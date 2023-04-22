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東京海景酒店10大推介　最平$218！露天溫泉／無邊際游泳池／新開幕／5分鐘到銀座

  • JL
  • 2023年04月22日
東京海景酒店10大推介　最平$218！露天溫泉／無邊際游泳池／新開幕／5分鐘到銀座

大家去旅行，選擇酒店時通常有甚麼要求呢？除了交通配套、價錢及地區等，有些人特別著重房間的景觀，有不少酒店都會以景觀去劃分房型，有園景房、海景房等。《有線生活》為大家精選了10間東京海景酒店，不但坐擁無敵海景，當中更有2022年新開幕、室內及露天溫泉、無邊際游泳池等，最平人均低至$218，性價比超高！

東京海景酒店10大推介　最平$218！露天溫泉／無邊際游泳池／新開幕／5分鐘到銀座
不少酒店都會以景觀去劃分房型，有園景房、海景房。（expedia.com）

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東京海景酒店10大推介

東京海景酒店｜1. 東京灣洲際酒店（InterContinental Tokyo Bay）－5分鐘車程到銀座

東京灣洲際酒店位於東京灣附近，不但交通方便，前往銀座、新橋等鬧市地區只需5分鐘車程，而且鄰近台場、東京塔等景點。酒店一共有339間客房，提供多款房型，房間除了寬敝闊落，更是景色宜人，有的可欣賞海灣及河川美景，有的則能眺望台場景色。另外，酒店一共有8間餐廳，分別提供日式、歐式、法式及意式料理等，住客能在此飽嘗多國美食。

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東京灣洲際酒店（InterContinental Tokyo Bay）
東京灣洲際酒店位於東京灣附近，交通十分方便。（expedia.com）
酒店一共有339間客房，提供多款房型，房間寬敝闊落。（expedia.com）
東京灣洲際酒店（InterContinental Tokyo Bay）
房間景色宜人，有的可欣賞海灣及河川美景。（expedia.com）
東京灣洲際酒店（InterContinental Tokyo Bay）
住客可以一邊泡浴，一邊欣賞海景。（expedia.com）
東京灣洲際酒店（InterContinental Tokyo Bay）
酒店一共有8間餐廳，分別提供日式、歐式、法式及意式料理等。（expedia.com）

東京灣洲際酒店InterContinental Tokyo Bay

地址：東京都港區海岸1丁目16番2號

交通：濱松町站步行5分鐘

價格：HK$2657起／晚（人均HK$1328.5）

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東京海景酒店｜2. 東京灣凱悅酒店（Hyatt Regency Tokyo Bay）－享受一望無際大海

東京灣凱悅酒店坐擁東京灣的無敵海景，是一間遠離繁囂，被大海包圍著的酒店，住客更能在此看到隨海風搖曳的棕櫚樹，猶如置身度假天堂。酒店提供免費接駁巴士來往新浦安站及迪士尼樂園，非常方便。酒店一共有350間客房，提供多達25種房型，部分更設露台。房內景色迷人，附近沒有高樓大廈阻隔，近距離一大片綠地，遠眺便是無盡大海，美得像畫。另外，酒店的天空酒吧更加是視野一流，住客能夠在此欣賞海天一色的景觀，簡直是人生一大享受。

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東京灣凱悅酒店（Hyatt Regency Tokyo Bay）東京灣凱悅酒店坐擁東京灣的無敵海景。（expedia.com）
東京灣凱悅酒店坐擁東京灣的無敵海景。（expedia.com）
東京灣凱悅酒店（Hyatt Regency Tokyo Bay）酒店一共有350間客房，提供多達25種房型，部分更設露台。（expedia.com）
酒店一共有350間客房，提供多達25種房型，部分更設露台。（expedia.com）
東京灣凱悅酒店（Hyatt Regency Tokyo Bay）房內景色迷人，附近沒有高樓大廈阻隔，遠眺便是無盡大海，美得像畫。（expedia.com）
房內景色迷人，附近沒有高樓大廈阻隔，遠眺便是無盡大海，美得像畫。（expedia.com）

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東京灣凱悅酒店（Hyatt Regency Tokyo Bay）酒店的天空酒吧更加是視野一流，住客能夠在此欣賞海天一色的景觀。（expedia.com）
酒店的天空酒吧更加是視野一流，住客能夠在此欣賞海天一色的景觀。（expedia.com）
東京灣凱悅酒店（Hyatt Regency Tokyo Bay）住客能夠在酒店的天空酒吧，欣賞海天一色的景觀。（expedia.com）
住客能夠在酒店的天空酒吧，欣賞海天一色的景觀。（expedia.com）

