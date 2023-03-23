忍尿傷身10大嚴重後果　失禁、腎衰竭、終身洗腎　腎臟科醫生：人生會變得非常悲慘

忍尿｜相信很多人都試過因為工作太忙、找不到廁所等原因而忍尿，可是大家知道這個壞習慣十分傷身嗎？腎臟科醫生洪永祥在社交平台列出忍尿對身體造成的10個嚴重傷害，不但會導致泌尿道感染、失禁及腎衰竭等，甚至有機會出現生命危險，大家要小心了！

洪永祥醫生在社交平台列出忍尿對身體造成的10個嚴重傷害。（freepik）

腎臟科醫生洪永祥在社交平台以「年輕憋尿老年慘」、「憋尿超傷身，十大恐怖排行榜」為題發文，指出很多人從年輕開始養成忍尿的壞習慣，一旦年紀大了，人生便會變得非常悲慘。他解釋，忍尿是指在感覺到需要排尿的情況下，刻意忍住或延遲排尿的行為。一般人膀胱容量約是350到400毫升之間，一旦膀胱超過尿液儲存量，便會產生排尿感，而通常200毫升就有尿意，若尿液儲存超過400毫升，則被定義為忍尿。

忍尿是指在感覺到需要排尿的情況下，刻意忍住或延遲排尿的行為。（freepik）

洪醫生續指，經常忍尿會令膀胱長期處於極度膨脹的狀況下，會令膀胱缺氧、血液循環變差、尿液逆流、神經功能失調。如果年長人士忍尿，更有可能出現不可逆的傷害，甚至有生命危險。

忍尿對人體造成10大傷害

有見及此，洪醫生根據嚴重程度，列出「忍尿對人體造成的10大傷害」排行，提醒大家絕不能輕視！

忍尿傷害｜第10名－腹痛、腰痛

忍尿可能會令腹部、腰部及骨盆底肌肉變得繃緊，久而久之腰椎過度彎曲或肌膜筋膜炎，便會出現不明原因下腹痛與腰痛。

忍尿可能會令腹部、腰部及骨盆底肌肉變得繃緊。（freepik）

忍尿傷害｜第9名－尿道變得狹窄、排尿困難

忍尿可能會導致排尿困難，因忍尿會令尿道括約肌和逼尿肌縮放不協調，使尿道變得狹窄。而排尿困難更會引膀胱引起尿管逆流、輸尿管水腫、腎臟水腫等問題，情況嚴重甚至需做手術。

忍尿可能會導致排尿困難，因忍尿會令尿道括約肌和逼尿肌縮放不協調。（freepik）

忍尿傷害｜第8名－慢性前列腺炎

憋尿會增加前列腺的壓力，導致前列腺腫脹充血。另外，亦可能會令細菌進入前列腺，從而出現慢性前列腺炎。慢性前列腺炎會對生活作息造成很大影響，例如：畏冷發燒、下背痛、睪丸及陰莖疼痛、無法一次排清尿液及出現頻尿情況等。

憋尿會增加前列腺的壓力，導致前列腺腫脹充血，甚至出現慢性前列腺炎。（freepik）

忍尿傷害｜第7名－泌尿道結石、血尿

忍尿會令尿液中的結石成份濃縮，造成結晶，增加出現泌尿道結石及血尿的機會。最常見的症狀包括：後腰至下腹位置出現痠痛、絞痛、割痛等強烈痛楚。另外，大結石更可能會使腎臟、輸尿管水腫與急性腎損傷。

後腰至下腹位置出現痠痛、絞痛、割痛等強烈痛楚。（freepik）

忍尿傷害｜第6名－頻尿、急尿、尿失禁

憋尿或會使膀胱過度充盈、容量增加等，當膀胱壁肌肉過度伸展、神經功能失調，便會出現頻尿、急尿的問題，嚴重更可能會令人在大笑或走樓梯時，都會出現漏尿及尿失禁的情況。

憋尿或會使人出現頻尿、急尿的問題，嚴重更可能會漏尿及尿失禁。（freepik）

忍尿傷害｜第5名－泌尿道感染

當尿液積聚於膀胱超過6小時，便很容易引起細菌繁殖，使尿路感染的風險大大增加。嚴重甚至會引致急性腎盂腎炎、腎膿瘍，甚至敗血症等。

當尿液積聚於膀胱超過6小時，便很容易引起細菌繁殖。（freepik）

忍尿傷害｜第4名－突發性血壓升高

忍尿會令膀胱腫脹，因而刺激交感神經系統，令血管收縮，血壓升高。當出現突發性高血壓，有可能會導致急性腦血管與心血管梗塞等問題，對生命造成威脅。換句話說，即是忍尿有機會引致中風及心肌梗塞，後果嚴重。

忍尿有機會引致中風及心肌梗塞，後果嚴重。（freepik）

忍尿傷害｜第3名－慢性腎衰竭

忍尿可能會令腎臟功能受損，引致腎衰竭和尿毒症。有研究指出，長期忍尿的人，其腎臟功能較差，因忍尿太久會使腎臟血流量減少，影響腎絲球的過濾功能。因此，長時間忍尿會令腎臟萎縮，嚴重甚至需要終身洗腎。

長時間忍尿會令腎臟萎縮，嚴重甚至需要終身洗腎。（freepik）

忍尿傷害｜第2名－膀胱憩室

有研究指出，膀胱憩室可能與憋尿有關，當忍尿時間愈長，出現膀胱憩室的機率愈高。因忍尿可能會令膀胱壁肌肉變弱，或是需用力收縮膀胱排尿。如果無法排乾淨積尿，更可能會引發慢性尿道感染，甚至產生膀胱結石或癌症。

如無法排乾淨積尿，更可能會引發慢性尿道感染，甚至產生膀胱結石或癌症。（freepik）

忍尿傷害｜第1名－膀胱破裂

長時間忍尿或在忍尿期間進行劇烈活動，有機會令膀胱破裂。膀胱破裂是一種嚴重的併發症，可能會導致腹腔內感染、失血性休克等。曾有研究指出，膀胱破裂屬於忍尿併發症中最嚴重的一種，此情況必須及時就醫，甚至做手術。

時間忍尿或在忍尿期間進行劇烈活動，有機會令膀胱破裂。（freepik）

（全文完）