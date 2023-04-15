白濱溫泉酒店7大推介｜無邊際泳池／私人露天風呂／混浴溫泉／三十米足湯／SPA按摩／一泊二食

白濱溫泉酒店2023｜日本關西的和歌山縣，最著各的旅遊景點莫過於南紀白濱。其中的「白濱溫泉」是日本最古老的三大溫泉之一，當中「白良濱海水浴場」純白沙灘更是夏天人氣度假景點。白濱溫泉有許多知名溫泉，沿著海岸線，可看到周邊到處都是各種溫泉設施，種類非常多樣。《有線生活》為大家嚴選了7間白濱溫泉住宿，想感受傳統日式溫泉風情，絕對不能錯過，即睇下文！

「白濱溫泉」為日本最古老的三大溫泉之一，是必去的溫泉勝地。（Agoda.com）

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白濱溫泉交通方式

東京羽田機場：

從東京羽田機場乘 1 小時飛機即可抵達白濱，白濱溫泉距離南紀白濱機場約10分鐘車程。

從京都、大阪出發：

電車：從JR新大阪車站、JR大阪車站搭乘「JR Kinokuni線特急黑潮號」直達白濱車站，從京都車站出發途經新大阪車站約3小時；從新大阪車站出發約2個半小時；從天王寺車站出發約2小時15分鐘，到達白濱車站後再搭乘計程車或巴士約10～15分鐘就能到達溫泉街。

關西國際機場：

搭乘到JR日根野車站後再轉搭「JR Kinokuni線特急黑潮號」直達白濱車站，約2小時15分鐘。

白濱溫泉酒店2023｜1. 南紀白濱無限Spa酒店（Infinito Hotel & SPA Nanki-Shirahama）－無邊際泳池 私人半露天溫泉 超大玻璃落地窗

南紀白濱無限Spa酒店位於半山，稍為遠離白濱溫泉街。酒店鄰近大海，以航海為主題。酒店提供了日式與洋式風格的房間，可供5人入住。部份房型更設有獨立露台，超大玻璃落地窗的設計讓旅客足不出戶都能飽覽無敵海景。

除了房間內的私人半露天風呂，酒店內的溫泉劃分了不同的主題，分別為「海」、「天空」、「斯巴魯」。溫泉大多採用開放式露天設計，溫泉水與窗外的大海融為一體，相當治癒！值得一提的是，酒店提供一泊二食方案，晚餐有懷石料理及義大利美食。

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房間寬敞，部份房型更設有獨立露台。（Agoda.com）

提供了日式風格的房間可供選擇。（Agoda.com）

房間內的私人半露天風呂。（Agoda.com）

無邊際泳池，相當夢幻。（Agoda.com）

公眾游泳池。（Agoda.com）

能坐在和暖的溫泉中看日出。（Agoda.com）

設有SPA按摩服務。（Agoda.com）

南紀白濱無限Spa酒店（Infinito Hotel & SPA Nanki-Shirahama）

地址：和歌山県西牟婁郡白浜町2018

交通：南紀白濱機場3分鐘車程

價錢：約HK$1999起/ 晚，人均HK$999.5起

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白濱溫泉酒店2023｜2.南紀白濱萬豪酒店（Nanki-Shirahama Marriott Hotel）－私人半露天風呂 落地大玻璃溫泉

南紀白濱萬豪酒店位於白濱溫泉區，步行三分鐘便到白良浜海灘，坐擁鉛山灣美景，地理位置優越。酒店提供182間西式及和式客房，部份客房設有私人風呂，可享用日本三大古泉之南紀白濱溫泉水。浸溫泉的同時，可飽覽無敵海景！

另外，酒店頂樓設有露天浴場和休息室，享有海洋全景，黃昏時份更能欣賞日落美景。亦設有私人游泳池、健身中心及水療按摩設施，休閒娛樂設施相當豐富。

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房間寬闊。（Agoda.com）

部份客房設有私人風呂。（Agoda.com）

浸溫泉的同時，可飽覽鉛山灣無敵海景。（Agoda.com）

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酒店室外游泳池。（Agoda.com）

半露天風呂。（Agoda.com）

水療按摩。（Agoda.com）

南紀白濱萬豪酒店（Nanki-Shirahama Marriott Hotel）

地址：649-2211 和歌山県西牟婁郡白浜町2428

交通：離JR「白浜」駅約10分鐘車程

價錢：約HK$1388起/ 晚，人均HK$694起

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白濱溫泉酒店2023｜3.三樂莊酒店（Hotel Sanrakuso）－敵白沙灘美景 設私人溫泉及獨立露台

三樂莊酒店位於白濱沙灘接近的中間位置，座擁無敵白色沙灘美景，附近有不少餐廳、超級市場，地理位置超優越！酒店設2種房型，提供和式榻榻米房間，所有客房皆有海景，部分房型更設有私人露天風呂，可一邊泡湯，一邊在黃昏時份欣賞白濱咸蛋黃，超寫意！

酒店裏的溫泉是純正古湯，泉水分別是來自山邊的純重曹泉和來自海邊的鹽化物泉。另外，酒店採用一泊二食方案，餐廳提供日式自助早餐，晚餐則在房間內享用懷石料理，體驗地道日式溫泉風情。