東京灣凱悅酒店

地址：日本千葉縣浦安市明海5丁目8-23

交通：新浦安站，轉乘免費接駁巴士

價格：HK$2614起／晚（人均HK$1307）

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Klook.com

東京海景酒店｜3. 東京康萊德酒店（Conrad Tokyo）－房型寬敞、有室內游泳池

東京康萊德酒店為5星級酒店，在網上大獲好評。酒店位置優越，步行5分鐘即可到達銀座購物區，附近亦有百貨公司及不少餐廳。酒店最吸引的地方，必定是景觀！因位於高層位置，能夠將東京灣天際線全景一覽無遺。酒店一共有290間客房，提供超過10種房型，例如有海灣景觀房及兩間臥室套房等，即使最基本的房型亦十分寬大，而且設有長梳化及圓桌。另外，酒店亦設有5間餐廳、室內游泳池、健身房及水療中心等。

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東京康萊德酒店（Conrad Tokyo）東京康萊德酒店為5星級酒店，在網上大獲好評。（expedia.com）
東京康萊德酒店為5星級酒店，在網上大獲好評。（expedia.com）
東京康萊德酒店（Conrad Tokyo）酒店一共有290間客房，提供超過10種房型，例如有海灣景觀房。（expedia.com）
酒店一共有290間客房，提供超過10種房型，例如有海灣景觀房。（expedia.com）
東京康萊德酒店（Conrad Tokyo）酒店位於高層位置，能夠將東京灣天際線全景一覽無遺。（expedia.com）
酒店位於高層位置，能夠將東京灣天際線全景一覽無遺。（expedia.com）
東京康萊德酒店（Conrad Tokyo）酒店亦設有5間餐廳、室內游泳池、健身房等。（expedia.com）
酒店亦設有5間餐廳、室內游泳池、健身房等。（expedia.com）

東京康萊德酒店（Conrad Tokyo）

地址：東京都港區東新橋1-9-1

交通：汐留站步行1分鐘

價格：HK$4142起／晚（人均HK$2071）

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Klook.com

東京海景酒店｜4. 東京灣大倉酒店（Hotel Okura Tokyo Bay）－設有大浴場

東京灣大倉酒店是東京迪士尼其中一間公認酒店，最大好處是前往迪士尼非常方便，不但有專線巴士直接抵達樂園，而且住客更可在舞濱站的「迎賓中心」免費將行李運送到酒店，然後立即入園遊玩。這間酒店房型選擇多，更有日式榻榻米的和室。每房空間寬敞，並設有大理石浴室，裝修高貴典雅，住客甚至可在房中欣賞海景。另外，酒店亦設有迪士尼商店、便利店和大浴場，設施十分齊備。

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東京灣大倉酒店（Hotel Okura Tokyo Bay）東京灣大倉酒店是東京迪士尼其中一間公認酒店，前往迪士尼非常方便。（Hotel Okura Tokyo Bay）
東京灣大倉酒店是東京迪士尼其中一間公認酒店，前往迪士尼非常方便。（Hotel Okura Tokyo Bay）
東京灣大倉酒店（Hotel Okura Tokyo Bay）酒店房型選擇多，住客可在房中欣賞海景。（agoda）
酒店房型選擇多，住客可在房中欣賞海景。（agoda）
東京灣大倉酒店（Hotel Okura Tokyo Bay）每房空間寬敞，並設有大理石浴室，裝修高貴典雅。（agoda）
每房空間寬敞，並設有大理石浴室，裝修高貴典雅。（agoda）
東京灣大倉酒店（Hotel Okura Tokyo Bay）酒店亦設有迪士尼商店、便利店和大浴場，設施十分齊備。（agoda）
酒店亦設有迪士尼商店、便利店和大浴場，設施十分齊備。（agoda）

東京灣大倉酒店（Hotel Okura Tokyo Bay）

地址：千葉浦安舞浜1番地8號

交通：海濱站轉乘免費接駁巴士

價格：HK$1639起／晚（人均HK$819.5）

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東京海景酒店｜5. 東京灣喜來登大酒店（Sheraton Grande Tokyo Bay Hotel）－室內游泳池、房間有露台

東京灣喜來登大飯店位於海濱站，住客可從海濱站乘搭免費接駁巴士前往迪士尼。酒店一共有1016間客房，房型選擇多，有日式套房、寵物狗友好客房等，房間設有大落地窗及露台，坐擁無敵海景，環境舒適寫意。另外，酒店設有多項休閒設施，例如室內游泳池、24小時健身房、專為小朋友打造的遊樂區等，令大人小孩都能樂在其中。

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東京灣喜來登大酒店（Sheraton Grande Tokyo Bay Hotel）東京灣喜來登大飯店位於海濱站，住客可從海濱站乘搭免費接駁巴士前往迪士尼。（expedia.com）
東京灣喜來登大飯店位於海濱站，住客可從海濱站乘搭免費接駁巴士前往迪士尼。（expedia.com）
東京灣喜來登大酒店（Sheraton Grande Tokyo Bay Hotel）房間設有大落地窗及露台，坐擁無敵海景。（expedia.com）
房間設有大落地窗及露台，坐擁無敵海景。（expedia.com）

