免費飲品，適合血拼逛街的人回氣，另外亦提供雪肌精系列產品，絕對是女生住客的福音。

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大阪新酒店｜【5】HOTEL THE LEBEN 大阪（HOTEL THE LEBEN OSAKA）－大廳提供免費飲品 只需8分鐘就可到心齋橋站
只需8分鐘就可到心齋橋站（Agoda圖片）
大阪新酒店｜【5】HOTEL THE LEBEN 大阪（HOTEL THE LEBEN OSAKA）－大廳提供免費飲品 居家裝潢讓人充分放鬆休息
居家裝潢讓人充分放鬆休息（Agoda圖片）

HOTEL THE LEBEN 大阪（HOTEL THE LEBEN OSAKA）

地址：〒542-0081 大阪府大阪市中央区南船場２丁目２−15
交通：心齋橋站 步行約8分鐘
價格：約HK$1,477起／晚（2人入住價錢）

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🇯🇵大阪／京都住宿推介：

大阪新酒店｜【9】京阪天滿橋站前酒店（Hotel Keihan Tenmabashi Ekimae）－1分鐘到車站 京阪天滿橋站前酒店
京阪天滿橋站前酒店（Agoda圖片）

大阪新酒店2023｜【7】京阪天滿橋站前酒店（Hotel Keihan Tenmabashi Ekimae）－1分鐘到車站

京阪天滿橋站前酒店位置便利，從京阪電車天滿橋站下車，或乘地下鐵谷町線步行1分鐘就可到達，方便大家到大阪市購物，房間價格非常優惠。另外，酒店距離大阪城公園只有1.5公里，距離梅田商業區只有兩個站，如果要去環球影城遊玩，乘坐30分鐘電車或的士就可以。

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大阪新酒店｜【9】京阪天滿橋站前酒店（Hotel Keihan Tenmabashi Ekimae）－1分鐘到車站 酒店位置便利，
酒店位置便利（Agoda圖片）
大阪新酒店｜【9】京阪天滿橋站前酒店（Hotel Keihan Tenmabashi Ekimae）－1分鐘到車站 如果要去環球影城遊玩，乘坐30分鐘電車或的士就可以
如果要去環球影城遊玩，乘坐30分鐘電車或的士就可以（Agoda圖片）

京阪天滿橋站前酒店（Hotel Keihan Tenmabashi Ekimae）

地址：〒540-0032 大阪府大阪市中央区天満橋京町２−13
交通：京阪電車／地鐵谷町線 天滿橋站 步行1分鐘
價格：約HK$587起／晚（2位成人＋2位7歲以下小童同住）

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大阪新酒店｜【10】大阪難波東急美居酒店（Mercure Tokyu Stay Osaka Namba）－房內有小廚房與洗衣機
大阪難波東急美居酒店（Agoda圖片）

大阪新酒店2023｜【8】大阪難波東急美居酒店（Mercure Tokyu Stay Osaka Namba）－房內有小廚房與洗衣機

大阪難波東急美居酒店於2022年12開業，是由日本東急集團與法國雅高集團聯手推出。酒店提供標準房、高級房、豪華房等共288間客房，房間設有浴缸，採用深色設計，極居時尚感，而部分房型設有小廚房與洗衣機。酒店鄰近心齋橋，位於地鐵難波站和心齋橋站之間，對遊客來說非常便利。

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大阪／京都住宿推介：

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大阪新酒店｜【10】大阪難波東急美居酒店（Mercure Tokyu Stay Osaka Namba）－房內有小廚房與洗衣機 由日本東急集團與法國雅高集團聯手推出
由日本東急集團與法國雅高集團聯手推出（Agoda圖片）
大阪新酒店｜【10】大阪難波東急美居酒店（Mercure Tokyu Stay Osaka Namba）－房內有小廚房與洗衣機 房間設有浴缸，採用深色設計，極居時尚感
房間設有浴缸，採用深色設計，極居時尚感（Agoda圖片）
大阪新酒店｜【10】大阪難波東急美居酒店（Mercure Tokyu Stay Osaka Namba）－房內有小廚房與洗衣機
部分房型設有小廚房與洗衣機（Agoda圖片）
大阪新酒店｜【10】大阪難波東急美居酒店（Mercure Tokyu Stay Osaka Namba）－房內有小廚房與洗衣機 酒店鄰近心齋橋
酒店鄰近心齋橋（Agoda圖片）

大阪難波東急美居酒店（Mercure Tokyu Stay Osaka Namba）

地址：〒542-0086 大阪府大阪市中央区西心斎橋２丁目２−4
交通：地鐵御堂筋線 難波站 步行約4分鐘／地鐵御堂筋線 心齋橋站 步行約5分鐘
價格：約HK$1,095起／晚（2人入住價錢）

