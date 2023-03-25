洗衣秘技｜白色衫不再泛黃　10招輕鬆洗白殺菌　專家警告做漏1步衣服愈洗愈髒

每個人衣櫃中都總會有幾件白色衣物，然而，穿久了難免會出現泛黃、有異味、領口和袖口容易出現汗漬污垢，丟進洗衣機裏裡洗也洗不乾淨的問題，幾乎成了所有白色物品的通病。有台灣家事達人分享了10招不傷衣物的洗白秘技，輕鬆拯救泛黃衣物，即睇下文！

白色衣物穿久了難免會出現泛黃、異味。（istock）

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汗漬油脂、潮濕環境，這兩個因素往往是最容易讓白色衣服變黃的原因。台灣家事達人陳映如表示，衣領袖口的泛黃問題幾乎都是由皮膚油脂所造成。皮膚和衣服有最直接的接觸，而皮膚會分泌油脂、皮屑、汗水，沾染到衣物後，會凝結在布質纖維上，形成泛黃的汗漬。另外，如果衣物如果長時間在潮濕、不通風的環境下，容易產生細菌，導致變色。

汗漬油脂、潮濕環境，這兩個因素往往是最容易讓白色衣服變黃的原因。（nimblemade＠unsplash）

10招洗衫去黃秘技

1. 利用洗潔精

洗潔精具有去除污垢、汗漬的能力，陳映如表示，不論是否要馬上洗，都可以先塗洗碗用的洗潔精。如果沒有要立刻洗，可以先塗上洗潔精，不會傷害衣物；如果要立刻洗，等待5～10分鐘再下水，洗潔精會自動分解衣物髒污。

洗潔精具有去除污垢、汗漬的能力。（freepik）

2. 衣物即日洗

即使只穿過一次沒有流汗或臭味，白色衣服當天穿完都應即日洗。衣服接觸皮膚會有細菌、油脂或皮屑殘留，髒污卡在衣物中愈久愈難清理，只要接觸到陽光和空氣，都會形成泛黃的汗漬。

3. 去黃神器：碳酸鈉

漂白水可以拿來洗白色衣服，但如果濃度拿捏不準，會傷害衣服材質，而且不能洗白色以外的衣服。陳映如指出，如果是腋下位置變黃，或是穿久了的衣服自然變黃，可以使用含有過碳酸鈉成分（sodium percarbonate）的洗衣用品。過碳酸鈉是「氧」系漂白水，不會傷害棉、化學纖維或混紡材質的衣服，也不會讓深色衣服漂白。雖然過碳酸鈉會傷害毛冷或蠶絲，但這兩種材質的衣服以乾洗居多，影響不大。

洗衣服時，先用一盆水加2大匙過碳酸鈉浸泡1至2小時，小氣泡可以去黃漬和殺菌，隨後再丟進洗衣機洗。

4. 深色、淺色衣物分開洗

很多人為了避免衣服間染色，洗衣服時會把深色、淺色衣物分開洗。然而，其實白色衣服也會被淺色衣服染色，所以如果要洗白色衣服，應把純白色衣物單獨拿出來洗淨。

5. 調控洗衣機水溫

盡量放入能調控水溫的洗衣機，30致40℃的水溫可以幫助溶解油脂。

6. 注意洗衣液用量

洗衣液用量也要注意，應該對應洗衣機的建議使用量。一旦倒入過量的洗衣液，洗衣液在洗滌過程中會殘留在衣物上，時間一久，就會出現泛黃問題。

洗衣液用量也要注意，應該對應洗衣機的建議使用量。（No Revisions＠unsplash）

7. 做漏這步愈洗愈髒

洗衣槽太髒也容易讓衣服發黃、變臭。衣物上的污垢在洗滌過程中，會卡在洗衣槽內，如果沒有定期清潔，不只會讓衣物愈洗愈髒，還會變黃，甚至出現異味。一般情況是3個月清理一次洗衣槽，如果使用頻率高，或衣服量較多，則建議1個半月就要清理一次。

8. 盡快晾乾

洗完後，應立刻拿出來曬乾，確保後續晾掛存放的地點是否保持乾燥通風，這此因素都會影響衣物壽命與品質。當衣物保持潮濕狀態，細菌會在濕衣服上滋生，出現異味、泛黃。衣櫃可以放除濕劑並定期更換，或開抽濕機保持乾爽。

9. 倒轉晾曬

陳映如表示，衣服穿久了，領口常會因拉扯而出現荷葉邊。洗衣服時，可以放進洗衣袋裏進行清洗，避免衣物被洗衣機過度拉扯。另外，晾曬衣服時，也應避免從領口處放衣架，而是倒轉衣服，從下擺放，延長衣領的壽命。

10. 善用小蘇打粉

如果洗完還是有異味，可能是沒曬乾，或沒有完全洗乾淨，導致發霉。陳映如建議，這時可以善用小蘇打粉，可以中和汗臭味。

（全文完）