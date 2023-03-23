一線搜查｜大埔名物14粒臭屁蟲卵回歸　汁液有毒　　滅蟲專家警告：別整穿｜附正確處理方法

臭屁蟲｜踏入3月底，有大埔街坊表示看到14粒臭屁蟲卵回歸。有大埔街坊日前在社交平台分享照片表示，有大埔名物之稱的14粒臭屁蟲卵，產卵時大玩新陣式，非常「有隊形」地黏着一條幼枯根，令一眾網民驚奇不已：「好似髮夾」。有滅蟲專家表示，若遇上臭屁蟲或蟲卵，千萬別「整穿」，想知正確處理方法？即睇下文！

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被稱為「臭屁蟲」的荔枝蝽象產卵時，蟲卵均以14粒的形態出現，因此亦常被稱呼為「14粒」。近日一名網民在facebook群組「大埔 TAI PO」分享照片指，有14粒的臭屁蟲蟲卵整齊排列在一條蘭花枯根上，表示：「傳說中的大埔名物，終於俾我見到真身。」

照片引來網民熱議，不少網民紛紛表示「第一次見打直咁排」、「好似髮夾」、「排得咁靚嘅」、「連生蛋都生到咁強迫症嘅」、「好整齊」。亦有網民指，每次看到「14粒」照片時，都會忍不住數一數蟲卵數目是否真的為14粒，「強迫症發作去數佢係咪14粒」、「忍唔住數下」。

臭屁蟲真身。（香港園藝館）

專家教正確處理方法

臭屁蟲學名為「荔枝蝽象」，以吸食荔枝及龍眼汁液為生，每年荔枝及龍眼樹開花結果的季節，都是牠們活躍繁殖的日子。「觀林蟲害」滅蟲專家鄭國鏗表示，雖然臭屁蟲對人沒有攻擊性，其蟲卵本身對亦對人體無害，但當臭屁蟲受驚，或蟲卵一旦爆開，可能會釋放出臭氣及毒液，除了會留下難以洗走的污漬及氣味，毒液更有機會灼傷皮膚，導致皮膚出現敏感紅腫及灼熱感，嚴重可致死。

定期找專業滅蟲公司上門滅蟲，有助減少害蟲滋生點。（freepik）

香港蟲害控制從業員協會會長梁廣源表示，若遇上臭屁蟲，最好戴手套，利用工具輕輕搣走或趕走牠，切勿徒手拍打或觸碰。如果遇上臭屁蟲蟲卵黏在衣物上，可以先用卡紙輕輕弄走，用熱水把衣物洗淨。如果不慎接觸臭液，應該立即用大量清水清洗。

臭屁蟲入屋問題較難預防，梁廣源建議，家居應保持環境衛生、減少雜物、關上窗戶、安裝蚊網、定期找專業滅蟲公司上門滅蟲，有助減少害蟲滋生點。

（全文完）