立即預訂大阪難波東急美居酒店：AGODAHotels.comTrip.comBooking.com

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大阪新酒店｜【11】美滿如家 心齋橋北（MIMARU Osaka Shinsaibashi North）－最多可8人入住
美滿如家 心齋橋北（Agoda圖片）

大阪新酒店2023｜【9】美滿如家 心齋橋北（MIMARU Osaka Shinsaibashi North）－最多可8人入住

美滿如家大阪有心齋橋西、難波北、難波站店，而心齋橋北店就於2022年開業，靠近長堀橋地鐵站，附近亦有Lawson便利店。酒店以大阪城為靈感，房間則設計成日式家庭一般，分開廳和臥室，設有公主、忍者、君主等不同主題；若多人入住則可選擇家庭公寓，最多可供8人入住。

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大阪新酒店｜【11】美滿如家 心齋橋北（MIMARU Osaka Shinsaibashi North）－最多可8人入住 酒店以大阪城為靈感
酒店以大阪城為靈感（Agoda圖片）
大阪新酒店｜【11】美滿如家 心齋橋北（MIMARU Osaka Shinsaibashi North）－最多可8人入住 房間則設計成日式家庭一般
房間則設計成日式家庭一般（Agoda圖片）
大阪新酒店｜【11】美滿如家 心齋橋北（MIMARU Osaka Shinsaibashi North）－最多可8人入住
分開廳和臥室（Agoda圖片）
大阪新酒店｜【11】美滿如家 心齋橋北（MIMARU Osaka Shinsaibashi North）－最多可8人入住 若多人入住則可選擇家庭公寓
若多人入住則可選擇家庭公寓（Agoda圖片）

美滿如家 心齋橋北（MIMARU Osaka Shinsaibashi North）

地址：〒542-0081 大阪府大阪市中央区南船場２丁目４−18
交通：地鐵堺筋線 長堀橋站 步行約2分鐘
價格：約HK$2,702起／晚（4人入住價錢）

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大阪新酒店｜【12】美滿如家 心齋橋東（MIMARU Osaka Shinsaibashi East）－房內有微波爐
美滿如家 心齋橋東（Agoda圖片）

大阪新酒店2023｜【10】美滿如家 心齋橋東（MIMARU Osaka Shinsaibashi East）－房內有微波爐

美滿如家的心齋橋東店同樣於2022年開業，是一家服務式公寓，非常適合一家大小；酒店所有房型都有微波爐，最小的家庭公寓已經非常寬敞，面積420平方呎；套房則有2個臥室，最多可供7名成人同住。酒店的一樓大廳採用居酒屋風格，迎賓時會提供不同日本清酒和點心，非常窩心。

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大阪新酒店｜【12】美滿如家 心齋橋東（MIMARU Osaka Shinsaibashi East）－房內有微波爐 是一家服務式公寓，非常適合一家大小
是一家服務式公寓，非常適合一家大小（Agoda圖片）
大阪新酒店｜【12】美滿如家 心齋橋東（MIMARU Osaka Shinsaibashi East）－房內有微波爐 最小的家庭公寓已經非常寬敞
最小的家庭公寓已經非常寬敞（Agoda圖片）
大阪新酒店｜【12】美滿如家 心齋橋東（MIMARU Osaka Shinsaibashi East）－房內有微波爐
酒店所有房型都有微波爐（Agoda圖片）
大阪新酒店｜【12】美滿如家 心齋橋東（MIMARU Osaka Shinsaibashi East）－房內有微波爐 酒店迎賓時會提供不同日本清酒和點心，非常窩心。
酒店迎賓時會提供不同日本清酒和點心，非常窩心。（Agoda圖片）

美滿如家心齋橋東（MIMARU Osaka Shinsaibashi East）

地址：〒542-0083 大阪府大阪市中央区東心斎橋１丁目７−9
交通：地鐵堺筋線 長堀橋站 步行約2分鐘
價格：約HK$2,398起／晚（4人入住價錢）

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大阪新酒店｜【8】大阪難波道頓堀佛沙酒店（HOTEL FORZA OSAKA NAMBA）－直達道頓堀商店街
大阪難波道頓堀佛沙酒店（Agoda圖片）

大阪新酒店2023｜【11】大阪難波道頓堀佛沙酒店（HOTEL FORZA OSAKA NAMBA）－直達道頓堀商店街

大阪難波道頓堀佛沙酒店位於道頓堀商店街上，是該條街唯一一間酒店，一出門口即可以瘋狂購物，另外，酒店距離難波站只需6分鐘步距，CP值極高。酒店主打「機能性、舒適度和平價」，空間簡約舒適，有乾濕分離衛浴設備，其中最特別的，就是可提供腿部按摩機使用。大堂設有自動Check in／out機器，只要掃瞄QR Code即可入住。

