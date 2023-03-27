元州邨簕杜鵑花盛放　30米桃紅花海隧道回歸　假日賞花好去處｜附交通方式

元州邨簕杜鵑花2023｜ 鬧市中都有賞花好去處！每年3至4月，正是簕杜鵑花燦爛綻放的月份，位於長沙灣的元州邨，便會出現一條30米長的桃紅色簕杜鵑花隧道，是每年春天著名的限時打卡點！踏入杜鵑花綻放月份，花隧道終於回歸，醉人花海極為壯觀。《有線生活》為你整理前往簕杜鵑花花隧道的交通方式，以及花期詳情，即睇下文了解！

元州邨每年春天都會出現一條30米長的桃紅色簕杜鵑花隧道 (Winnie Lam授權圖片)

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桃紅色瀑布傾瀉現夢幻花隧道

元州邨簕杜鵑花早在元州邨2008年入伙時已開始種植，到2012年開始成長，開花時會形成一條壯觀的花隧道，每年春天都會成為著名的限時熱點，吸引不少市民和攝影愛好者特地前往「打卡」。簕杜鵑花花隧道長達30米，分為兩段，一共有4個入口，隧道兩旁伸延至頭頂都佈滿大量一朵朵桃紅色簕杜鵑，開花時似瀑布傾瀉而下，鮮艷奪目！

隧道長達30米（Popthecorn Channel授權圖片）

不少市民和攝影愛好者特地前往「打卡」（Li Ching授權圖片）

隧道由兩旁伸延至頭頂，佈滿桃紅色杜鵑花 (Winnie Lam授權圖片)

似瀑布傾瀉而下 （Li Ching授權圖片）

元州邨簕杜鵑花2023｜花期為期兩個月

簕杜鵑學名是Bougainvillea spp，屬於常綠灌木，一般花期在3月至4月，花期較其他春季花卉長。每逢天氣剛轉暖時候，便是簕杜鵑開得最燦爛之時，想賞花的朋友要把握這段時間去打卡！不過由於簕杜鵑莖上有刺，大家要打卡時要小心，不宜觸摸花朵，更不可以採摘。

簕杜鵑一般花期在3月至4月，花期較其他春季花卉長。（Popthecorn Channel授權圖片）

莖上有刺，大家要打卡時要小心。（有線生活編輯部）

不宜觸摸花朵，更不可以採摘。（有線生活編輯部）

長沙灣元州邨簕杜鵑花隧道｜地址＋交通

地點：長沙灣元州街303號元州邨元樂樓旁

收費：免費

交通：於長沙灣港鐵站C2出，在出口前往地面轉右步行至元洲邨邨口位置

（全文完）