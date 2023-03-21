一線搜查｜葵芳紅花風鈴木盛放　粉紅花瓣漫天飛舞　假日打卡好去處｜附花期＋交通方法

香港風鈴木2023｜香港各處春花正盛，紅花風鈴木都踏入花期，開得十分燦爛！最近好攝影愛好者就在葵芳邨，捕捉到紅花風鈴木盛開的美景，引來網民關注！《有線生活》為你整理紅花風鈴木花期及觀賞紅花風鈴木的交通方式資訊，即睇下文了解！

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紅花風鈴木花期

紅花風鈴木又名洋紅風鈴木，根據康文署資料，紅花風鈴木樹冠廣，葉少花多，花開淡粉紅色或紫紅色，於早春開花，花期一般是每年的3月至5月。紅花風鈴木的花期較黃色風鈴木為長，展葉後仍可見花。

紅花風鈴木花開淡粉紅色，於早春開花，花期一般是每年的3月至5月。（康文署圖片）

罕見粉紅花瓣漫天飛舞

最近葵芳邨種植的紅花風鈴木正在盛開，唯美的淡粉紅色花瓣滿天飛舞，顏色奪目之餘，亦令不少居民和市民聯想起櫻花盛開的美態。

最近葵芳邨種植的紅花風鈴木正在盛開，淡粉紅色的花瓣滿天飛舞，十分唯美。（fb香港風景分享組 Ada Hung授權圖片）

紅花風鈴木的顏色奪目之餘，亦令不少市民聯想起櫻花盛開的美態。（fb香港風景分享組 Ada Hung授權圖片）

紅花風鈴木花開的美景不單只有樹上紅粉緋緋的美態，當花鋪滿地上之時，恍若「粉紅地毯」之境，十分罕見！有網民分享拍下「粉紅地毯」的要訣，因為邨內清潔人員較為勤快，會快手掃走花瓣，所以要拍下這個特別的構圖也要留意時機和踫一下運氣。另外，由於紅花風鈴木鄰近民居，建議大家前去賞花時，留意聲浪和拍攝時閃光燈的調節，避免影響邨內居民的日常生活。

當紅花風鈴木的花瓣鋪滿地上之時，恍若「粉紅地毯」之境，十分罕見。（Brian Chiu授權圖片）

葵芳紅花風鈴木｜地址＋交通

位置：新界葵芳邨興芳路177號，葵安樓對出

收費：免費

交通：港鐵葵芳站C 出口，沿葵仁路直行，在葵富路左轉直行，在興芳路右轉進入葵芳邨便可到達。乘搭九巴30、32H、37、43、44M號線、城巴930號線、龍運A32號線、專線小巴87K、89M、89S或407號線，於葵芳邨葵信樓站下車，步行至葵安樓外便可到達。

紅花風鈴木的花期較黃色風鈴木為長，展葉後仍可見花。（fb香港風景分享組 Ada Hung授權圖片）

（全文完）

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