回南天｜天文台料一連9日濕度95%　室內晾衫10招速乾法　零成本K.O.衣物噏味

回南天又來到，天文台預測今日（28日）起，一連九日的相對濕度高達95%，十分潮濕，加上本港過去幾日連續都落雨，近日有晾衫的朋友，一定發現衣物很難乾，有時更會發出難聞噏味。《有線生活》為你整理室內晾衫10招速乾法，用零成本方法解決衣物噏味，即睇下文了解！

天文台預測今日（28日）起，一連九日的相對濕度高達95%，十分潮濕。（香港天文台）

室內晾衫10招速乾法｜1. 長衣物掛外側

晾衫時，可以將長衣物掛到晾衫架的外側，短身衣物則放在內側，這樣可以製造更佳的通風效果，令長衣物更容易被風吹乾。有日本節目實測用這個方法晾衫，成功縮短30分鐘晾衫時間。

室內晾衫10招速乾法｜2. 活用抽濕機

建議活用抽濕機重點抽乾衣物的水份，有部分抽濕機設有乾衣功能，如果單純乾衣可以善用這功能達到更佳的乾衣效果。

室內晾衫10招速乾法｜3. 晾衣架放客廳中央

室內晾衫時，衣物應放在客廳或室內的正中央，衣物就不會吸到窗邊的濕氣，亦可以避免冷氣機的風直吹到衣物上。

室內晾衫時，衣物應放在客廳或室內的正中央，衣物就不會吸到窗邊的濕氣。（freepik）

室內晾衫10招速乾法｜4. 定時調位法

晾衫時，要定時、每隔一段時間把衣物調位，例如使用抽濕機抽乾衣物水份時，可以把靠近抽濕機，已幾乎乾爽的衣物、與遠離抽濕機的衣物調位，令同一批要晾乾的衣物可更均勻地吹乾。

室內晾衫10招速乾法｜5. N型晾衣法

晾衫時，用衣服的長度作出分類，把較長的衣物例如：長裙、長褲、圍巾放於兩側，較短的衣物放於中間，擺成拱形時或N形晾乾，乾衣速度最快。

室內晾衫10招速乾法｜6. 風筒+紙袋加熱法

如果想乾得更快，就要靠電器輔助！風筒是最常用及易用的加熱電器。只要將衣物放入紙袋，再將風筒放在袋口並緊緊握實袋口，然後開著風筒並揀選最高熱風，就像自製一個小型乾衣機般，往袋裏吹出的熱風能將衣物快速烘乾。

室內晾衫10招速乾法｜7. 報紙吸濕法

報紙吸濕法最常用於速乾波鞋，不過用於速乾衣物效果一樣出色！只要把乾報紙鋪在地上，報紙的吸濕力就可於潮濕的環境吸收一些水份，從而令衣物更快乾！

室內晾衫10招速乾法｜8. 空間隔開法

室內晾衫時，衣物之間要保持一定距離，避免「衫貼衫」，以增加衣服接觸空氣的機會。所以衣物與衣物之間的空間愈闊就愈快乾，噏味亦可以減少！

室內晾衫10招速乾法｜9. 筒形特別掛法

適用於晾褲。用圓形衣架（或八爪魚衣架）將褲頭及褲管撐成筒形，避免布與布之間接觸，令褲管內有空間讓空氣流通，能快速乾褲！

室內晾衫10招速乾法｜10. 打橫晾乾法

衣物都會從上而下開始晾乾，只要將圍巾和毛巾之類長形衣物打橫晾掛，便可以縮短晾乾時間。

衣物都會從上而下開始晾乾，只要將圍巾和毛巾之類長形衣物打橫晾掛，便可以縮短晾乾時間。（freepik）

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