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所有客房皆有海景。（Agoda.com）

提供和式榻榻米房間。（Agoda.com）

部分房型更設有私人露天風呂。（Agoda.com）

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公共浴池。（Agoda.com）

泉水分別是來自山邊的純重曹泉和來自海邊的鹽化物泉。（Agoda.com）

可一邊泡湯，一邊在黃昏時候欣賞白濱咸蛋黃。（Agoda.com）

三樂莊酒店（Hotel Sanrakuso）

地址：和歌山縣，西牟婁郡，南紀白浜，3078 Shirahama-cho

交通：離JR「白浜」駅約10分鐘車程

價錢：約HK$1587起/ 晚，人均HK$793.5起

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白濱溫泉酒店2023｜4.濱千鳥之湯 海舟（Hamachidori no Yu Kaisyu）－白濱唯一海景混浴溫泉 包廂風呂

濱千鳥之湯 海舟位於白濱海邊，俯瞰太平洋。酒店設有109間客房，分為6款房型。部份客房均附有露天風呂，酒店更設有三個貸切露天風呂，私隱度很高！

酒店最吸引的是極近岸邊且白濱唯一男女混浴露天溫泉，超適合情侶入住，能面對無敵的太平洋景觀，邊浸溫泉邊看海，飽覽白濱景色。

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酒店設有109間客房，分為6款房型。（Agoda.com）

酒店設有三個貸切露天風呂，私隱度很高。（Agoda.com）

白濱唯一男女混浴露天溫泉。（japanican.com）

公共溫泉，可邊浸溫泉邊看海，飽覽白濱景色。。（onsen-ryokan）

濱千鳥之湯 海舟（Hamachidori no Yu Kaisyu）

地址：和歌山縣西牟婁郡白浜町1698-1

交通：離JR「白浜」駅約10分鐘車程

價錢：約HK$3120起/ 晚，人均HK$1560起

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白濱溫泉酒店2023｜5.白良莊大酒店（Shiraraso Grand Hotel）－眺望海景 海天合一公眾溫泉 可供6人入住

白良莊大酒店位於白濱中心一帶，距離商店街、24小時超級市場、便利店只需3分鐘步程，位置優越！酒店設有100間客房，可供6人入住，適合親子旅遊。酒店設日式塌塌米房間，所有客房均能眺望海景，風景相當不錯。

酒店設有2大湯泉，水為帶透明的「生絹湯」，具保濕功效。公眾溫泉面對著大海，海天合一，泡溫泉時會被海浪聲包圍著，令人放鬆身心。

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可供4人入住。（Agoda.com）

所有客房均能眺望海景。（Agoda.com）

設日式塌塌米房間。（Agoda.com）

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設室外游泳池。（Agoda.com）

公共浴池。（Agoda.com）

公眾溫泉面對著大海，海天合一。（booking.com）

白良莊大酒店（Shiraraso Grand Hotel）

地址：西牟婁郡白浜町868

交通：JR「白濱站」轉乘免費接駁巴士

價錢：約HK$1587起/ 晚，人均HK$793.5起

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白濱溫泉酒店2023｜6.白濱溫泉天山閣海Yu庭酒店（Shirahama Onsen Hotel Tenzankaku Kaiyutei）－半山遠望太平洋 私人露天風呂 一泊二食

白濱溫泉天山閣海Yu庭酒店位於半山，環境相對幽靜，景觀較遼闊。房間附露天風呂，部份客房更有露天加室內雙風呂，可以一邊浸溫泉，一邊遠望太平洋。酒店設有24間客房，分為和室及洋室兩種房型，房價為一泊二食方案，CP值較高。

酒店沒有公共大浴場，除了每間房間的風呂，附近有免費的白濱溫泉公園可以浸溫泉。男湯的話可揀眺望白濱景緻的「絶景之湯」，女湯則可去被森林包圍的「草原之湯」。

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酒店位於半山，環境相對幽靜，景觀較遼闊。（onsen-ryokan）

部份客房更有露天加室內雙風呂。（Agoda.com）

房間附露天風呂。（onsen-ryokan）

房價為一泊二食方案。（onsen-ryokan）

白濱溫泉天山閣海Yu庭酒店（Shirahama Onsen Hotel Tenzankaku Kaiyutei）

地址：649-2211 和歌山県西牟婁郡白浜町2020

交通：JR「白濱站」轉乘免費接駁巴士

價錢：約HK$1131起/ 晚，人均HK$565.5起

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白濱溫泉酒店2023｜7.南紀白濱梅樽溫泉Seamore酒店（Shirahama Key Terrace Hotel Seamore）－露天海景無邊際溫泉 三十米足湯

南紀白濱梅樽溫泉Seamore酒店坐落於海邊，地理位置方便。酒店具24間客房，所有客房附設海景獨立露天溫泉浴池，私密性很高！另外，酒店提供四種海景溫泉，包括站立式溫泉，以及30米的無邊際足湯，可以一邊俯瞰太平洋，一邊享受足浴！

酒店的「三段の湯」為露天海景無邊際溫泉，達1.2米深，需要站著泡，對身體較少負擔。而室內大浴場則提供不同溫度及深度的溫泉，小朋友也能夠享受浸溫泉的樂趣，適合親子旅遊！

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坐落於海邊，地理位置方便。（Agoda.com）

房間超寬敞，能飽覽太平洋景色。（Agoda.com）

提供不同溫度及深度的溫泉。（Agoda.com）

30米的無邊際足湯。（Agoda.com）

俯瞰太平洋。（Agoda.com）

南紀白濱梅樽溫泉Seamore酒店（Shirahama Key Terrace Hotel Seamore）

地址：和歌山県西牟婁郡白浜町2020, 白浜町 649-2211

交通：由JR白濱(浜)站乘明光巴士到「草原之湯」下車步行6分鐘

價錢：約HK$984起/ 晚，人均HK$492起

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（全文完）