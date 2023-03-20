減肥｜營養師推薦4種「無負擔宵夜食譜」　半夜肚餓食都不邪惡　飽足感強＋低卡路里

宵夜｜減肥最痛苦的一件事，莫過於每晚睡前突然就飢腸轆轆，想吃宵夜但覺得會有滿滿罪惡感。其實只要選對宵夜的種類，減肥中吃宵夜也能吃得健康。有台灣營養師推介了4種減脂期也能吃的無負擔宵夜食物，半夜食宵夜再無罪惡感，即睇下文！

每晚睡前突然就飢腸轆轆，想吃宵夜但覺得會有滿滿罪惡感。《Oh My Venus》劇照

台灣營養師珊珊於Facebook專頁「愛健康營養師 珊珊」表示，半夜嘴饞都不怕，有4種減脂期宵夜必備食物，準備過程簡單又美味，無負擔無罪惡感，超適合解饞！

4種輕鬆無負擔宵夜食譜

1.氣炸翠玉瓜

翠玉瓜是高水分、低熱量及低碳水化合物的瓜果，含維他命A、非水溶性纖維、鉀質及葉酸等營養，是一種營養價值高的蔬菜品種，有利於減肥控制體重。以普通油炸或煎炸為烹調方式會使食物含有大量油脂，熱量非常高，而氣炸方式可以更好地控制油量，避免攝取多餘的卡路里，絕對是宵夜必選。

翠玉瓜有利於減肥控制體重。（freepik）

做法：

1.預熱氣炸鍋180度1分鐘

2.將櫛瓜切片，厚度約0.5~0.7公分放入氣炸鍋，薄刷橄欖油（或噴少許油）

3.氣炸5分鐘後翻面再炸1分鐘

4.取出後以玫瑰鹽或胡椒鹽調味即可

2.低卡蔬菜湯

蔬菜中含豐富的維生素、礦物質等營養，有助於均衡營養。而根莖類蔬菜和蕈菇類可以增加飽足感，還可以攝取大量膳食纖維。另外，蔬菜湯的製作過程十分簡單，相當適合減肥時當宵夜進食。

推薦食材：洋蔥、牛番茄、玉米筍、豆苗、木耳、鴻喜菇、高麗菜、豆腐

做法：

1.先將洋蔥切丁、牛番茄切小塊，放入鍋中燉煮

2.其餘蔬菜挑選2~3樣，依序放入鍋中

3.最後加入豆腐煮熟即可

3.香菇蒸蛋

減肥期間，熱量低的蒸蛋絕對是人們的最愛，而香菇營養價值高、熱量低，所富含的微量元素鋅，都是對人體有益的營養素之一。香菇蒸蛋所需食材簡單，營養卻相當豐富，是一道减肥美食。

做法：

1.雞蛋：水＝１：２比例調製蛋液備用

2.香菇切片加入蛋液，加入適當鹽巴或醬油調味

3.放入電鍋蒸熟即可

4.高纖輕卡餐

珊珊表示，現在市面上販售許多聲稱零負擔的飲品，主打餐間食用能夠增加飽足感，但其中的糖份、脂肪含量其實相當高。如果想補充營養，可以選擇蛋白質為主的沖泡飲品。

不過應該注意的是，身體需要一定的消化時間，需要給腸胃一段時間吸收、代謝，才能夠避免出現胃食道逆流等問題，吃得健康。吃宵夜只是為了解饞，必須控制好份量，太晚吃宵夜亦難免會增加腸胃負擔，還是可免則免。

（全文完）