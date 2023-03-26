污糟蔬果黑名單2023｜藍莓、豆角等被驗出210種殺蟲劑可損神經　最污糟是這款紅色水果

污糟蔬果黑名單2023｜美國公益組織EWG自2004年起，每年都會發佈「農藥生產購物指南」，列出「骯髒蔬果黑名單」(Dirty Dozen)，提醒消費者留意農產品殘留農藥的問題，12種蔬果之中，有2種被發現含神經毒性的殺蟲劑，會對人類神經系統造成損害！《有線生活》為你整理2023污糟蔬果12大排行榜的詳細名單，即睇下文了解！

骯髒蔬果黑名單｜12大污糟蔬果

2023年度EWG的蔬果農藥殘餘量報告顯示，超過90%的士多啤梨、蘋果、車厘子、菠菜、蜜桃和提子的檢測樣本都檢測出2種或以上的農藥殘留。在黑名單上的蔬果樣本總共驗出210種殺蟲劑，清單上的每種蔬果樣本，除車厘子外，各自都驗出50多種的農藥，當中港人喜愛的蔬菜羽衣甘藍和甜椒，分別檢驗到有103種和101種殺蟲劑。

本年度首次入圍的蔬果包括藍莓和豆角，兩種蔬果被發現含神經毒性的有機磷殺蟲劑，對人類神經系統會造成損害。而豆角樣本更被驗出含有毒被禁用的農藥乙酰甲胺磷。美國環保署早在10多年前已禁止使用這種農藥種植豆角。

藍莓上有食用果蠟，雖然果蠟是符合食用安全，但因為運輸過程中會沾染到灰塵和污穢不堪，所以建議大家利用清水把藍莓浸泡數分鐘後，用流動的水徹底沖洗，藉水流把殘留的農藥帶走，正確清洗乾淨後才進食。

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