東京海景酒店10大推介　最平$218！露天溫泉／無邊際游泳池／新開幕／5分鐘到銀座

大家去旅行，選擇酒店時通常有甚麼要求呢？除了交通配套、價錢及地區等，有些人特別著重房間的景觀，有不少酒店都會以景觀去劃分房型，有園景房、海景房等。《有線生活》為大家精選了10間東京海景酒店，不但坐擁無敵海景，當中更有2022年新開幕、室內及露天溫泉、無邊際游泳池等，最平人均低至$218，性價比超高！

不少酒店都會以景觀去劃分房型，有園景房、海景房。（expedia.com）

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東京海景酒店10大推介

東京海景酒店｜1. 東京灣洲際酒店（InterContinental Tokyo Bay）－5分鐘車程到銀座

東京灣洲際酒店位於東京灣附近，不但交通方便，前往銀座、新橋等鬧市地區只需5分鐘車程，而且鄰近台場、東京塔等景點。酒店一共有339間客房，提供多款房型，房間除了寬敝闊落，更是景色宜人，有的可欣賞海灣及河川美景，有的則能眺望台場景色。另外，酒店一共有8間餐廳，分別提供日式、歐式、法式及意式料理等，住客能在此飽嘗多國美食。

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東京灣洲際酒店位於東京灣附近，交通十分方便。（expedia.com）

酒店一共有339間客房，提供多款房型，房間寬敝闊落。（expedia.com）

房間景色宜人，有的可欣賞海灣及河川美景。（expedia.com）

住客可以一邊泡浴，一邊欣賞海景。（expedia.com）

酒店一共有8間餐廳，分別提供日式、歐式、法式及意式料理等。（expedia.com）

東京灣洲際酒店（InterContinental Tokyo Bay）

地址：東京都港區海岸1丁目16番2號

交通：濱松町站步行5分鐘

價格：HK$2657起／晚（人均HK$1328.5）

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東京海景酒店｜2. 東京灣凱悅酒店（Hyatt Regency Tokyo Bay）－享受一望無際大海

東京灣凱悅酒店坐擁東京灣的無敵海景，是一間遠離繁囂，被大海包圍著的酒店，住客更能在此看到隨海風搖曳的棕櫚樹，猶如置身度假天堂。酒店提供免費接駁巴士來往新浦安站及迪士尼樂園，非常方便。酒店一共有350間客房，提供多達25種房型，部分更設露台。房內景色迷人，附近沒有高樓大廈阻隔，近距離一大片綠地，遠眺便是無盡大海，美得像畫。另外，酒店的天空酒吧更加是視野一流，住客能夠在此欣賞海天一色的景觀，簡直是人生一大享受。

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東京灣凱悅酒店坐擁東京灣的無敵海景。（expedia.com）

酒店一共有350間客房，提供多達25種房型，部分更設露台。（expedia.com）

房內景色迷人，附近沒有高樓大廈阻隔，遠眺便是無盡大海，美得像畫。（expedia.com）

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酒店的天空酒吧更加是視野一流，住客能夠在此欣賞海天一色的景觀。（expedia.com）

住客能夠在酒店的天空酒吧，欣賞海天一色的景觀。（expedia.com）

東京灣凱悅酒店

地址：日本千葉縣浦安市明海5丁目8-23

交通：新浦安站，轉乘免費接駁巴士

價格：HK$2614起／晚（人均HK$1307）

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東京海景酒店｜3. 東京康萊德酒店（Conrad Tokyo）－房型寬敞、有室內游泳池

東京康萊德酒店為5星級酒店，在網上大獲好評。酒店位置優越，步行5分鐘即可到達銀座購物區，附近亦有百貨公司及不少餐廳。酒店最吸引的地方，必定是景觀！因位於高層位置，能夠將東京灣天際線全景一覽無遺。酒店一共有290間客房，提供超過10種房型，例如有海灣景觀房及兩間臥室套房等，即使最基本的房型亦十分寬大，而且設有長梳化及圓桌。另外，酒店亦設有5間餐廳、室內游泳池、健身房及水療中心等。

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東京康萊德酒店為5星級酒店，在網上大獲好評。（expedia.com）

