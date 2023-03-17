深井秘境紫藤花盛開　免費入場　周末打卡好去處｜附交通方式

香港紫藤花｜春暖花開，香港紫藤花亦迎來盛開的美景。繼早前介紹過的慈山寺錫葉藤外，位於深井的清快塘村喜香農莊，花棚上種植的紫藤花正在綻放，成為賞花秘境，加上農莊是免費入場，又鄰近元荃古道，吸引不少人前往欣賞美景！《有線生活》為你整理香港紫藤花花期，以及觀賞深井紫藤花的交通方式，即睇下文了解！

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深井紫藤花盛開 免費入場欣賞秘境

深井清快塘村的喜香農莊，開業已近20年，以優美清幽環境聞名，而且是免費入場！農莊內築起了兩個花棚種植紫藤花，現時正值紫藤花的花期，盛開的美景吸引不少人周末郊遊時順道過去賞花。

深井清快塘村的喜香農莊內築起兩個花棚種植紫藤花。（fb香港風景分享組 Ada Hung授權圖片）

香港紫藤花花期

香港紫藤花花期普遍是每年的3月中旬至4月下旬，花期並不長，開花後一般維持約一星期左右。農莊內紫藤花兩個花棚的情況不一，現在暫時一個只開了3成左右，另一個約7成，建議想賞花的朋友把握花期盡快起行賞花了！

紫藤花花棚下設有位置予遊人稍息賞花。（fb香港風景分享組 Ada Hung授權圖片）

深井紫藤花｜賞花交通方式

喜香農莊鄰近元荃古道行山路線，除了遠足至農莊，遊人亦可以於荃灣港鐵站乘搭234A巴士，在深井碧堤半島站下車，於裕記停車場側面路口右轉，沿深井清快塘村路行樓梯上山便可到達農莊。

喜香農莊鄰近元荃古道行山路線，遊人可遠足到農莊。（fb香港風景分享組 Ada Hung授權圖片）

喜香農莊飼養了山羊，賞紫藤花之外，也可親親小動物。（fb香港風景分享組 Ada Hung授權圖片）

深井紫藤花｜地址＋交通

位置：深井清快塘村喜香農莊

收費：免費

交通：荃灣港鐵站乘搭234A巴士，深井碧堤半島站下車，於裕記停車場側面路口右轉，沿深井清快塘村路行樓梯上山。

深井紫藤花正在綻放，成為賞花秘境。（fb香港風景分享組 Ada Hung授權圖片）

（全文完）