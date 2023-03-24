大學生每周飲5杯含糖飲品　暴肥20KG患脂肪肝＋痛風　醫生警告：喝過這數量可致腎衰竭　

不少人都認為吃得太鹹是導致腎功能受損的主因，但有台灣醫生指出，其實吃得太甜比吃太鹹更易導致腎功能受損，一名大學生於四年間每週大約飲4至5杯含糖飲品，導致體重增加、出現痛風、尿酸過高等，更急速惡化到慢性腎衰竭第四期。醫生警告，我們應盡量避免常喝含糖飲品，若大家忍不住口，亦應按建議選擇較健康的飲品。

其實吃得太甜比吃太鹹更易導致腎功能受損。（istock圖片）

高油、鹽、糖均傷腎

台灣腎臟科醫生洪永祥近日於Facebook專頁分享到，高油、鹽、糖飲食均是傷腎的食物。社會普遍認為吃得太鹹是導致腎功能受損的主因，不過他指出，近年糖尿病有年輕化趨勢，而現時不少洗腎患者都是由於糖尿病引發的併發症，導致腎臟功能損壞，原因與年輕人愛喝飲品的文化有莫大關係。

高油、鹽、糖飲食均是傷腎的食物。（Unsplash圖片）

大學生每週5杯飲品 致慢性腎衰竭

洪永祥分享指，曾有一名大學生向他求診，醫生檢查後發現他的腎功能正在急速惡化，腎絲球過濾率從90分跌至剩下28分，已經是慢性腎衰竭第四期，若到第五期便要洗腎。經了解，得知該患者升上大學後，四年來每週大約飲4至5杯含糖飲品，導致體重上升20公斤（約44磅），並出現痛風、尿酸過高、中度脂肪肝。幸好，患者在其母親嚴格控制飲食下，半年後腎功能慢慢恢復到60分，蛋白尿亦有所改善。

大學生每週5杯喝含糖飲品，導致慢性腎衰竭。（Unsplash圖片）

一週飲超過3次可傷腎

洪永祥又引述外國研究指，腎功能衰退與含糖飲品的攝取量成正比。研究找來了3000名喜歡喝飲品、平均年齡54歲的中年人，雖然他們本來沒有慢性病及腎臟病，可是在8年後，他們的腎衰竭機率就比一般同年齡人高出了61%。若一週飲超過3次含糖飲品，8至10年內就有傷腎的風險；若一週超過7次，傷腎風險極高，甚至可能出現腎衰竭。

若一週飲超過3次含糖飲品，8至10年內就有傷腎的風險。（Unsplash圖片）

慢性腎衰竭

根據醫管局智友站資料，腎臟的主要功能為排泄身體內經新陳代謝產生的廢物，協調體內水分、電解物、酸鹼度等，製造紅血球激素及維他命D。腎臟功能如長期受到嚴重傷害，令體內廢物累積，而引發多種身體功能的問題，便為慢性腎衰竭。

腎病及慢性腎衰竭在初期階段時徵狀並不明顯，可包括：

小便帶血 / 茶色尿 (血尿)

小便帶泡沫 (蛋白尿)

小便混濁 (尿感染)

小便赤痛、頻密、感困難、不暢順、排出小沙石

多尿、尿量減少、夜尿

腰腹疼痛

足踝或眼皮浮腫

血壓高

目前，慢性腎衰竭並不能完全治癒。（Unsplash圖片）

醫生：考慮低熱量飲品

目前，慢性腎衰竭並不能完全治癒，需要從飲食、運動和服藥三方面去控制病情。洪永祥有以下4項建議：

1）可選擇減脂又低熱量的飲品，如低脂鮮奶、無糖豆漿、無糖茶、氣泡水、低卡能量飲、黑咖啡、無糖杏仁飲等。在熱量計算上，以每100ml少於60卡的較為適合，總攝取量200大卡左右便為佳。

2）喝飲品前應比較其營養比例，可選含有蛋白質及膳食纖維，有助延緩血糖上升及調整生理機能。

如喜歡加奶的話，可選擇低脂鮮奶、堅果奶等。（Unsplash圖片）

3）如喜歡加奶的話，可選擇低脂鮮奶或堅果奶、杏仁奶、豆漿，並避免奶蓋、奶精及煉奶。

4）若想添加口感豐富的配料，則可考慮比較低熱量的蜂蜜、仙草、愛玉、奇亞籽、寒天晶球，盡量避免高熱量的珍珠、粉圓、芋圓、地瓜圓等。

最後，為了將來的腎臟健康，洪永祥強調希望大家從小養成喝白開水的習慣。

（全文完）