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東京灣喜來登大酒店（Sheraton Grande Tokyo Bay Hotel）
酒店設有多項休閒設施，例如室內游泳池、專為小朋友打造的遊樂區等。（expedia.com）
東京灣喜來登大酒店（Sheraton Grande Tokyo Bay Hotel）
酒店設有多項休閒設施，例如室內游泳池、專為小朋友打造的遊樂區等。（expedia.com）（expedia.com）
東京灣喜來登大酒店（Sheraton Grande Tokyo Bay Hotel）
酒店設有多項休閒設施，例如室內游泳池、專為小朋友打造的遊樂區等。（expedia.com）（expedia.com）

地址：日本千葉縣浦安市舞濱1-9

交通：海濱站轉乘免費接駁巴士

價格：HK$1086起／晚（人均HK$543）

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東京海景酒店｜6. 東京灣拉維斯塔酒店－2022新開幕、無邊際游泳池、2大溫泉

東京灣拉維斯塔酒店於2022年4月開幕，距離市場前站僅步行1分鐘。酒店14層高，景觀絕佳，面對著寬廣運河與大橋，提供多達582間客房，部分房間更能欣賞海景。當中最吸引是頂樓設有無邊際室內游泳池、水療浴缸，以及2個溫泉大浴場與露天浴池，住客可以一邊享受，一邊欣賞晴空塔、彩虹大橋等東京灣美景。

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東京灣拉維斯塔酒店於2022年4月開幕。（hotels.com）
東京灣拉維斯塔酒店於2022年4月開幕。（hotels.com）
東京灣拉維斯塔酒店酒店提供多達582間客房，部分房間更能欣賞海景。（hotels.com）
酒店提供多達582間客房，部分房間更能欣賞海景。（hotels.com）
東京灣拉維斯塔酒店酒店有2個溫泉大浴場與露天浴池。（hotels.com）
酒店有2個溫泉大浴場與露天浴池。（hotels.com）
東京灣拉維斯塔酒店當中最吸引是頂樓設有無邊際室內游泳池、水療浴缸。（hotels.com）
當中最吸引是頂樓設有無邊際室內游泳池、水療浴缸。（hotels.com）

東京灣拉維斯塔酒店

地址：東京都江東區豐洲6-4-40

交通：百合海鷗號「市場前」站，步行1分鐘

價格：HK$1526起／晚（人均HK$763）

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東京海景酒店｜7. 東京台場日航大酒店（Grand Nikko Tokyo Daiba）－距離羽田機場20分鐘車程

東京台場日航大酒店地理位置優越，距離台場站僅步行3分鐘，前往羽田機場亦只需約20分鐘車程。酒店位於海濱位置，景觀有別於東京市中心高樓大廈之間所看到的。酒店提供多款房型，例如：豪華超大床、3人房及4人房等，房間可以欣賞彩虹橋與染成橙色的大井埠頭夜景，美得叫人讚歎。另外，酒店有7間餐廳、室外泳池、健身室、髮廊等，生活機能一流。

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東京台場日航大酒店東京台場日航大酒店地理位置優越，距離台場站僅步行3分鐘。（expedia.com）
東京台場日航大酒店地理位置優越，距離台場站僅步行3分鐘。（expedia.com）
東京台場日航大酒店酒店提供多款房型，例如：豪華超大床、3人房及4人房等。（expedia.com）
酒店提供多款房型，例如：豪華超大床、3人房及4人房等。（expedia.com）
東京台場日航大酒店酒店位於海濱位置，景觀有別於東京市中心高樓大廈之間所看到的。（expedia.com）
酒店位於海濱位置，景觀有別於東京市中心高樓大廈之間所看到的。（expedia.com）
東京台場日航大酒店酒店有7間餐廳、室外泳池、健身室、髮廊等。（expedia.com）
酒店有7間餐廳、室外泳池、健身室、髮廊等。（expedia.com）

東京台場日航大酒店

地址：日本東京都港區台場2-6-1

交通：台場站，步行3分鐘

價格：HK$1037起／晚（人均HK$518.5）

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東京海景酒店｜8. 東京灣東急酒店（Tokyo Bay Tokyu Hotel）－超抵住海景房

東京灣東急酒店於東京迪士尼附近酒店中，非常有口碑。酒店就在東京灣旁邊，房間均很寬敞，大部分都看得到海景。房型方面就有雙床房、日出景房、園景房、豪華房等。而酒店提供往返JR新浦安站，和迪士尼雙樂園的免費接駁巴士，樓下設有LAWSON便利店，非常方便。

