一線搜查｜巴士阿叔大聲講電話累停駛　高EQ車長相勸反被罵「多X事」　網民：係唔係想反車？

巴士｜網上經常看到乘客乘搭公共交通工具時，因自私行為而引起的衝突事件，其中一個最常見嘅行為就是大聲講電話。近日網上就瘋傳一段阿叔大鬧巴士影片，片中該名大叔疑在巴士車廂內大聲講電話，被司機停車勸阻，不過他並無理會，更反罵司機「多X事」、「打999囉，大家玩囉」，又強調「我都唔係錯㗎」。影片引起網民熱烈討論，不少人批評阿叔做法自私，「成車人唔係老馮聽你講電話嘅」。

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有網民昨日（21日）於Facebook群組「屯門友」以「呢位伯伯，車長只係勸喻你細聲啲，唔使咁勞氣嘅」為題，上載一段22秒影片。片中可見，一名阿叔講電話時音量太大被巴士車長勸阻，累全車停駛。影片一開始，該阿叔向車長咆哮「（我有）畀錢㗎」，車長聞言表示，「俾錢唔係大晒，個個都畀錢㗎啦」，阿叔即大喊：「咁你咪打3條9囉，大家玩囉！」

車長無奈表示「做人做到咁樣嘅你」，卻被阿叔爆粗大罵：「我唔係咁樣！我唔想咁樣！係你多X事啫」。車長向阿叔解釋自己有責任處理車上事務，保障其他乘客，阿叔卻表示自己行為沒有問題，「我都唔係錯㗎，我聽下個電話咋」。期間有乘客嘗試幫司機反駁阿叔但不果，拍片者走近阿叔面前拍攝時，被怒斥「你影乜X嘢啊」。

網民：成車人唔係老馮聽你講電話嘅

影片引起網民熱議，斥責阿叔行為無理。「成車人唔係老馮聽你講電話嘅，尤其是返工放工時間，想瞓一陣都嘈住晒」、「影響到人就唔啱啦！」、「嘈X住司機揸車，令到司機集中唔到精神，係唔係想反車」、「法例寫明騷擾到司機揸車係犯法」、「到底佢有幾嘈，司機大佬先頂佢唔順」。亦有網民大讚車長「好脾氣好耐性」。

乘客阻礙或干擾巴士操作即屬犯罪

根據《公共巴士服務規例》，任何乘客或擬成為乘客的人均不得故意阻礙或妨礙巴士司機或任何獲授權的人，或故意分散他們的注意力。不得阻礙或干擾巴士的操作或引致損壞，或導致他人受傷、不安、煩擾或不便。違者即屬犯罪，可處第二級罰款（五千元）及監禁六個月。

（全文完）

免費電視77台《一線搜查》

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