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污糟蔬果黑名單2023｜藍莓、豆角等被驗出210種殺蟲劑可損神經　最污糟是這款紅色水果

  • Yanco
  • 2023年03月26日
污糟蔬果黑名單2023｜藍莓、豆角等被驗出210種殺蟲劑可損神經　最污糟是這款紅色水果

污糟蔬果黑名單2023｜美國公益組織EWG自2004年起，每年都會發佈「農藥生產購物指南」，列出「骯髒蔬果黑名單」(Dirty Dozen)，提醒消費者留意農產品殘留農藥的問題，12種蔬果之中，有2種被發現含神經毒性的殺蟲劑，會對人類神經系統造成損害！《有線生活》為你整理2023污糟蔬果12大排行榜的詳細名單，即睇下文了解！

污糟蔬果黑名單2023｜藍莓、蘋果等被驗出210種殺蟲劑可損神經　最污糟是這款紅色水果
美國公益組織EWG每年列出「骯髒蔬果黑名單」，提醒消費者留意農產品殘留農藥的問題。（Alexander [email protected]

骯髒蔬果黑名單｜12大污糟蔬果

2023年度EWG的蔬果農藥殘餘量報告顯示，超過90%的士多啤梨、蘋果、車厘子、菠菜、蜜桃和提子的檢測樣本都檢測出2種或以上的農藥殘留。在黑名單上的蔬果樣本總共驗出210種殺蟲劑，清單上的每種蔬果樣本，除車厘子外，各自都驗出50多種的農藥，當中港人喜愛的蔬菜羽衣甘藍和甜椒，分別檢驗到有103種和101種殺蟲劑。

污糟蔬果黑名單2023｜藍莓、蘋果等被驗出210種殺蟲劑可損神經　最污糟是這款紅色水果
港人喜愛的甜椒，亦檢驗出含有101種殺蟲劑殘留。（Randy [email protected]

本年度首次入圍的蔬果包括藍莓和豆角，兩種蔬果被發現含神經毒性的有機磷殺蟲劑，對人類神經系統會造成損害。而豆角樣本更被驗出含有毒被禁用的農藥乙酰甲胺磷。美國環保署早在10多年前已禁止使用這種農藥種植豆角。

污糟蔬果黑名單2023｜藍莓、蘋果等被驗出210種殺蟲劑可損神經　最污糟是這款紅色水果
豆角樣本被驗出含有毒、被禁用的農藥乙酰甲胺磷。（Louis [email protected]

藍莓上有食用果蠟，雖然果蠟是符合食用安全，但因為運輸過程中會沾染到灰塵和污穢不堪，所以建議大家利用清水把藍莓浸泡數分鐘後，用流動的水徹底沖洗，藉水流把殘留的農藥帶走，正確清洗乾淨後才進食。

污糟蔬果黑名單2023｜藍莓、蘋果等被驗出210種殺蟲劑可損神經　最污糟是這款紅色水果
建議大家正確清洗水果，確保乾淨後才進食。（Davies designs [email protected]

12大污糟蔬果｜第12名：豆角

污糟蔬果黑名單2023｜藍莓、蘋果等被驗出210種殺蟲劑可損神經　最污糟是這款紅色水果
12大污糟蔬果第12名豆角。（Bob [email protected]

12大污糟蔬果｜第11名：藍莓

污糟蔬果黑名單2023｜藍莓、蘋果等被驗出210種殺蟲劑可損神經　最污糟是這款紅色水果
12大污糟蔬果第11名藍莓。（[email protected]

12大污糟蔬果｜第10名：車厘子

污糟蔬果黑名單2023｜藍莓、蘋果等被驗出210種殺蟲劑可損神經　最污糟是這款紅色水果
12大污糟蔬果第10名車厘子。（Olivia [email protected]

12大污糟蔬果｜第9名：甜椒、辣椒

污糟蔬果黑名單2023｜藍莓、蘋果等被驗出210種殺蟲劑可損神經　最污糟是這款紅色水果
12大污糟蔬果第9名甜椒、辣椒。（Kai [email protected]

12大污糟蔬果｜第8名：提子

污糟蔬果黑名單2023｜藍莓、蘋果等被驗出210種殺蟲劑可損神經　最污糟是這款紅色水果
12大污糟蔬果第8名提子。（Dan Cristian [email protected]

12大污糟蔬果｜第7名：蘋果

污糟蔬果黑名單2023｜藍莓、蘋果等被驗出210種殺蟲劑可損神經　最污糟是這款紅色水果
12大污糟蔬果第7名蘋果。（Shelley [email protected]

12大污糟蔬果｜第6名：桃駁李

污糟蔬果黑名單2023｜藍莓、蘋果等被驗出210種殺蟲劑可損神經　最污糟是這款紅色水果
12大污糟蔬果第6名桃駁李。（Freddie [email protected]

12大污糟蔬果｜第5名：梨

污糟蔬果黑名單2023｜藍莓、蘋果等被驗出210種殺蟲劑可損神經　最污糟是這款紅色水果
12大污糟蔬果第5名梨。（Jonathan [email protected]

12大污糟蔬果｜第4名：蜜桃

污糟蔬果黑名單2023｜藍莓、蘋果等被驗出210種殺蟲劑可損神經　最污糟是這款紅色水果
12大污糟蔬果第4名蜜桃。（Luann [email protected]

12大污糟蔬果｜第3名：羽衣甘藍、綠葉甘藍、芥菜

污糟蔬果黑名單2023｜藍莓、蘋果等被驗出210種殺蟲劑可損神經　最污糟是這款紅色水果
12大污糟蔬果第3名羽衣甘藍、綠葉甘藍、芥菜。（Adolfo [email protected]

12大污糟蔬果｜第2名：菠菜

污糟蔬果黑名單2023｜藍莓、蘋果等被驗出210種殺蟲劑可損神經　最污糟是這款紅色水果
12大污糟蔬果第2名菠菜。（Louis [email protected]

12大污糟蔬果｜第1名：士多啤梨

污糟蔬果黑名單2023｜藍莓、蘋果等被驗出210種殺蟲劑可損神經　最污糟是這款紅色水果
士多啤梨已經連續8年居榜首。（Henry [email protected]

（全文完）

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什麼是「骯髒蔬果黑名單」(Dirty Dozen)？

「骯髒蔬果黑名單」源自2023年農產品農藥殘留量的檢測報告，包括12種蔬果…詳情

2023年12大污糟蔬果排名包括？

2023年12大污糟蔬果包括連續8年居榜首的…詳情

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