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東京灣東急酒店（Tokyo Bay Tokyu Hotel）酒店就在東京灣旁邊。（Booking.com）
酒店就在東京灣旁邊。（booking.com）
東京灣東急酒店（Tokyo Bay Tokyu Hotel）房間均很寬敞，大部分都看得到海景。（Booking.com）
房間均很寬敞，大部分都看得到海景。（booking.com）
東京灣東急酒店（Tokyo Bay Tokyu Hotel）房型方面就有雙床房、日出景房、園景房、豪華房等。（Booking.com）
房型方面就有雙床房、日出景房、園景房、豪華房等。（booking.com）
東京灣東急酒店（Tokyo Bay Tokyu Hotel）酒店提供往返JR新浦安站和迪士尼雙樂園的免費接駁巴士。（Booking.com）
酒店提供往返JR新浦安站和迪士尼雙樂園的免費接駁巴士。（booking.com）

東京灣東急酒店（Tokyo Bay Tokyu Hotel）

地址：〒279-0013 千葉縣浦安市日出7丁目2番3

交通：JR京葉線新浦安站，乘搭免費接駁巴士

價格：HK$435起／晚（人均HK$217.5）

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Klook.com

東京海景酒店｜9. 東京灣舞濱酒店（Tokyo Bay Maihama Hotel）－設按摩、桑拿、浴場

東京灣舞濱酒店的設計非常典雅，房型則與音樂有關，分為和諧、交響樂的不同房型。所有房間都十分寬敞，均附有浴缸，且景色優美。休閒方面，酒店提供按摩、桑拿、浴場，大家到迪士尼玩累了，回到酒店可以浸泡休息一下。

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東京灣舞濱酒店的設計非常典雅。（hotels.com）
所有房間都十分寬敞，均附有浴缸，且景色優美。（hotels.com）
東京灣舞濱酒店（Tokyo Bay Maihama Hotel）－設按摩、桑拿、浴場 所有房間都十分寬敞
所有房間都十分寬敞。（booking.com）
東京灣舞濱酒店（Tokyo Bay Maihama Hotel）－設按摩、桑拿、浴場
酒店提供按摩、桑拿、浴場。（booking.com）

東京灣舞濱酒店（Tokyo Bay Maihama Hotel）

地址：〒279-0031 日本國千葉縣浦安市舞濱1-34

交通：JR京葉線舞濱站，乘搭免費接駁巴士

價格：HK$1059起／晚（人均HK$529.5）

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東京海景酒店｜10. 東京灣希爾頓酒店（Hilton Tokyo Bay）－小童可免費同住

東京灣希爾頓酒店是東京迪士尼度假村官方酒店，如果有計劃到東京迪士尼遊玩的話，可以考慮這間酒店，遊玩後能夠直接回酒店休息。酒店設有14種房型，除了一般雙人房，更有適合親子入住的家庭套房，例如：歡樂魔法家庭園景房、快樂魔法海景房等，未滿6歲兒童可免費同住。而且房間寬敞，大部分都可觀賞東京灣的壯美海景或公園美景。另外，酒店亦設有5間餐廳及泳池。

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東京灣希爾頓酒店＿日本東京酒店｜10間親子酒店！小童免費入住／鄰近地鐵站／卡通主題／寬敞家庭房
酒店是東京迪士尼度假村官方酒店。（booking.com）
東京海景酒店｜9. 東京灣希爾頓酒店（Hilton Tokyo Bay）酒店房間寬敞，大部分都可觀賞東京灣的壯美海景。（hotels.com）
酒店房間寬敞，大部分都可觀賞東京灣的壯美海景。（hotels.com）
東京海景酒店｜9. 東京灣希爾頓酒店（Hilton Tokyo Bay）酒店房間寬敞，大部分都可觀賞東京灣的壯美海景。（hotels.com）
酒店房間寬敞，大部分都可觀賞東京灣的壯美海景。（hotels.com）
東京海景酒店｜9. 東京灣希爾頓酒店（Hilton Tokyo Bay）酒店亦設有5間餐廳及泳池。（hotels.com）
酒店亦設有5間餐廳及泳池。（hotels.com）

東京灣希爾頓酒店（Hilton Tokyo Bay）

地址：千葉縣浦安市舞濱1-8

交通：JR舞濱站，轉乘接駁巴士

價格：HK$4195起／晚（人均HK$2197.5）

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（全文完）

有線生活
東京13間新酒店2023　3分鐘到JR！免費溫泉／房內桑拿／無邊際泳池　6人家庭可入住
上野酒店10大推介　1分鐘到車站／Muji風日式旅館／24小時溫泉／最多6人住　最平$162！
今次介紹了多少間東京海景酒店？

今次一共有10間位於東京的海景酒店…詳情

東京海景酒店有什麼特色？

有酒店可觀賞東京灣的壯美海景…詳情

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