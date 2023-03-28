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脂肪肝｜婦人戒1種食物逆轉脂肪肝　不靠運動一年減22磅　醫生點名11種人屬高危

  • Yanco
  • 2023年03月28日
脂肪肝｜婦人戒1種食物逆轉脂肪肝　不靠運動一年減22磅　醫生點名11種人屬高危

脂肪肝是香港常見的都市病，根據香港中文大學過去的調查發現，本港四分之一的成年人，近一百萬計的香港人患有脂肪肝，情況十分普遍。最近，台灣胃腸肝膽科醫生錢政弘在其Facebook專頁上，分享一位年約60歲的婦人，原本患有脂肪肝，但戒掉一種食物後成功將情況逆轉。

脂肪肝｜婦人戒1種食物逆轉脂肪肝　不靠運動一年減22磅　醫生點名11種人屬高危
成功逆轉脂肪肝的秘訣與戒吃1種食物有關。（《最初的晚餐》劇照）

婦人戒1種食物　脂肪肝離奇消失

台灣胃腸肝膽科醫生錢政弘在其Facebook專頁上，分享到最近為一位年約60歲的女病患進行超聲波檢查，因為去年檢查到有中度脂肪肝的問題，但今次發現她的肝臟正常，脂肪肝完全消失。醫生細問之下，發現女病患成功逆轉脂肪肝的秘訣，在於戒吃1種食物。

脂肪肝｜婦人戒1種食物逆轉脂肪肝　不靠運動一年減22磅　醫生點名11種人屬高危
肝臟有脂肪在超音波下顏色偏白。（錢政弘胃腸肝膽科醫師Facebook）
脂肪肝｜婦人戒1種食物逆轉脂肪肝　不靠運動一年減22磅　醫生點名11種人屬高危
脂肪消失後肝臟就恢復深色。（錢政弘胃腸肝膽科醫師Facebook）

不靠運動　一年輕鬆減22磅

女病患向醫生表示這一年期間，因為長期有高血壓和中度脂肪肝，血糖亦慢慢上升，所以決心減少水果的攝取量，戒吃水果。以前她很愛吃水果，例如鳳梨、葡萄、芒果、西瓜等，幾乎每天都可以吃掉一整個鳳梨，當知道水果的糖分太高之後，就開始減少吃水果，攝取量變為原本的20%，結果不靠運動，就減掉了22磅體重，還成功逆轉脂肪肝的問題。

脂肪肝｜婦人戒1種食物逆轉脂肪肝　不靠運動一年減22磅　醫生點名11種人屬高危
女病患決心減少水果的攝取量，戒吃水果，結果不靠運動，就減掉了22磅體重，還成功逆轉脂肪肝的問題。 （Phoenix [email protected]

醫生：宜謹慎攝取水果

醫生表示水果既香甜又多汁，太好吃令人難以自我節制，想找到比較不甜的水果又很難，奉勸想減肥的人可以把「水果視為甜點，跟蛋糕算同等級別」，為健康著想，謹慎攝取水果量。

脂肪肝｜婦人戒1種食物逆轉脂肪肝　不靠運動一年減22磅　醫生點名11種人屬高危
醫生奉勸想減肥的人為健康著想，謹慎攝取水果量。（Alexander [email protected]

脂肪肝11大高危人士

台灣外科專科白映俞醫生曾於當地醫療資訊網站《照護線上》分享脂肪肝11大高危人士，提醒大眾由於脂肪肝是隱性疾病，普遍幾乎不會有明顯的病徵，因此不少患者都難以察覺自己患上脂肪肝，建議大眾如果符合下列的高危因素，可以考慮進行詳細檢查，尋求專業意見。

  1. 40-50歲以上人士
  2. 心血管疾病患者
  3. 體重過重：BMI>27
  4. 第二型糖尿病
  5. 血脂異常：包括膽固醇過高
  6. 高血壓患者
  7. 代謝症候群
  8. 睡眠窒息症
  9. 多囊性卵巢症候群
  10. 丙型肝炎或其他肝臟感染性疾病
  11. 服用會改變身體利用脂肪方式的藥物、使用類固醇、治療心臟或癌症的藥物
脂肪肝｜婦人戒1種食物逆轉脂肪肝　不靠運動一年減22磅　醫生點名11種人屬高危
有部分脂肪肝患者的右上腹偶爾會疼痛，但這病徵難以令人聯想到患上脂肪肝。（《當你沉睡時》劇照）

（全文完）

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脂肪肝在香港普遍嗎？

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有哪些人是患脂肪肝的高危人士？

由於脂肪肝是隱性疾病，普遍幾乎不會有明顯的病徵，如果你發現…詳情

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