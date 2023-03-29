咖啡｜女主管常喝1款咖啡年增22磅　營養師揭奶精成份增罹癌風險　附3種有效提神食物

咖啡致肥｜香港人生活繁忙，不少人都喜歡早或晚喝一杯咖啡提提神，咖啡的種類及口味選擇亦愈來愈多。不過最近有台灣營養師分享「某一種」咖啡，隱含暴肥陷阱的成分，並會增加罹癌症風險！愛喝咖啡的朋友，一定要多加留意咖啡攝取的種類和份量，保障健康！

咖啡致肥｜女主管愛喝這咖啡 一年暴肥22磅

台灣營養師陳嫚羚在其Facebook專頁上分享，最近遇到一位年約40歲的女主管，因為經常熬夜工作而要喝咖啡提神，她經常沖泡「三合一」咖啡，再配上一些零食果腹，結果在短短一年的時間內，體重增加了22磅（10公斤），經過評估後，營養師對她的第一個建議就是不能再喝「三合一」咖啡了！

咖啡致肥｜營養師揭奶精增罹癌風險

營養師表示雖然三合一咖啡一包約60-120卡路量，熱量不算高，但三合一咖啡內含奶精這類影響健康的成分，容易對健康及體重造成負面影響。奶精即是加工植物油，在營養成分表上經常會用不同字眼呈現，例如植物油粉、氫化棕梠油、氫化椰子油、氫化植物油。

「氫化」即是把原本含不飽和脂肪酸的植物油，加工轉變為性質穩定、保存期可延長的飽和脂肪酸。攝取奶精容易增加血液中的壞膽固醇，提高患上心血管疾病的風險。

加上當植物油氫化不完全的情況下，會產生反式脂肪，反式脂肪又稱為殺手脂肪，容易堆積在體內不容易代謝，造成肥胖問題，並會提高癌症、心血管疾病、失智症等疾病，對健康構成風險。

咖啡致肥｜夜間提神3類食物推介

針對夜間工作人士希望透過進食去提神的情況，營養師就建議大家可以選擇對健康負擔較輕的3類食物，幫助提神。

1. 不含咖啡因花草茶

不含咖啡因花草茶，例如薄荷茶，清涼感有助提神，加上不含咖啡因，對睡眠的影響較少。

2. 水／無糖氣泡水

當身體缺水時就容易出現疲勞，注意力不集中的狀態，所以建議夜間可少量補充，改善疲困。

3. 香口膠

咀嚼能增加腦部血流，幫助提神，嚼香口膠也可避免過多熱量攝取。

（全文完）