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大阪新酒店｜【8】大阪難波道頓堀佛沙酒店（HOTEL FORZA OSAKA NAMBA）－直達道頓堀商店街 酒店主打「機能性、舒適度和平價」
酒店主打「機能性、舒適度和平價」（Agoda圖片）
大阪新酒店｜【8】大阪難波道頓堀佛沙酒店（HOTEL FORZA OSAKA NAMBA）－直達道頓堀商店街 空間簡約舒適，有乾濕分離衛浴設備
空間簡約舒適，有乾濕分離衛浴設備（Agoda圖片）

大阪難波道頓堀佛沙酒店（HOTEL FORZA OSAKA NAMBA）

地址：〒542-0071 大阪府大阪市中央区道頓堀１丁目４−22 クロードビル 3F
交通：難波站 步行約6分鐘
價格：約HK$310起／晚（2人入住價錢）

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大阪新酒店｜【6】美滿如家大阪難波車站（MIMARU OSAKA NAMBA STATION）－首間遊戲主題服務公寓 美滿如家大阪難波車站
美滿如家大阪難波車站（Agoda圖片）

大阪新酒店2023｜【12】美滿如家 大阪難波車站（MIMARU OSAKA NAMBA STATION）－首間遊戲主題服務公寓

美滿如家大阪難波車站坐落大阪最旺的難波地區，附近有日本橋電器街、千日前道具屋筋商店街等商圈，道頓堀、心齋橋商店街也都在步行距離內，十分方便。酒店是第一間以桌遊與遊戲為主題的娛樂型服務公寓，房間皆有廚房、餐具、餐桌與乾濕分離衛浴，適合一家大細居住。接待大廳亦設共用遊戲空間 ，提供超過130種益智桌上遊戲免費暢玩和租用。

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大阪新酒店｜【6】美滿如家大阪難波車站（MIMARU OSAKA NAMBA STATION）－首間遊戲主題服務公寓 是第一間以桌遊與遊戲為主題的娛樂型服務公寓
是第一間以桌遊與遊戲為主題的娛樂型服務公寓（Agoda圖片）
大阪新酒店｜【6】美滿如家大阪難波車站（MIMARU OSAKA NAMBA STATION）－首間遊戲主題服務公寓 房間皆有廚房、餐具、餐桌與乾濕分離衛浴
房間皆有廚房、餐具、餐桌與乾濕分離衛浴（Agoda圖片）

美滿如家 大阪難波車站（MIMARU OSAKA NAMBA STATION）：

地址：〒556-0005 大阪府大阪市浪速区日本橋３丁目６−24
交通：地鐵 難波站 步行約9分鐘
價格：約HK$2,844起／晚（2位成人＋2位13歲或以下孩童）

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大阪新酒店｜【7】美滿如家酒店 大阪心齋橋WEST（MIMARU OSAKA SHINSAIBASHI WEST）－房內有投影設備
美滿如家酒店 大阪心齋橋WEST（Agoda圖片）

大阪新酒店2023｜【13】美滿如家 大阪心齋橋WEST（MIMARU OSAKA SHINSAIBASHI WEST）－房內有投影設備

美滿如家酒店 大阪心齋橋WEST位於心齋橋，房間非常寬敞，空間感十足，連用餐區域也設備齊全。住客可以到櫃台租借兒童玩具到房間玩，房間亦有投影設備，適合全家大小一同入住

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查看美滿如家酒店 大阪心齋橋WEST優惠：AGODAHotels.comTrip.comBooking.com

大阪新酒店｜【7】美滿如家酒店 大阪心齋橋WEST（MIMARU OSAKA SHINSAIBASHI WEST）－房內有投影設備 房間非常寬敞，空間感十足
房間非常寬敞，空間感十足（Agoda圖片）
大阪新酒店｜【7】美滿如家酒店 大阪心齋橋WEST（MIMARU OSAKA SHINSAIBASHI WEST）－房內有投影設備
房間有投影設備（Agoda圖片）

美滿如家 大阪心斎橋WEST（MIMARU OSAKA SHINSAIBASHI WEST）

地址：〒550-0013 大阪府大阪市西区新町１丁目２４−1
交通：西大橋站 步行約2分鐘
價格：約HK$572起／晚（2位成人＋2位13歲以下小童免費同住）

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（全文完）

有線生活
日本大阪10間溫泉酒店　位置方便3分鐘到JR　天然泉水／日式旅館／免費桑拿／SPA　
京都10間新酒店2023　日式旅館／1分鐘到車站／家庭公寓／免費溫泉　人均$122起
問：捷絲旅在日本的首間分店幾時開業？

答：酒店剛於2023年3月1日開業…詳情按此

問：大阪梅田站大廈APA酒店及度假村有甚麼設施？

答：酒店內的設施非常多，包括餐廳、酒吧、Cafe，還設置了大浴場、露天溫泉…詳情按此

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