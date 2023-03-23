將軍澳單車公園鬱金香花海　同場睇紅花風鈴木　港鐵出口10分鐘可達｜附花期＋交通方法

將軍澳鬱金香｜將軍澳單車公園向來是不少人休憩運動的好地方，最近園內中央草坪位置所種的鬱金香花田盛開，七彩繽紛的花海爭妍鬥麗，引來途人的目光，紛紛打卡拍下美景！《有線生活》為你整理鬱金香花期及觀賞鬱金香的交通方式資訊，即睇下文了解！

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鬱金香花期

鬱金香屬百合科，主要有黃、紅、橙色。花期因應生長地區緯度的不同有異。在溫帶地區，花期是春天，而香港的鬱金香花期普遍是每年的3月至5月。鬱金香的盛開，象徵春天的到來，為公園帶來繽紛的春色。

罕見鬱金香夢幻花海

早前於維多利亞公園舉行的香港花卉展有一大片鬱金香花海，花海盛況令不少市民十分難忘。雖然展覽已完結，但最近在將軍澳香港單車館公園中央草坪，種植的鬱金香花田盛開得美輪美奐。鬱金香花形優雅，色彩悅目，難怪吸引遊人的注目、拍下花海的美態，更有網民大讚公園的鬱金香比花卉展所見的更艷麗。

據網民的分享，將軍澳香港單車公園的鬱金香生長速度頗快，現時鬱金香已屬完全盛開的狀態，建議大家把握花期盡快去公園觀賞鬱金香花！

將軍澳單車公園｜交通方法

將軍澳香港單車館公園位於將軍澳寶康路105-107號，佔地約5.3公頃，園內種有多種花卉。春天來到公園，除了可以欣賞鬱金香花田外，亦可以欣賞到宮粉羊蹄甲、藍花楹、鐘花櫻桃、黃花風鈴木和紅花風鈴木等繁花盛放的優美景。

將軍澳香港單車館公園的交通十分便利，乘搭港鐵可在坑口站下車，於B2出口步行約10分鐘到達，或者在將軍澳站下車，於A1出口步行約13分鐘便可到達。

將軍澳單車公園鬱金香｜地址＋交通

位置：將軍澳寶康路105-107號

收費：免費

交通：港鐵坑口站B2出口，步行約10分鐘到達；將軍澳站A1出口步行約13分鐘到達

將軍澳單車公園。（康文署）

（全文完）