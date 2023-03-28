一線搜查｜青衣超市大媽擅拆包裝逐隻雞蛋換　懶理街坊勸　網民：街市都唔畀你咁揀啦

揀雞蛋｜近日有青衣街坊日前於社交平台上載影片表示，一名女顧客在超市內，擅自打開幾盒雞蛋包裝盒，逐一挑選後，把心儀雞蛋放進同一盒內，揀剩的則放回貨架上蛋盒內。有街坊目擊事發經過，曾直斥「咁樣唔係幾好喎」，惟女顧客未有理會。影片曝光後，不少網民批評女顧客行為極無公德心且不衛生，「真係離晒大譜」、「街市都唔畀你咁揀啦」。

一名女顧客在超市內，擅自打開雞蛋包裝盒挑選雞蛋。（fb「青衣街坊吹水會」影片截圖）

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女子打開蛋盒逐隻揀

有青衣街坊早前於Facebook群組以「姐姐，你盒盒蛋開黎揀揀完唔靚嗰啲又放哂落一盒度，呢度係超市唔係街市啊」為題發文表示，在青衣邨一家超市內看到一名女顧客於超市冷藏櫃前，公然地擅自打開多盒雞蛋包裝盒「逐隻揀」。

影片可見，該名身穿粉紅上衣的女顧客，把雞蛋逐隻拿到手上仔細觀看，選取賣相較好的蛋，放進購物車內已打開的蛋盒中，並將放棄購買的雞蛋放進其他蛋盒。目擊街坊表示：「聽就聽得多，見都係第一次見，仲要好專心咁揀。」

女顧客把雞蛋逐隻拿到手上仔細觀看。（fb「青衣街坊吹水會」影片截圖）

將放棄購買的雞蛋放進其他蛋盒。（fb「青衣街坊吹水會」影片截圖）

涉事女顧客行為引起其他顧客側目，發文街坊指曾開聲阻止不果，「有話佢，不過我冇權叫佢買晒揀過嘅蛋」，亦有其他街坊出聲，「可以咁樣換㗎咩？咁人哋攞到嗰啲咪爛晒囉啲嘢，咁樣唔係幾好喎。你咁樣逐隻逐隻揀，唔係街市啊嘛呢度。」面對勸阻聲音，女顧客沒作回應。

網民：呢啲咪衰格囉

帖文一出，隨即引起網民熱議。不少網民批評女顧客行為自私，「呢啲咪衰格囉」、「街市都唔畀你咁揀啦」、「唔怪得之我試過喺超市買盒日本蛋，隻隻唔同色唔同Size」、「唔好咁失禮啦」、「收工先去買蛋既打工仔只能夠食佢揀剩既蛋。」亦有網民建議，如果遇到同類事件，可找職員處理。

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