酒店一共有290間客房，提供超過10種房型，例如有海灣景觀房。（expedia.com）

酒店位於高層位置，能夠將東京灣天際線全景一覽無遺。（expedia.com）

酒店亦設有5間餐廳、室內游泳池、健身房等。（expedia.com）

東京康萊德酒店（Conrad Tokyo）

地址：東京都港區東新橋1-9-1

交通：汐留站步行1分鐘

價格：HK$4142起／晚（人均HK$2071）

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東京海景酒店｜4. 東京灣大倉酒店（Hotel Okura Tokyo Bay）－設有大浴場

東京灣大倉酒店是東京迪士尼其中一間公認酒店，最大好處是前往迪士尼非常方便，不但有專線巴士直接抵達樂園，而且住客更可在舞濱站的「迎賓中心」免費將行李運送到酒店，然後立即入園遊玩。這間酒店房型選擇多，更有日式榻榻米的和室。每房空間寬敞，並設有大理石浴室，裝修高貴典雅，住客甚至可在房中欣賞海景。另外，酒店亦設有迪士尼商店、便利店和大浴場，設施十分齊備。

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東京灣大倉酒店是東京迪士尼其中一間公認酒店，前往迪士尼非常方便。（Hotel Okura Tokyo Bay）

酒店房型選擇多，住客可在房中欣賞海景。（agoda）

每房空間寬敞，並設有大理石浴室，裝修高貴典雅。（agoda）

酒店亦設有迪士尼商店、便利店和大浴場，設施十分齊備。（agoda）

東京灣大倉酒店（Hotel Okura Tokyo Bay）

地址：千葉浦安舞浜1番地8號

交通：海濱站轉乘免費接駁巴士

價格：HK$1639起／晚（人均HK$819.5）

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東京海景酒店｜5. 東京灣喜來登大酒店（Sheraton Grande Tokyo Bay Hotel）－室內游泳池、房間有露台

東京灣喜來登大飯店位於海濱站，住客可從海濱站乘搭免費接駁巴士前往迪士尼。酒店一共有1016間客房，房型選擇多，有日式套房、寵物狗友好客房等，房間設有大落地窗及露台，坐擁無敵海景，環境舒適寫意。另外，酒店設有多項休閒設施，例如室內游泳池、24小時健身房、專為小朋友打造的遊樂區等，令大人小孩都能樂在其中。

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東京灣喜來登大飯店位於海濱站，住客可從海濱站乘搭免費接駁巴士前往迪士尼。（expedia.com）

房間設有大落地窗及露台，坐擁無敵海景。（expedia.com）

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酒店設有多項休閒設施，例如室內游泳池、專為小朋友打造的遊樂區等。（expedia.com）

酒店設有多項休閒設施，例如室內游泳池、專為小朋友打造的遊樂區等。（expedia.com）（expedia.com）

酒店設有多項休閒設施，例如室內游泳池、專為小朋友打造的遊樂區等。（expedia.com）（expedia.com）

地址：日本千葉縣浦安市舞濱1-9

交通：海濱站轉乘免費接駁巴士

價格：HK$1086起／晚（人均HK$543）

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東京海景酒店｜6. 東京灣拉維斯塔酒店－2022新開幕、無邊際游泳池、2大溫泉

東京灣拉維斯塔酒店於2022年4月開幕，距離市場前站僅步行1分鐘。酒店14層高，景觀絕佳，面對著寬廣運河與大橋，提供多達582間客房，部分房間更能欣賞海景。當中最吸引是頂樓設有無邊際室內游泳池、水療浴缸，以及2個溫泉大浴場與露天浴池，住客可以一邊享受，一邊欣賞晴空塔、彩虹大橋等東京灣美景。

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東京灣拉維斯塔酒店於2022年4月開幕。（hotels.com）

酒店提供多達582間客房，部分房間更能欣賞海景。（hotels.com）

酒店有2個溫泉大浴場與露天浴池。（hotels.com）

當中最吸引是頂樓設有無邊際室內游泳池、水療浴缸。（hotels.com）

東京灣拉維斯塔酒店

地址：東京都江東區豐洲6-4-40

交通：百合海鷗號「市場前」站，步行1分鐘

價格：HK$1526起／晚（人均HK$763）

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東京海景酒店｜7. 東京台場日航大酒店（Grand Nikko Tokyo Daiba）－距離羽田機場20分鐘車程

