一線搜查｜天文台料濕度高達95%　睡覺千萬別長開抽濕機：可致濕疹、鼻敏感｜附6大使用重點

天文台｜綿綿細雨，大家感受到春天了嗎？天文台預測本周連續5日相對濕度高達95%，相信不少家庭都會開抽濕機避免家中「濕笠笠」。不過，原來使用抽濕機是一大學問，室內濕度應保持多少呢？晚上睡覺長開可以嗎？皮膚科專科醫生陳厚毅接受《有線健康》訪問時指，抽濕機使用不當可能會誘發濕疹、咳嗽等問題！即看下文了解抽濕機6大使用要點！

天文台預測本周連續5日相對濕度高達95%，相信不少家庭都會開抽濕機。（istock圖片）

濕度過高過低 一樣有害

春天天氣潮濕，為了保持環境乾爽，很多家庭都會使用抽濕機。不少人都會以為環境長期「濕笠笠」，便應長時間開住抽濕機。但原來濕度過高或過低，都對我們身體造成影響，更可能會誘發皮膚或氣管疾病！而皮膚科專科醫生陳厚毅就提到抽濕機以下6大使用要點。

更多熱門文章：

元朗男童貪玩石頭擲車 外傭全程玩手機 車主險被擊中：唔該好好教下細路

婆婆搭巴士不適召白車 乘客抱怨阻返工 女生看不過眼「出招」全車無聲出

綠的越雙白線逆線行駛 險撞對頭的士靠一招化解 網民：害死人

抽濕機6大使用重點

抽濕機使用重點｜【1】用途：調控空氣中濕度

陳厚毅表示，當空氣中的濕度越高時，皮膚上的汗水便越難蒸發，令人體難於散熱，可能會出現疲倦、脫水、甚至中暑等問題，使用抽濕機能有助控制空氣中的濕度，對環境和身體均有幫助。

濕度高令人體難於散熱，可能會出現疲倦、脫水、甚至中暑等問題。（Unsplash圖片）

抽濕機使用重點｜【2】用途：避免真菌快速繁殖

厚毅指，濕氣會令蟎蟲大量繁殖，當濕度越高，真菌滋生速度會越快，例如衣物、牆身等易長霉菌。此外，黴菌於潮濕環境下亦會快速繁殖，可能導致人體肺功能變差、哮喘、流鼻水等氣管疾病，亦可造成濕疹、打噴嚏等的敏感反應。

黴菌於潮濕環境下會快速繁殖。（Unsplash圖片）

抽濕機使用重點｜【3】室內最佳濕度：40至60%

陳厚毅指出，其實濕度過高或過低，都會對我們身體造成影響。他建議室內濕度一般保持於40至60％，若環境太乾會易出現皮膚痕癢、咳嗽等問題。因此抽濕機不是抽得越耐、越乾，就等於越好，當我們感受到皮膚乾燥便應關掉抽濕機，

室內濕度一般應保持於40至60％。（Unsplash圖片）

抽濕機使用重點｜【4】睡覺長開可致哮喘

陳厚毅說，一般不建議睡覺時長開抽濕機。由於我們睡著時，環境的水份容易被抽濕機抽乾，導致皮膚痕癢。當空氣越乾而我們不自知，便可能會在不知不覺間誘發哮喘、濕疹等更多疾病，建議於白天活動時使用會較易控制。

當空氣越乾而我們不自知，便可能會在不知不覺間誘發更多疾病。（Unsplash圖片）

抽濕機使用重點｜【5】抽濕機水含菌比廁所板多！

陳厚毅說，從健康角度而言，抽濕機抽出的水絕對不建議重用。他表示不少研究結果都顯示，抽濕機內的水，含菌量比廁所板還多！當中含有大量細菌包括金黃葡萄菌、退伍軍人桿菌等，人體若不慎吸入，可引致肺感染、眼感染等疾病，因此絕對不應用作清潔家居、洗碗等用途。

不少研究結果都顯示，抽濕機內的水，含菌量比廁所板還多！（Unsplash圖片）

抽濕機使用重點｜【6】選購抽濕機按家居不同條件

現時市面上有各式各樣的抽濕機，馬力和功能均不同；同時因應不同區域，濕度亦有所分別，例如沿海、住高層，濕度便相對較高，因此陳厚毅建議應按所在環境的座向、位置、樓層等不同條件去選擇合適的產品。

應按所在環境的座向、位置、樓層等不同條件去選擇合適的產品。（Unsplash圖片）

消委會抽濕機使用貼士

使用抽濕機時有甚麼需要注意嗎？消委會曾提出以下5個貼士：

乾衣時 切勿 把衣服遮蓋抽濕機出入風口，以免導致通風不良而出現過熱。

把衣服遮蓋抽濕機出入風口，以免導致通風不良而出現過熱。 切勿 將未完全扭乾仍在滴水的衣服放置在抽濕機的上方，以免水滴流入機內，構成危險。

將未完全扭乾仍在滴水的衣服放置在抽濕機的上方，以免水滴流入機內，構成危險。 不少型號設有定時關機功能， 避免 開機時間過長或忘記關機。

開機時間過長或忘記關機。 避免於無人看管時使用抽濕機，不使用的時候，應把電源 關掉 ，省電又安全。

，省電又安全。 應定期清洗抽濕機的盛水器及隔塵網，避免細菌滋生及塵埃積聚妨礙散熱。

（全文完）