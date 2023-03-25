鼻屎應清理嗎？醫生指4情況應該清理　注意千萬別亂挖　可致毛囊炎、腦部受損

鼻屎｜鼻子是人體呼吸空氣的通道，而鼻屎的存在難免會讓人產生明顯異物感，所以許多人有固定挖鼻屎、清潔鼻腔的習慣。有耳鼻喉科醫師表示，鼻屎不像部分耳屎般會慢慢自行排出，4種情況下，需要自行清理。然而做錯一步，隨時造成細菌感染，傷害腦部，甚至局部化膿性毛囊炎。

許多人有固定挖鼻屎、清潔鼻腔的習慣。（freepik）

醫生揭4種情況應清理鼻屎

台灣耳鼻喉科醫師江裕群表示，鼻屎是鼻腔內的正常分泌物，跟耳屎一樣，對於人體而言，都是人體「自我清理」後的產物。我們的鼻子每天會分泌1至2公升的鼻涕，當分泌物與進入鼻腔內的灰塵和空氣微粒混合在一起成型，就會變成鼻屎。關於正確清潔鼻屎的頻率，江裕群表示，清潔鼻屎是按個人需求而有差異，並沒有一定的標準，如果出現以下4種現象，就該清潔鼻腔了。

1. 鼻子感到痕癢

2. 有異物感

如果有異物感，就該清潔鼻腔了。（freepik）

3. 呼吸不順暢

4. 鼻塞

過度清理鼻屎 恐致細菌感染

定期清理鼻腔，除了可以除去髒污，還可減輕因灰塵、空氣微粒而帶來的不適。然而，錯誤的挖鼻孔習慣，如過度清潔，手指挖鼻屎等行為，隨時導致嚴重後果。

1.流鼻血

挖鼻屎最容易造成的傷害就是挖到流鼻血。江裕群指出，鼻孔的皮膚黏膜非常細緻，而人體的鼻腔黏膜血管密度相當高，鼻子的前端，就有四組血管匯集，是流鼻血最常見的出血點。如挖鼻孔成癮，過度清理鼻孔，除了直接傷害鼻黏膜，更容易致使局部的血管增生，只要稍微受到外界刺激而破裂，就會出現「流鼻血」的現象。

2.細菌感染、毛囊炎

鼻孔內側前端鼻毛生長的位置（鼻前庭）佈滿細菌，用手指挖鼻屎時容易把細菌帶進鼻腔中引致細菌感染、毛囊發炎，甚至出現鼻疔現象，情況嚴重者還可能造成局部化膿性毛囊炎。

3.危及腦部

江裕群表示，鼻部靜脈的回流，與腦部的血管相連性高，鼻炎情況嚴重時，細菌感染容易蔓延至腦部，甚至會危及生命安全。

鼻炎情況嚴重時，細菌感染容易蔓延至腦部。（freepik）

江裕群指出，如果鼻屎的量多到需要每天清理才能呼吸順暢，出現鼻子發炎等情況，應盡速就醫，尋求專業的處理，安排進一步的檢查。

鼻毛要拔嗎？

江裕群提到，很多人談到清理鼻毛時，都會用「拔」這個字眼。實際上，鼻毛應該修剪，而非拔取。大多數人修剪鼻毛的目的， 是以儀容美觀為首要。然而，鼻毛是人體的空氣清淨機，具有過濾髒空氣的作用，因此不宜修剪太深、太短。另外，而在修剪鼻毛時，必須使用專門的鼻毛安全剪刀，避免造成意外。

鼻毛具有過濾髒空氣的作用，因此不宜修剪太深、太短。（freepik）

（全文完）