東京台場日航大酒店地理位置優越，距離台場站僅步行3分鐘，前往羽田機場亦只需約20分鐘車程。酒店位於海濱位置，景觀有別於東京市中心高樓大廈之間所看到的。酒店提供多款房型，例如：豪華超大床、3人房及4人房等，房間可以欣賞彩虹橋與染成橙色的大井埠頭夜景，美得叫人讚歎。另外，酒店有7間餐廳、室外泳池、健身室、髮廊等，生活機能一流。

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東京台場日航大酒店地理位置優越，距離台場站僅步行3分鐘。（expedia.com）

酒店提供多款房型，例如：豪華超大床、3人房及4人房等。（expedia.com）

酒店位於海濱位置，景觀有別於東京市中心高樓大廈之間所看到的。（expedia.com）

酒店有7間餐廳、室外泳池、健身室、髮廊等。（expedia.com）

東京台場日航大酒店

地址：日本東京都港區台場2-6-1

交通：台場站，步行3分鐘

價格：HK$1037起／晚（人均HK$518.5）

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東京海景酒店｜8. 東京灣東急酒店（Tokyo Bay Tokyu Hotel）－超抵住海景房

東京灣東急酒店於東京迪士尼附近酒店中，非常有口碑。酒店就在東京灣旁邊，房間均很寬敞，大部分都看得到海景。房型方面就有雙床房、日出景房、園景房、豪華房等。而酒店提供往返JR新浦安站，和迪士尼雙樂園的免費接駁巴士，樓下設有LAWSON便利店，非常方便。

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酒店就在東京灣旁邊。（booking.com）

房間均很寬敞，大部分都看得到海景。（booking.com）

房型方面就有雙床房、日出景房、園景房、豪華房等。（booking.com）

酒店提供往返JR新浦安站和迪士尼雙樂園的免費接駁巴士。（booking.com）

東京灣東急酒店（Tokyo Bay Tokyu Hotel）

地址：〒279-0013 千葉縣浦安市日出7丁目2番3

交通：JR京葉線新浦安站，乘搭免費接駁巴士

價格：HK$435起／晚（人均HK$217.5）

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東京海景酒店｜9. 東京灣舞濱酒店（Tokyo Bay Maihama Hotel）－設按摩、桑拿、浴場

東京灣舞濱酒店的設計非常典雅，房型則與音樂有關，分為和諧、交響樂的不同房型。所有房間都十分寬敞，均附有浴缸，且景色優美。休閒方面，酒店提供按摩、桑拿、浴場，大家到迪士尼玩累了，回到酒店可以浸泡休息一下。

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東京灣舞濱酒店的設計非常典雅。（hotels.com）

所有房間都十分寬敞，均附有浴缸，且景色優美。（hotels.com）

所有房間都十分寬敞。（booking.com）

酒店提供按摩、桑拿、浴場。（booking.com）

東京灣舞濱酒店（Tokyo Bay Maihama Hotel）

地址：〒279-0031 日本國千葉縣浦安市舞濱1-34

交通：JR京葉線舞濱站，乘搭免費接駁巴士

價格：HK$1059起／晚（人均HK$529.5）

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東京海景酒店｜10. 東京灣希爾頓酒店（Hilton Tokyo Bay）－小童可免費同住

東京灣希爾頓酒店是東京迪士尼度假村官方酒店，如果有計劃到東京迪士尼遊玩的話，可以考慮這間酒店，遊玩後能夠直接回酒店休息。酒店設有14種房型，除了一般雙人房，更有適合親子入住的家庭套房，例如：歡樂魔法家庭園景房、快樂魔法海景房等，未滿6歲兒童可免費同住。而且房間寬敞，大部分都可觀賞東京灣的壯美海景或公園美景。另外，酒店亦設有5間餐廳及泳池。

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酒店是東京迪士尼度假村官方酒店。（booking.com）

酒店房間寬敞，大部分都可觀賞東京灣的壯美海景。（hotels.com）

酒店房間寬敞，大部分都可觀賞東京灣的壯美海景。（hotels.com）

酒店亦設有5間餐廳及泳池。（hotels.com）

東京灣希爾頓酒店（Hilton Tokyo Bay）

地址：千葉縣浦安市舞濱1-8

交通：JR舞濱站，轉乘接駁巴士

價格：HK$4195起／晚（人均HK$2197.5）

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（全文完）