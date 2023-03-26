雪櫃慳電9招秘技　專家：冰格塞得越滿越好　雪櫃放錯1個位隨時變「吃電怪獸」

不論是新鮮蔬果、急凍肉類、雪糕等，大家都會經常存放於溫度低的雪櫃冷藏，保鮮兼防菌。根據台灣工研院的報告，一部使用了12年的雪櫃，每日平均耗電約2.68度。想慳電？原來塞滿冰格、定期清潔門邊膠條等都有幫助！《有線生活》下文為你整理了專家教路的雪櫃慳電9招秘技，立即了解！

《有線生活》下文為你整理了專家教路的雪櫃慳電9招秘技。（Unsplash圖片）

專家教雪櫃慳電9招

溫度低的雪櫃冷藏有助保鮮兼防菌。（Unsplash圖片）

雪櫃慳電｜【1】更換老舊、效能差雪櫃

根據台灣工研院的報告，一部使用了12年的雪櫃，每日平均耗電約2.68度。若以夏季的電費計算，舊式雪櫃的耗電量比新雪櫃高出近兩倍。因此，選擇一級能源效率的產品，以及更換老舊、效能較差的雪櫃，也能慳更多電。

選擇一級能源效率的產品更省電。（消委會）

雪櫃慳電｜【2】變頻比定頻更慳電！

台灣家電達人486先生表示，大部人普遍認為變頻式雪櫃較定頻式的省電。由於雪櫃製冷機啟動時十分耗電，定頻式製冷機只有啟動和停止兩種動作，因此耗電量較高。而變頻式雪櫃製冷時，會根據溫度調整轉速，比定頻式更能慳電！

雪櫃慳電｜【3】冰格塞得越滿越好

雪櫃要慳電，就不應經常開關雪櫃門，並避免放得太滿，盡量令冷空氣循環、流通，減少製冷時的耗電量。相反，486先生指，在不阻擋風口位的情況下，冰格其實放得越滿越好。冷凍後的食材就如一塊塊的大冰塊，令冰格更能保持較低溫的環境，達到慳電效果。

在不阻擋風口位的情況下，冰格其實放得越滿越好。（FB＠468先生）

雪櫃慳電｜【4】定期清潔門邊膠條 防止變形漏風

另外，台灣電力粉絲團又提醒，應定期清潔擦拭雪櫃門邊的膠條，並檢查是否有老化變形問題。若膠條老化便會出現漏隙，導致雪櫃的冷空氣外洩，使製冷機頻繁發動，十分耗電之餘，雪櫃內的食物亦容易變壞。

雪櫃慳電｜【5】適當位置儲存食物

此外，消委會提醒應在適當的位置儲存食物。雪櫃内不同位置的溫度有所差別，如門格的溫度通常較冷藏室或冷凍室的溫度高，應避免將需要低溫儲存的食物存放於該處。 同時，亦應按照雪櫃內存放食物的種類及份量去調校恆溫器，避免長期將恆溫器定在「最冷」的設定。

消委會提醒應在適當的位置儲存食物。（Unsplash圖片）

雪櫃慳電｜【6】熱燙食物應先「攤凍」

消委會又提醒，熱燙的食物或湯水應先「攤凍」才放入雪櫃，慳電兼避免雪櫃負擔過重，或影響櫃內其他食物的溫度。

雪櫃慳電｜【7】用LED照明 壽命較長

而雪櫃内的燈其實也是影響耗電量的重要一環！採用LED照明系統的雪櫃，耗電量及效率都較傳統鎢絲燈膽為佳，產生較少熱能，壽命較長。

採用LED照明系統的雪櫃壽命較長。 （Unsplash圖片）

雪櫃慳電｜【8】擺位避免靠近熱源

另外，你知不知道，原來雪櫃的擺位都有學問！消委會表示，應將雪櫃擺放在陰涼、通風的地方，避免被陽光直射或靠近煮食爐等熱源，確保雪櫃能有效散熱，以減慢電量消耗。

雪櫃慳電｜【9】長時間不使用 應關掉電源

最後，近期不少人外遊，若雪櫃設有省電（eco）或假期模式（vacation mode），長時間外遊時應盡量善用；沒有這些模式的話，可把冷藏室溫度設定提高。如長時間不使用雪櫃，應把電源關掉。

（全文完）